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Les supporters de l'OL à l'amical contre Chassieu
Les supporters de l’OL à l’amical contre Chassieu (crédit : David Hernandez)

OL - Servette FC : une unique occasion pour le public lyonnais

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Comme la saison dernière, l’OL ne disputera qu’un seul amical en public dans la région lyonnaise. Le match contre le Servette FC ce mercredi (18h30) sera donc l’unique chance de voir les nouvelles recrues avant le troisième tour de qualification le 4 ou 5 août ou le 11 août suivant le tirage au sort.

    Qu'il semble loin le temps où une saison débutait dès le mois de juillet pour les supporters. Pour la deuxième saison consécutive, l'OL a fait le choix de limiter ses sorties en public pour ses matchs de préparation. Quand les matchs contre des clubs partenaires pour lancer l'été étaient une façon de renouer avec le public, cette "tradition" s'est perdue depuis deux ans. Les matchs contre Villefranche, il y a un an, et contre Mâcon 71 mercredi dernier ont eu lieu dans la plus grande intimité du GOLTC, malgré une diffusion sur OLPlay. Même chose pour la deuxième sortie estivale, que ce soit contre Molenbeek en juillet 2025 ou le FC Saint-Gall, samedi dernier. Désormais, le public lyonnais n'a qu'une seule chance de pouvoir observer les coéquipiers de Corentin Tolisso avant le retour de la compétition officielle. Pour cette préparation 2026-2027, ce sera ce mercredi soir à Bourgoin.

    Prochain rendez-vous à Décines avec le 3e tour de qualification

    Comme il y a un an face à Getafe, le stade Pierre-Rajon sera l'unique rendez-vous en public pour l'OL dans son bassin. Cela rend donc le match contre le Servette FC un peu plus spécial car ce sera le seul moment pour observer les nouvelles recrues de l'été en chair et en os. Il faudra ensuite patienter jusqu'au troisième tour de qualification de la Ligue des champions pour retrouver l'OL à Décines. Soit le 4 ou 5 août pour le match aller, soit le 11 août pour le match retour. Tout dépendra du tirage au sort, mais cela fera a minima trois semaines à attendre. Alors pour les derniers indécis, il reste encore des places pour OL - Servette FC ce mercredi à 18h30.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      mmc1789 - mer 15 Juil 26 à 15 h 25

      Si on fait la balance cout des stadiers - recettes, il ne doit pas rester geand chose lors d'un match au GOLTC ..

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