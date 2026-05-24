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Les lauréats du concours d'éloquence de l'OL
Les lauréats du concours d’éloquence de l’OL (@OL)

OL Académie : deux représentants en finale nationale du concours d'éloquence

  • par Tristan Le Pezennec

    • Un joueur et une joueuse de l'académie de l'OL se sont qualifiés pour la finale nationale du concours d'éloquence des centres de formation.

    Les jeunes de l’OL et d’OL Lyonnes se sont illustrés cette semaine à l’occasion du concours national d’éloquence des centres de formation, organisé par l'association Prométhée Education, qui réunit dix clubs professionnels français. La finale interne lyonnaise, qui avait lieu dans un salon du grand stade de Décines, a permis à sept joueuses et joueurs U16 de l'Académie de défendre leur plaidoirie devant un jury composé notamment de l'ancien défenseur de l'OL d’Anthony Réveillère et de notre journaliste Razik Brikh.

    Des réflexions philosophiques, et deux vainqueurs

    Sous les yeux de plusieurs coéquipiers et éducateurs venus les encourager, les différents candidats ont pris la parole sur des thèmes variés, parfois philosophiques. Après délibération, le jury a récompensé Julie Goury, lauréate du premier prix grâce à sa réflexion autour de la question "le bonheur dépend-il de nous".

    Finale à Versailles

    Salma Benouda a terminé deuxième avec "le monde est-il devenu trop sérieux", tandis que Celya Fuentes a pris la troisième place avec une intervention sur les réseaux sociaux. Le prix "coup de cœur" du jury a été attribué à Tiago Asse-Bile pour sa plaidoirie intitulée "l’esprit peut-il dominer le corps". Julie Goury et Tiago Asse-Bile représenteront désormais l’OL et OL Lyonnes lors de la finale nationale organisée jeudi prochain au château de Versailles.

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