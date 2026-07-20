OL : sorti contre le Slavia Prague, Maitland-Niles va mieux

Contraint de laisser sa place dès la 67e minute, Ainsley Maitland-Niles a participé normalement à la première séance d'entraînement de l'OL dimanche. L'Anglais avait surtout pris un coup de chaud contre le Slavia Prague.

Ses premières sorties ne sont pas pour rassurer les supporters lyonnais. Déjà dans le viseur la saison passée avec un exercice largement en dessous de ses standards, Ainsley Maitland-Niles n'a pas forcément attaqué cette préparation estivale par le bon bout. Avec une nonchalance qui le caractérise désormais, l'Anglais souffle encore et toujours le chaud et le froid. Contre le Servette FC, il est à l'origine du but suisse avec une transversale complètement manquée. Face au Slavia Prague (0-2), il n'a pas été trop inquiété. Mais, il n'a pas non plus réussi à se montrer entreprenant offensivement. D'ailleurs, à la différence des autres titulaires, il n'est ni sorti à la pause de la première heure de jeu, ni à la 75e minute, moment choisi par Paulo Fonseca pour faire entrer les derniers remplaçants.

Des prestations qui ne rassurent pas

Non, Maitland-Niles a été contraint de céder sa place à la 67e minute, après être resté au sol. L'intervention du corps médical a entraîné la demande d'un changement avec Noham Kamara. L'ancien d'Arsenal a-t-il été touché physiquement ? La réponse est non puisque l'Anglais a participé normalement à la séance dominicale, la première du stage en Allemagne. Comme cela avait été avancé samedi par nos confrères d'OLPlay, Ainsley Maitland-Niles a surtout pris un coup de chaud, avec une tête qui tourne. Aucun risque donc au moment de monter en puissance.