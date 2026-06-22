Alors que la troisième édition du Challenge Espoirs se prépare, l'Olympique Lyonnais ne prendra pas part à la compétition lors de la saison 2026-2027. Une absence remarquée puisque la réserve lyonnaise avait découvert cette épreuve seulement un an plus tôt.

Lancé par la FFF pour offrir davantage de temps de jeu aux joueurs de 18 à 23 ans et aux éléments en manque de compétition, le Challenge Espoirs avait réuni seize centres de formation lors de l'exercice précédent. L'OL, engagé dans le groupe A, n'était pas parvenu à décrocher son billet pour les phases finales en finissant 4ème derrière Toulouse, Marseille et Monaco.

Un chapitre déjà refermé

Pour cette saison 2026-2027, le club rhodanien a donc choisi de ne pas poursuivre l'aventure dans cette compétition. Un choix qui modifie le calendrier du groupe de Gueïda Fofana, qui devra désormais se concentrer sur le championnat de National 2 (ex-National 3) et les autres rendez-vous programmés au cours de la saison. L'absence de l'OL au Challenge Espoirs intervient dans un contexte particulier pour les jeunes Lyonnais, puisque le club garde également un œil sur une possible présence en Youth League, liée au parcours de l'équipe première en barrage de Ligue des champions. Un parcours qui pourrait permettre à certains joueurs présents en réserve et encore en âge de redescendre de se frotter au gratin européen avec les U19.