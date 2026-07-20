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Ainsley Maitland-Niles après son rouge lors de Lorient - OL
Ainsley Maitland-Niles après son rouge lors de Lorient – OL (Photo by Damien Meyer / AFP)

OL : sorti contre le Slavia Prague, Maitland-Niles va mieux

  • par David Hernandez
  • 9 Commentaires

    • Contraint de laisser sa place dès la 67e minute, Ainsley Maitland-Niles a participé normalement à la première séance d'entraînement de l'OL dimanche. L'Anglais avait surtout pris un coup de chaud contre le Slavia Prague.

    Ses premières sorties ne sont pas pour rassurer les supporters lyonnais. Déjà dans le viseur la saison passée avec un exercice largement en dessous de ses standards, Ainsley Maitland-Niles n'a pas forcément attaqué cette préparation estivale par le bon bout. Avec une nonchalance qui le caractérise désormais, l'Anglais souffle encore et toujours le chaud et le froid. Contre le Servette FC, il est à l'origine du but suisse avec une transversale complètement manquée. Face au Slavia Prague (0-2), il n'a pas été trop inquiété. Mais, il n'a pas non plus réussi à se montrer entreprenant offensivement. D'ailleurs, à la différence des autres titulaires, il n'est ni sorti à la pause de la première heure de jeu, ni à la 75e minute, moment choisi par Paulo Fonseca pour faire entrer les derniers remplaçants.

    Des prestations qui ne rassurent pas

    Non, Maitland-Niles a été contraint de céder sa place à la 67e minute, après être resté au sol. L'intervention du corps médical a entraîné la demande d'un changement avec Noham Kamara. L'ancien d'Arsenal a-t-il été touché physiquement ? La réponse est non puisque l'Anglais a participé normalement à la séance dominicale, la première du stage en Allemagne. Comme cela avait été avancé samedi par nos confrères d'OLPlay, Ainsley Maitland-Niles a surtout pris un coup de chaud, avec une tête qui tourne. Aucun risque donc au moment de monter en puissance.

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    9 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - lun 20 Juil 26 à 10 h 34

      "Des prestations qui ne rassurent pas" , fidèle à lui même quoi 😰

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    2. OLVictory
      OLVictory - lun 20 Juil 26 à 10 h 58

      S'il ne part pas durant ce mercato, il partira libre dans un an.
      J'ai une impression désagréable avec lui, on dirait bien qu'il avait un plan qui consiste à profiter de l'OL autant qu'il peut et rendre peu en retour.
      On est tombé dans son piège lors de sa prolongation, depuis il se croit en pré-retraite et ne se fatigue plus, il a même ses vapeurs quand il fait trop chaud.

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      1. Avatar
        Tigone - lun 20 Juil 26 à 11 h 05

        Ce joueur est pénalisant pour l'équipe.

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      regard01 - lun 20 Juil 26 à 11 h 00

      Joueur « crispant »

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      Poupette38 - lun 20 Juil 26 à 11 h 06

      Ainsley a signé en août 2023 jusqu'en 2027, il n'a jamais prolongé 🤔

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      1. OLVictory
        OLVictory - lun 20 Juil 26 à 11 h 11

        C'est exact j'ai confondu.
        Il était déjà parti libre d'Arsenal, il fallait bien se douter qu'il ferait pareil chez nous.
        Ces joueurs qui profitent de leur contrat pour se laisser vivre ça me débecte fortement

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        1. Avatar
          Poupette38 - lun 20 Juil 26 à 11 h 26

          Ce sont des choses qui arrivent OLV 😉

          T. Tessman en défense centrale, j'ai déjà entendu ça, P.Fonseca l'a testé à ce poste une ou deux fois mais est ce que ses prestations l'ont rassuré ?

    5. Avatar
      Sonny03 - lun 20 Juil 26 à 11 h 20

      AMN, Abner, Tessmann (en milieu) , De Carvalho n'ont pas le niveau pour jouer à l'Olympique Lyonnais. A vendre. Par contre, installer Tessmann en défense centrale ne serait pas déconnant. Il est même plutôt rassurant mais alors au milieu 🙄. Je pense qu'il faudra préserver Mata cette saison.

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    6. OLVictory
      OLVictory - lun 20 Juil 26 à 11 h 31

      Il me semble que Tessmann a joué un petit moment en DC lors du dernier match. Je somnolais devant, le match était soporifique, mais il m'a semblé l'entendre de la part des commentateurs.

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