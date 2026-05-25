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L'OL fera-t-il son retour en Youth League ?

  • par Gwendal Chabas

    • Ce sera l'une des conséquences d'une éventuelle qualification de l'OL en Ligue des champions. Revoir les U19 en Youth League, une compétition qu'ils ont rarement jouée ces dernières années.

    C'est aussi l'un des mauvais aspects de l'absence de l'Olympique lyonnais en Ligue des champions 2020. Les jeunes ne peuvent plus se confronter, en compétition, aux meilleures formations d'Europe. Retrouvera-t-on l'OL en phase de classement de la Youth League ? Cela dépendra des "grands". En effet, pour s'y qualifier, il faudra que le groupe de Paulo Fonseca passe le 3e tour puis les barrages cet été.

    Comme avait pu le faire Lille en 2024, par exemple. Grâce à ça, les jeunes Lillois avaient participé à cette "mini C1". Rappelons que l'épreuve oppose les U19 de chacun des clubs disputant la "vraie" Ligue des champions. Le format est le même, sauf qu'ils jouent six matchs et non huit. Après quoi, les équipes croisent avec les formations ayant franchi les différents tours de la "voie des champions nationaux U19".

    Eric Hély coach, Cherki, Barcola et Gouiri sur le terrain en 2020

    En attendant de voir si les protégés de Florent Balmont seront des acteurs de l'édition 2026-2027, on peut rappeler que la dernière présence de l'OL remonte à 2019-2020. Il avait atteint les quarts de finale, porté par une génération menée par Castello Lukeba, Rayan Cherki, Amine Gouiri, Florent Sanchez et Eli Wissa. L'effectif était aussi composé de Malo Gusto, Melvine Bard, Sinaly Diomandé, Pierre Kalulu et Bradely Barcola. Eric Hély était aux commandes.

    Ils étaient tombés face au RB Salzburg (4-3) après avoir encaissé quatre buts en quinze minutes à cheval entre les deux périodes. Précisons que la fin du tournoi s'est tenue à huis clos en Suisse en raison de la pandémie. Nous étions en plein mois d'août.

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