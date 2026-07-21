Arrivé lundi soir en Allemagne, Malick Fofana semble plus que jamais sur le chemin du retour. L'ailier belge a participé à la séance matinale de l'OL ce mardi.

Ne pas s'enflammer et faire preuve de prudence. Toutefois, il y a de l'optimisme qui pointe petit à petit le bout de son nez concernant le dossier Malick Fofana. Quand Paulo Fonseca paraissait presque résigné mercredi dernier à Bourgoin, le coach de l'OL a retrouvé le sourire ces dernières heures avec son ailier belge. Ayant reçu le feu vert médical, Fofana a pu rejoindre ses coéquipiers en stage lundi soir du côté de l'Adidas Campus. Une arrivée chaudement saluée par tout le groupe de l'OL. Fonseca annonçant que son joueur arrivait avec "une bonne nouvelle", on pouvait logiquement s'attendre à ce que ce soit une reprise de l'entraînement collectif. Théorie validée par la séance matinale de ce mardi.

Un cas surveillé comme le lait sur le feu

Quelques heures après son arrivée à Herzogenaurach, Malick Fofana a déjà enfilé la tenue d'entraînement et a participé à la séance collective du jour. Le cas du Belge reste néanmoins suivi avec beaucoup de précaution par le staff de Paulo Fonseca, mais aussi médical. Face à tous les reports et contretemps liés à cette blessure à la cheville, personne ne veut prendre le moindre risque. Mais cela reste une bonne nouvelle de voir Malick Fofana sur un terrain et pas en individuel. Une embellie à confirmer sur la durée.