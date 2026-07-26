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Loïs Openda, attaquant de la Juventus
Loïs Openda, attaquant de la Juventus (AFP)

OL - Mercato : Openda confirme un départ imminent de la Juventus

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • N'ayant pas été aligné contre le Standard de Liège ni même sur la feuille de match, Loïs Openda s'est exprimé sur son avenir. S'il n'a pas confirmé la destination qui sera l'OL, l'attaquant belge a assuré qu'il ne jouera pas à la Juventus Turin pour le prochain exercice.

    Natif de Liège et ayant été en partie formé au Standard, Loïs Openda se faisait certainement une joie de retrouver son club formateur samedi. Le destin en a décidé autrement et il ne s'en plaindra pas. Samedi, la Juventus Turin affrontait le Standard de Liège en amical du côté du stade de Sclessin. L'occasion pour l'attaquant de retrouver le public belge. Mais ce ne fut pas le cas puisque Openda s'est retrouvé ménagé par la Vieille Dame, n'étant même pas sur la feuille de match. La cause ? Son transfert imminent vers l'OL après que les deux clubs ont trouvé un terrain d'entente pour un prêt d'une saison. Une version confirmée par le joueur lui-même sur DAZN"Ça va très bien. On prépare un transfert et on ne voulait pas prendre de risques. Ils ont voulu me préserver."

    Le Belge maintient le suspense sur l'identité du club

    Une blessure serait en effet malvenue alors que toutes les parties ont trouvé un accord. Bien que présent à Liège, Loïs Openda a donc regardé des tribunes le match amical et va s'envoler vers Lyon dans les prochaines heures. Un retour en Ligue 1 pour "retrouver du temps de jeu. J’ai envie de jouer au football, de marquer des buts. Malheureusement, la saison dernière ne s’est pas bien passée. Il était donc important de trouver un endroit où je peux m’épanouir, avoir du temps de jeu et aussi revenir en équipe nationale." Toutefois, l'ancien du RC Lens n'a pas voulu vendre la mèche sur le nom de son futur club. "Oui, ça peut être un club en France", a-t-il lâché dans un sourire avant de confirmer que sa future formation évoluait "avec du blanc" sur son maillot.

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    2 commentaires
    1. OLVictory
      OLVictory - dim 26 Juil 26 à 12 h 03

      Ce que je voudrais bien savoir c'est si la Juve garde une clause de rappel du joueur et dans quels cas ?

      Signaler
    2. Avatar
      Balley - dim 26 Juil 26 à 12 h 47

      Je ne comprends pas très bien ce suspense sur sa future destination... Serait il sûr deux coups en même temps ? Curieux son interview

      Signaler

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