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Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
Enzo Molebe, jeune attaquant de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL - Mercato : un intérêt de Nice pour Molebe ?

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Laissé sur le banc samedi contre le Slavia Prague, Enzo Molebe est voué à quitter l'OL d'ici à la fin du mercato. En plus de l'intérêt de Montpellier pour son ancien joueur, l'OGC Nice serait intéressé par le jeune attaquant.

    Paulo Fonseca a eu le mérite d'être clair rapidement. Si la direction lyonnaise comptait sur Alejandro Gomes Rodriguez et Enzo Molebe pour la reprise, l'entraîneur de l'OL a vite fait le point sur les deux jours. Dès le deuxième amical de l'été contre le FC Saint-Gall. Malgré deux buts pour Molebe et un pour son coéquipier anglais, il risque d'y avoir bouchon offensivement sur les ailes et donc une porte de sortie est recherchée pour les deux jeunes. Une situation semblable à celle de l'hiver dernier et qui avait poussé l'OL à prêter Molebe et Gomes Rodriguez. Les deux savent désormais que leur temps est compté cet été. D'ailleurs, Enzo Molebe n'a pas disputé la moindre minute contre le Slavia Prague, samedi (0-2).

    Nice doit d'abord dégraisser

    Sera-t-il le premier à faire ses valises ? Quoi qu'il en soit, le Décinois ne manque pas de prétendants. Il y a quelques semaines, Zoumana Camara avouait ne pas être contre retrouver l'attaquant qu'il a eu sous ses ordres pendant six mois à Montpellier. Néanmoins, le club de Ligue 2 n'est pas seul sur le dossier, comme révélé par différents médias. L'OGC Nice suivrait avec attention la situation de Molebe depuis quelques mois et serait ouvert à un prêt. Toutefois, les Aiglons doivent d'abord dégraisser avant d'activer leurs différentes pistes. Patience donc pour Enzo Molebe, qui va profiter du stage en Allemagne avec l'OL, pour se mettre au point physiquement.

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    3 commentaires
    1. Avatar
      Cicinho2 - lun 20 Juil 26 à 8 h 31

      On peut pas le faire jouer en pointe, son poste de base?
      Vu qu’on aura pas de 9 encore cette saison...

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - lun 20 Juil 26 à 8 h 33

        Il est derrière Himbert et Sulc dans la hiérarchie, sans compter la recrue qui est censé arriver très bientôt...

        Signaler
    2. Avatar
      BadGone91 - lun 20 Juil 26 à 8 h 32

      Franchement pour lui ça serait top qu'il signe là-bas, un peu à la Gouiri...

      Mais pour le club ça me fait ch***, il va partir pour des queues de cerises comme d'hab, signer pour 2M + 10% sur la plus value, il va être revendu 5M l'année suivante et on ne va rien gagner dessus...

      L'idéal serait de faire encore un prêt sec, dans une équipe au moins de L2 dans laquelle il aura beaucoup de temps de jeu, afin de le valoriser.

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