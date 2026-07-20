Engagée la saison passée dans la compétition créée par la FFF, la réserve de l'OL a choisi de faire l'impasse sur la troisième édition du Challenge Espoirs. Le championnat des réserves signe pourtant un record avec vingt-et-unes équipes inscrites.

Le week-end du 29 août prochain, la réserve de l'OL lancera sa saison 2026-2027 en National 3. Depuis quelques jours, les joueurs de Gueïda Fofana connaissent l'identité de leurs adversaires, mais vont devoir patienter encore un peu pour connaître leur calendrier. Après un maintien acquis difficilement la saison passée, les coéquipiers de Daryll Benlahlou auront à cœur de montrer un autre visage, malgré de nombreux changements au sein de l'effectif. Ils auront d'ailleurs un peu plus de temps que ces dernières saisons pour préparer leurs matchs de cinquième division car le calendrier lyonnais sera bien moins fourni.

Comment occuper les week-ends de pause ?

En 2023-2024 et 2024-2025, la réserve de l'OL avait participé à la Premier League International Cup, avec notamment une finale perdue la deuxième année. Ayant délaissé le tournoi réunissant plusieurs réserves européennes, surtout pour une question de coût, la formation lyonnaise avait pris part au Challenge Espoirs la saison passée. Pas forcément une réussite avec une élimination dès la phase de poules. Il n'y aura pas de deuxième chance puisque l'OL n'a pas inscrit son nom pour la troisième édition du tournoi organisé par la FFF. Cela était entendu depuis quelques semaines déjà et a été confirmé par la Fédération dimanche avec la publication des trois poules. L'OL va donc briller par son absence, alors que 21 équipes prendront part à cette compétition, un record.