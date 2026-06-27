L'OL avance très vite sur son mercato. La semaine prochaine, il pourrait annoncer la venue de Mohamed Ouédraogo, latéral gauche provenant d'Autriche.

Lever l'option d'achat de Noham Kamara, c'est fait, parapher le premier contrat professionnel de Kaïl Boudache, fait aussi... Alors que le mercato a démarré depuis le 15 juin, l'OL a déjà beaucoup avancé, surtout dans le sens des arrivées. Dans les jours à venir, il devrait annoncer trois nouvelles recrues : Mads Bidstrup au milieu, Julien Duranville sur les ailes et Mohamed Ouédraogo au poste d'arrière gauche. Comme évoqué par divers médias, le latéral d'Altach, club autrichien, va rejoindre le Rhône.

Selon L'Équipe, il signera pour deux millions d'euros, hors bonus. Ces derniers pourraient atteindre 500 000 euros. Un renfort qui correspond à la réalité actuelle de l'Olympique lyonnais, à savoir chercher hors des sentiers battus et se concentrer sur des pistes moins onéreuses que dans d'autres marchés. L'international burkinabè (9 sélections) serait attendu la semaine prochaine pour la visite médicale, avant qu'il ne s'engage pour cinq ans avec le 4e de Ligue 1.

Des renforts pour passer les tours préliminaires

Paulo Fonseca aura donc déjà un effectif assez complet pour préparer le 3e tour préliminaire, alors que les joueurs reviendront lundi à Décines. Après avoir bouclé ces pistes suivies depuis un long moment, va rester le plus dur pour les Rhodaniens. Trouver des points de chute pour les éléments qui ne s'inscrivent plus dans le projet ou dont les émoluments sont aujourd'hui trop importants pour la masse salariale. Au poste de défenseur gauche notamment, où l'on se dit que Mohamed Ouédraogo (23 ans) ne vient pas pour cohabiter avec Nicolas Tagliafico et Abner. Car rappelons que la DNCG surveille encore attentivement la situation, même après l'arrivée de Michel Kang à la tête de l'actionnariat.