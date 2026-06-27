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La réserve de l'OL Lyonnes
La réserve de l’OL Lyonnes (@OL)

La réserve d'OL Lyonnes disputera le premier Challenge Espoirs

  • par David Hernandez

    • Alors que la réserve masculine a choisi de faire l'impasse pour la saison à venir, celle d'OL Lyonnes va prendre part à la toute nouvelle compétition qu'est le Challenge Espoirs. Une première à l'échelle féminine.

    La France et son championnat ont pris du retard sur certains pays, c'est un fait. Néanmoins, en plus de chercher à attirer certains grands noms et à mettre les moyens structurels, la FFF veut développer la formation. En ce sens, les centres de formation sont aujourd'hui agréés et celui d'OL Lyonnes en fait logiquement partie. C'est un travail de longue haleine, mais la Fédération tente de mettre en place des choses pour une avancée positive. L'une d'elles concerne le lancement du Challenge Espoirs. À la manière de ce qui est vu depuis trois saisons chez les garçons, les réserves féminines auront le droit à leur tournoi à compter de la rentrée.

    Les joueuses de U18 à U23 sélectionnables

    Sans réelle surprise, le club lyonnais fera bien partie de cette première édition dont la date et les contours restent encore à définir. Mais ce sera ainsi l'occasion pour la réserve d'OL Lyonnes de se frotter à des équipes d'un niveau supérieur à celles affrontées en D3 depuis deux saisons. Comme chez les garçons, même si ceux de Gueïda Fofana n'y participeront pas cette saison, ce Challenge Espoirs s'adressera aux joueuses des U18 aux U23 avec possibilité de faire quelques exceptions.

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