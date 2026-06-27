Ernest Nuamah avec le Ghana à la Coupe du monde (Photo by Cole Burston / AFP)

La dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde offrira un duel entre deux joueurs de l'OL. Ernest Nuamah et Duje Caleta-Car s'affronteront pour une qualification pour les seizièmes de finale.

Lors de cette deuxième journée, le Ghana de Nuamah (résultat + prestation) face à l’Angleterre. De son côté, la Croatie de Caleta-Car (résultat + prestation) contre le Panama.

Une première opposition entre les deux Lyonnais en sélection

Si les deux joueurs évoluent sous le maillot de l'OL, ils seront cette fois adversaires avec leurs sélections respectives. D'un côté, Ernest Nuamah tentera d'aider les Black Stars à poursuivre leur parcours dans ce Mondial. De l'autre, Duje Caleta-Car voudra mettre son expérience au service de la Croatie, troisième de la Coupe du monde 2022 et finaliste en 2018.

Cette confrontation entre le Ghana et la Croatie pourrait donc être (finale pour la qualification / un duel pour la première place / un match sans enjeu selon le match de demain). Une chose est sûre, l'Olympique Lyonnais verra au moins l'un de ses internationaux tenter de franchir une nouvelle étape dans la compétition.