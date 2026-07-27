OL : Moussa Niakhaté et Khalis Merah sur le pont

Deux retours à l'entraînement de l'OL ce lundi. Moussa Niakhaté, après ses vacances, et Khalis Merah, suite à sa blessure, ont repris avec le groupe.

En voilà des bonnes nouvelles. De retour à l'entraînement à Décines ce lundi après le stage en Allemagne la semaine dernière, le groupe lyonnais a retrouvé deux visages bien connus et appréciés. Chacun à son niveau a une place importante dans le vestiaire. Les revoir est donc de bon augure pour la fin de la préparation. Ce 27 juillet, Moussa Niakhaté et Khalis Merah ont repris les séances avec le reste de l'effectif de Paulo Fonseca.

Seront-ils convoqués face au Real Betis ?

Le défenseur sénégalais revient de vacances, plus de trois semaines après l'élimination en 16es de finale de la Coupe du monde. Défait lors de la prolongation après un match fou contre la Belgique, le Lion de la Teranga a profité de longs congés après une saison éprouvante, marquée par la CAN l'hiver dernier. Le jeune milieu de terrain de 19 ans s'est lui blessé au tout début de la présaison. Touché à la cheville, il est resté sur le flanc durant un mois. L'attente a pris fin ce lundi.

Seront-ils du voyage à Cadix pour le dernier amical de l'été contre le Real Betis ? Réponse mercredi. Mais il faudra quelques semaines avant qu'ils ne soient à 100%, car ils ont beaucoup de retard sur leurs coéquipiers, notamment au niveau du rythme.