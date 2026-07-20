Actualités
Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Académie : la réserve ne participera officiellement pas au Challenge Espoirs

  • par David Hernandez

    • Engagée la saison passée dans la compétition créée par la FFF, la réserve de l'OL a choisi de faire l'impasse sur la troisième édition du Challenge Espoirs. Le championnat des réserves signe pourtant un record avec vingt-et-unes équipes inscrites.

    Le week-end du 29 août prochain, la réserve de l'OL lancera sa saison 2026-2027 en National 3. Depuis quelques jours, les joueurs de Gueïda Fofana connaissent l'identité de leurs adversaires, mais vont devoir patienter encore un peu pour connaître leur calendrier. Après un maintien acquis difficilement la saison passée, les coéquipiers de Daryll Benlahlou auront à cœur de montrer un autre visage, malgré de nombreux changements au sein de l'effectif. Ils auront d'ailleurs un peu plus de temps que ces dernières saisons pour préparer leurs matchs de cinquième division car le calendrier lyonnais sera bien moins fourni.

    Comment occuper les week-ends de pause ?

    En 2023-2024 et 2024-2025, la réserve de l'OL avait participé à la Premier League International Cup, avec notamment une finale perdue la deuxième année. Ayant délaissé le tournoi réunissant plusieurs réserves européennes, surtout pour une question de coût, la formation lyonnaise avait pris part au Challenge Espoirs la saison passée. Pas forcément une réussite avec une élimination dès la phase de poules. Il n'y aura pas de deuxième chance puisque l'OL n'a pas inscrit son nom pour la troisième édition du tournoi organisé par la FFF. Cela était entendu depuis quelques semaines déjà et a été confirmé par la Fédération dimanche avec la publication des trois poules. L'OL va donc briller par son absence, alors que 21 équipes prendront part à cette compétition, un record.

    à lire également
    OL Académie
    OL Académie : l'heure de la reprise a sonné à Meyzieu

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL Académie
    OL Académie : l'heure de la reprise a sonné à Meyzieu 17:20
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve ne participera officiellement pas au Challenge Espoirs 16:30
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : plus qu'une semaine avant de revoir les Lyonnaises 15:40
    Orel Mangala lors de Young Boys - OL
    OL - Sparta Prague : les Lyonnais réagissent au tirage au sort 14:50
    Pavel Sulc, joueur offensif de l'OL
    OL : ménagé contre le Slavia, Pavel Šulc a repris l'entraînement 14:00
    Adam Karabec, ailier de l'OL
    OL - Sparta Prague : l'heure des retrouvailles avec Karabec ? 13:10
    Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
    Ligue des champions : l'OL affrontera le Sparta Prague au troisième tour 12:17
    Tolisso et Himbert
    OL : une séance et un quartier libre pour le premier jour en Allemagne 11:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Mads Bidstrup milieu de l'OL
    OL : qui dit stage, dit bizutages pour les recrues 11:00
    Ainsley Maitland-Niles après son rouge lors de Lorient - OL
    OL : sorti contre le Slavia Prague, Maitland-Niles va mieux 10:15
    Corentin Tolisso avec Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
    Ligue des champions : quels sont les adversaires potentiels de l'OL ? 09:30
    Les joueurs de l'OL en amical contre le FC Saint-Gall
    OL - Mercato : un effectif plus que jamais à ajuster ? 08:45
    Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
    OL - Mercato : un intérêt de Nice pour Molebe ? 08:00
    Nicolas Tagliafico face à Lamine Yamal lors d'Argentine - Espagne
    Coupe du monde 2026 : pas de deuxième étoile consécutive pour Tagliafico (OL) et l'Argentine 07:30
    Ligue des champions : à quand remonte le dernier tour préliminaire de l'OL ? 19/07/26
    Sofie Svava (OL) contre Montpellier
    Sans Sofie Svava, OL Lyonnes perd une de ses meilleures passeuses 19/07/26
    Mercato : Katriina Talaslahti retrouvera OL Lyonnes le 4 septembre 19/07/26
    OL : tout ce qu'il faut savoir sur le tirage au sort du Q3 de Ligue des champions 19/07/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut