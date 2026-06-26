Prêté par l'OL, Matt Turner a lancé sa Coupe du monde

Déjà qualifiés, les États-Unis ont largement fait tourner face à la Turquie (défaite 2-3). Matt Turner a disputé son premier match du Mondial.

C'était le premier duel de la Coupe du monde sans enjeu pour aucune des deux sélections. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les États-Unis, déjà qualifiés et premiers de la poule, affrontaient la Turquie, éliminée. Logiquement, Mauricio Pochettino, à la tête de la Team USA, a largement fait tourner son équipe. De nombreux remplaçants ont pu s'exprimer durant cette 3e rencontre, dont Matt Turner. Le gardien prêté par l'OL, et qui devrait revenir après le Mondial, à moins d'un transfert, a célébré sa 55e cape, mais n'a pas été spécialement à la fête.

Turner un peu abandonné par sa défense

Déjà, les Américains ont perdu, et le portier a encaissé 3 buts (2-3 score final). Sur les trois actions, il n'est pas vraiment été aidé par sa défense, les Turcs se retrouvant toujours seuls à six mètres pour conclure. Il peut à la limite sortir un peu plus vite sur la première réalisation d'Arda Güler, mais pour le reste... Ses coéquipiers ont d'abord fait la course en tête en marquant très vite par Auston Trusty sur corner (3e). Puis, ils ont su recoller alors que leur adversaire avait pris les devants à la 31e. C'est Sebastian Berhalter qui a égalisé à la 49e minute (2-2).

On se dirigeait alors vers un nul après une affiche vivante et disputée, mais Kaan Ayhan, au bout du temps additionnel (90e+8) a offert la victoire aux Croissants étoilés. Un revers qui ne change pas grand-chose pour le pays organisateur, qui défiera la Bosnie-Herzégovine pour une place en 8es de finale le jeudi 2 juillet (2h du matin). Matt Turner devrait regagner le banc et laisser sa place à Matt Freese, le numéro 1, pour ce rendez-vous. Mais au contraire de Pavel Šulc, lui poursuit sa route dans le tournoi.