À la rentrée, Philippe Diallo et la FFF réuniront les clubs professionnels. Objectif, entamer concrètement le projet de société commerciale qui remplacera la LFP.

La semaine dernière, les parlementaires ont adopté la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. Un texte qui devrait désormais être promulgué dans un délai de quinze jours. Un changement important pour le football français, car il entraînera un immense bouleversement dans l'organisation des ligues professionnelles. Il ouvre la voie à la création d'une société de clubs, subdélégataire de la FFF. Elle sera notamment chargée de commercialiser les droits TV.

Les sénateurs Michel Savin et Laurent Lafon ont porté cette réforme qui prévoit également de réduire l'écart de redistribution de ces droits audiovisuels dans un écart de 1 à 3. L'idée est aussi de limiter les conflits d'intérêts qui sont régulièrement évoqués dans la gouvernance du football hexagonal. En particulier à propos de Nasser al-Khelaïfi, président du PSG et de beIN Media Group.

Une grande réunion avec tous les acteurs du foot pro

Il est enfin question de renforcer les contrôles sur la multipropriété, mais celle-ci ne sera pas interdite. "La réforme était nécessaire. Il appartient désormais à tous les acteurs du football professionnel, aux côtés de la Fédération, de construire un cadre de confiance pour un développement sportif et économique de nos championnats de L1 et L2", déclarait Philippe Diallo, le dirigeant de la FFF, mardoi 21 juillet.

Pour ce faire, il a prévu de réunir à la rentrée en septembre "l’ensemble des parties prenantes". Cela concerne les représentants des formations de Ligue 1, dont l'OL, et de Ligue 2, la LFP, CVC et les différentes familles du football. Tout ce beau monde aura une mission, entamer les travaux sur la future société commerciale et concevoir la convention de subdélégation qui la liera à la FFF.