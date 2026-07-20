OL : ménagé contre le Slavia, Pavel Šulc a repris l'entraînement

Après vingt minutes contre le Servette FC, Pavel Šulc avait été ménagé contre le Slavia Prague samedi. L'attaquant tchèque a fait son retour à l'entraînement ces dernières heures.

C'est forcément une absence qui est tombée plus ou moins aux mauvais moments. Et difficile de faire abstraction de ce qui a pu se dire avant la rencontre amicale entre l'OL et le Slavia Prague. Quand un intérêt de Leeds pour Pavel Šulc a pointé le bout de son nez samedi après-midi, l'absence de l'attaquant a largement fait parler sur les réseaux sociaux. Officiellement, le numéro 10 lyonnais a dû faire l'impasse sur le quatrième amical en raison d'une petite alerte, ayant poussé le staff à ne pas prendre de risques. Pour les supporters, la raison se trouvait forcément ailleurs avec cette rumeur venue de Premier League.

Un retour au pays le 4 ou 5 août prochain ?

Quoi qu'il en soit et en attendant le dénouement de ce dossier, Sulc est bel et bien en Allemagne pour participer au stage de l'OL. Et la petite alerte semble être un lointain souvenir si l'on en croit les images captées par le club ce lundi matin. Pour la deuxième séance du stage, Pavel Šulc a bien pris part aux exercices, ayant même eu écho d'un tirage au sort de Ligue des champions qui le fera revenir au pays début août contre le Sparta Prague. S'il est toujours un joueur de l'OL à ce moment-là...