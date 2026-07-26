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Adam Alioui lors du match OL - Rennes en Gambardella
Adam Alioui lors du match OL – Rennes en Gambardella (@SFRC)

OL Académie : la réserve passe à côté de son premier amical

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • À un peu plus d'un mois de son entrée en lice en National 2, la réserve de l'OL a mordu la poussière pour son premier amical de l'été. Les joueurs de Gueïda Fofana se sont lourdement inclinés 4-1 au GOLTC contre Montpellier-Atlas.

    On sait que le chantier est important, mais après vingt jours d'entrainement dans les jambes, Gueïda Fofana ne s'attendait certainement pas à une première sortie de ce type samedi en fin d'après-midi. Ayant repris les séances depuis le 6 juillet, la réserve de l'OL a disputé son premier amical de l'été, un peu plus d'un mois avant son entrée en lice en National 2. Et le moins qu'on puisse dire est qu'il reste du pain sur la planche pour le staff technique. Face à quelques spectateurs ayant reçu l'accès à la tribune du terrain Gérard Houllier, les Lyonnais se sont lourdement inclinés 4-1 contre Montpellier-Atlas, promu à l'échelle de la N2 pour cet exercice 2026-2027.

    Un effectif presque reconstruit de zéro

    Comme mise en route, on a connu mieux, d'autant plus que les choses se sont gâtées dès le coup d'envoi avec un penalty concédé après seulement une minute de jeu. Confrontée à de nombreux départs, notamment dans le secteur défensif, la réserve doit encore apprendre à se connaître, mais aussi à hausser le curseur pour ne pas vivre une désillusion en fin de saison. Avec un score de 4-0 à la pause pour le club héraultais, la messe était déjà dite, même si ce n'est pas le but premier d'un amical. Toutefois, voir ses joueurs couler aussi rapidement en première mi-temps n'a certainement pas donné le sourire à Fofana. Avec les pertes de Benlahlou, Dorival, Mbatshi et compagnie, l'entraîneur lyonnais savait qu'il n'allait pas chômer cette saison. Cette première sortie le lui a sûrement confirmé.

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    1 commentaire
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      Julek Prawnik - dim 26 Juil 26 à 11 h 19

      Quelqu'un a la feuille de match ? Merci !

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