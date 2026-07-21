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Daryll Benlahlou quitte l'OL pour un prêt à Montpellier
Daryll Benlahlou quitte l’OL pour un prêt à Montpellier (@MHSC)

Mercato : Benlahlou quitte l'OL et rejoint Montpellier en prêt

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Après deux saisons en réserve, Daryll Benlahlou va aller s'aguerrir du côté de Montpellier. Le joueur offensif de l'OL est prêté pour une saison sans option d'achat au MHSC.

    Après avoir réalisé un très bon exercice la saison passée au sein du championnat de National 2 (ex-N3), Daryll Benlahlou avait certainement besoin de voir autre chose pour continuer à progresser. Ayant signé un contrat pro avec l'OL en mai dernier, le joueur offensif va suivre les traces d'Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez. Plutôt que de végéter en réserve, il va se frotter au monde professionnel à l'occasion d'un prêt d'une saison. Comme Molebe, c'est du côté de Montpellier que Benlahlou va vivre ses premières minutes en pros.

    Un an pour se montrer

    Ce mardi, le MHSC et l'Olympique lyonnais ont annoncé avoir trouvé un accord pour le prêt d'une saison de l'international U23 algérien. Ce dernier a passé sa visite médicale ce mardi avant de signer son contrat pour rejoindre le club héraultais. A lui désormais de saisir l'opportunité et de montrer qu'il peut également performer en Ligue 2, après deux saisons avec la réserve lyonnaise.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - mar 21 Juil 26 à 20 h 02

      Pour Benlahlou , il a raison de prendre son envol , 23 ans il n'a plus de temps à perdre à lancer sa carrière....
      Un autre de la formation mis en prêt à St Brieuc , Dorival s'est pris une sanction de deux ans pour une connerie envers un arbitre et une convocation de la direction en vue d'un " possible licenciement "

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