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Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Arabie Saoudite
Nicolas Tagliafico lors d’Argentine – Arabie Saoudite (Photo by MANAN VATSYAYANA / AFP)

Coupe du monde : Tagliafico et l'Argentine défient l'Angleterre

  • par Gwendal Chabas

    • Une place à prendre pour une deuxième finale de rang. Ce mercredi, l'Argentine de Nicolas Tagliafico affronte l'Angleterre en Coupe du monde (21 heures).

    Qui se mesurera dimanche à l'Espagne pour le titre suprême ? C'est la question à laquelle répondront ce mercredi l'Argentine et l'Angleterre (21 heures). Un autre choc en demi-finales de la Coupe du monde qui a réservé un dernier carré somptueux. On y retrouve les champions de 2022, avec un Nicolas Tagliafico en cours pour un historique doublé. Pour cela, il faudra néanmoins montrer plus que lors des tours précédents.

    Nicolas Tagliafico encore titulaire ?

    Titulaire lors des 8es et des quarts de finale, le défenseur de l'OL s'est montré plutôt à son avantage. Par son expérience, il semble avoir pris une longueur d'avance sur Facundo Medina. Est-ce que la tendance se confirmera ce 15 juillet ? Réponse en début de soirée. L'Albiceleste aura néanmoins fort à faire tant elle a eu beaucoup de mal à se dépêtrer de ses derniers adversaires. En face, les Anglais n'apportent néanmoins pas davantage de garanties au vu de leur tournoi.

    Cette opposition nous renvoie à 1986 et à la "Main de Dieu" de Diego Maradona, suivie d'un but légendaire de l'icône argentine. Il y a également ce 8e de finale en 1998, avec un autre succès des Sud-Américains aux tirs au but. Un affrontement qui s'annonce assez indécis.

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