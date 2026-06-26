Ce serait bien parti pour le transfert de Mohamed Ouédraogo à l'OL. Le latéral gauche pourrait passer sa visite médicale en début de semaine prochaine.

Lundi, ce sera la fin des vacances pour les non-internationaux de l'OL. Le 29 juin marquera officiellement le début de la préparation, avec dans le viseur évidemment le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Lui ne sera pas là pour les traditionnels tests avant d'entamer la présaison. Mais Mohamed Ouédraogo pourrait bien intégrer le groupe rhodanien très rapidement. En tout cas, son transfert à l'Olympique lyonnais serait bien avancé.

9 sélections avec le Burkina Faso

D'après Foot Mercato, le défenseur gauche de 23 ans s'est mis d'accord avec le club, qui lui-même a trouvé un terrain d'entente avec le SCR Altach. Resterait désormais la visite médicale, qui se déroulerait en début de semaine prochaine, avant la signature du contrat. L'international burkinabè (9 sélections) évolue depuis 2023 dans cette formation autrichienne. Il est évalué à 1,2 million d'euros selon Transfermarkt.

Il sort d'un exercice complet, avec 35 matchs toutes compétitions confondues, pour quatre buts et trois passes décisives. Le latéral n'a plus qu'un an de contrat avec son équipe actuelle.