Ce lundi midi avait lieu le tirage au sort du troisième tour de qualification de la Ligue des champions. Tête de série, l'OL affrontera le Sparta Prague. Le match aller se déroulera en Tchéquie le 4 ou 5 août et le retour au Parc OL le 11 août.
L'OL est désormais fixé. Plus de deux mois après avoir accroché la quatrième place de la Ligue 1, le club lyonnais attendait de connaître le nom de son premier adversaire sur le chemin de la Ligue des champions. Le tirage au sort du troisième tour de qualification a eu lieu ce vendredi midi. Tête de série dans la voie de la ligue, l'OL a ainsi pu éviter Bodö/Glimt (Norvège), les Grecs de l'Olympiakos ou encore Fenerbahçe s'il passe le deuxième tour de qualification. Ils n'y avait ainsi que quatre possibilités (mais cinq clubs) pour Paulo Fonseca et ses joueurs : l'Union Saint-Gilloise, le Sparta Prague, le NEC Nimègue et le vainqueur de la double confrontation Sturm Graz - Heart of Midlothian.
Le match aller en Tchéquie
Après quelques minutes d'attente comme c'est toujours le cas avec les tirages au sort du côté de Nyon, le club septuple champion de France est désormais fixé. Le 4 ou 5 août prochain, il affrontera le Sparta Prague en Tchéquie pour le match aller. Suivra ensuite le match retour qui se jouera le 11 août du côté du Parc OL. De quoi entendre la petite musique retentir de nouveau à Décines.
Je viens de suivre ça en direct sur le site de l’uefa.
Il faudra faire mieux que face à leurs cousins du slavia 🤔
Le Slavia et le Sparta ont fini respectivement 1er et 2ème du championnat Tchèque. Et vu le match qu'on a fait contre le Slavia, ça risque de ne pas être une mince affaire contre le Sparta. J'espère que d'ici les 2 prochaines semaines, on aura bien avancé sur notre préparation et qu'on sera en meilleure forme qu'en ce moment.
À ce jour, nous n'avons clairement pas le niveau pour passer ce tour contre ces vieilles connaissances du Sparta. Il va falloir passer à la vitesse supérieure dans cette préparation si on veut vraiment se qualifier…
Ouille , ça pique .
C'est un os , ça va être chaud pour être opérationnel et prêts pour le match aller la bas .
Probabilité du doublé de Karabec en face pour respecter les traditions?
ça sent le match de sa vie pour adam Karabec , qui va vouloir montrer que l'OL s'est trompé sur lui , comme d'habitude avec tous ceux qui ont été remerciés et sont sortis par la petite porte .
Pour le 11 Aout je serais en vacances, je pourrai venir avec un pote. Pour les habitués, vous pensez que la billeterie sera ouverte aux non abonnés ? et d'habitude elle ouvre quand ?
Ne panique pas tu trouveras des places facilement sur la billetterie à cette époque. En août, c’est traditionnel, Lyon se vide
Et bien on a intérêt à monter en gamme rapidement…par contre bien joué d’avoir rencontré le premier du championnat tchèque, la dessus, bien joué ! Ça nous donne une idée de la leçon de foot qui nous attends si on ne decide pas de s’énerver un minimum…
Recrutement défaillant + Équipe pas prête + Fonseca = je ne vois même pas dans quelle réalité on joue la Ligue des Champions.