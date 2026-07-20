Ce lundi midi avait lieu le tirage au sort du troisième tour de qualification de la Ligue des champions. Tête de série, l'OL affrontera le Sparta Prague. Le match aller se déroulera en Tchéquie le 4 ou 5 août et le retour au Parc OL le 11 août.

L'OL est désormais fixé. Plus de deux mois après avoir accroché la quatrième place de la Ligue 1, le club lyonnais attendait de connaître le nom de son premier adversaire sur le chemin de la Ligue des champions. Le tirage au sort du troisième tour de qualification a eu lieu ce vendredi midi. Tête de série dans la voie de la ligue, l'OL a ainsi pu éviter Bodö/Glimt (Norvège), les Grecs de l'Olympiakos ou encore Fenerbahçe s'il passe le deuxième tour de qualification. Ils n'y avait ainsi que quatre possibilités (mais cinq clubs) pour Paulo Fonseca et ses joueurs : l'Union Saint-Gilloise, le Sparta Prague, le NEC Nimègue et le vainqueur de la double confrontation Sturm Graz - Heart of Midlothian.

Le match aller en Tchéquie

Après quelques minutes d'attente comme c'est toujours le cas avec les tirages au sort du côté de Nyon, le club septuple champion de France est désormais fixé. Le 4 ou 5 août prochain, il affrontera le Sparta Prague en Tchéquie pour le match aller. Suivra ensuite le match retour qui se jouera le 11 août du côté du Parc OL. De quoi entendre la petite musique retentir de nouveau à Décines.