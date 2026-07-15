Mercato : l'OL sur la piste d'un international sud-coréen ?

Encore loin d'avoir fini son mercato estival, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs, l'OL multiplie les pistes. L'une d'elles mènerait à Bae Jun-ho, joueur offensif sud-coréen évoluant à Stoke City en Championship.
Ce mercredi soir, l'OL dispute son troisième match amical de l'été. Le premier en public et ce sera donc l'occasion pour les supporters lyonnais de voir à l'œuvre les quatre premières recrues estivales : Kaïl Boudache, Mads Bidstrup, Mohamed Ouédraogo et Julien Duranville. Face à l'urgence du troisième tour de qualification de la Ligue des champions, la direction rhodanienne a choisi d'aller vite sur certains profils pour avoir un mois de travail en commun avant l'Europe. Néanmoins, le mercato de l'été est encore loin d'être fini à Décines. Paulo Fonseca a encore répété qu'il attendait un attaquant. L'OL multiplie ainsi les pistes en sous-marin et l'une d'elles mène du côté de la Championship. Comme avancé par Foot Mercato, Bae Jun-ho ferait partie des profils ciblés par Matthieu Louis-Jean et la cellule de recrutement.
Plus qu'un an de contrat avec Stoke
À 22 ans, le Sud-Coréen n'est pas un attaquant de métier, mais plutôt un joueur offensif capable d'évoluer dans plusieurs positions. Une polyvalence qui semble plaire au sein du club septuple champion de France car, selon des déclarations de l'agent du joueur de Stoke City, l'OL serait le club qui se montre le plus insistant dans le dossier. Sous contrat jusqu'en juin 2027, Bae Jun-ho a donc pour lui d'être un dossier qui ne devrait pas coûter trop cher, tout en ayant déjà une expérience en Europe. Sélectionné pour la Coupe du monde 2026 avec la Corée du Sud, le joueur de 22 ans affiche 134 matchs en Championship. De la deuxième division certes, mais un championnat jamais facile. Reste à savoir si l'intérêt prononcé de l'OL débouchera sur une cinquième signature estivale.
tiens , un joueur pile poil au poste de Sulc ....
Un 9 1/2 offensif ... qui peut dépanner à gauche aussi
Ou serait la cohérence de reprendre un 9 et demi alors que justement on nous dit que ce style de poste "hybride" pose probleme et qu'on a deja Sulc?
ce que je voulais dire c'est que faire venir ce joueur confirmerait un départ de Sulc , puisqu'ils ont le même profil !!
Oui je comprend mais ca serait une profonde débilité pour moi..
Vu qu'on nous dit qu'on cherche un attaquant grand costaud qui prend la profondeur et que Sulc n'a pas ce profil..
sous entend tu que MLJ et notre staff sont débiles ? LOL
Ce que tu dois comprendre , c'est que l'OL n'a pas d'argent et doit combler les déficits , donc si Sulc peut renflouer un peu les caisses , ils ne vont pas se gêner et vont prendre ce joueur en remplacement , en gagnant quelques millions d'euros au change .
Kang n'est pas une sentimentale et n'est pas la pour faire plaisir aux supporter ni enfiler les perles , malgré ses airs charmants et ses sourires agréables ....
Je comprend ce que veut dire leroilyon et il n'a pas tort sur le fond. Vouloir un clone de Pavel c'est se poser soi-même pas mal de problèmes pour l'intégrer dans des schémas de jeu différents.
Ca n'empêche pas que c'est débile..
Ca m'aurait paru logique de vendre Sulc pour prendre un profil qui plaît à Fonseca..
Si cest pour vendre un profil de joueur "qui pose problème" pour le meme profil, ben on garde le meme problème.
Et c'est pas parce que madame Kang et MLJ font des erreurs qu'ils ne vont pas garder ma sympathie pour eux..
Tout le monde à le droit de se tromper..
Merci OLV tu as compris 😉
Il peut aussi jouer 8 , cela fait 2 jours qu'on en parle de ce joueur " Marketting " .
Ça sent le départ de Pavelito…
Je milite depuis pas mal de temps pour l'arrivée de Sud-Coréen et japonais. Des excellents joueurs en général qui mouillent le maillot et ça serait très bon pour l'exposition du club en Asie. Mais là le type a quand même des stats faméliques...
Et au niveau des pistes pour un attaquant ?
Qu'est ce qu'il y a des les tuyaux ?
Sinayoko serait une bonne idée en AC vous ne trouvez pas ? Le gars connaît la L1, c’est le genre de joueur qui court non stop qui plait à Fonseca…le PFC vient d’offrir 7M.
A 10M, ça part non ?
Sinayoko vient de partir au clash ( il ne reprend pas l'entrainement Auxerre ne tient pas sa parole et ses écrits ) . Alors oui moi perso je valide .
rien de 9 pour le neuf ; le club travaille en sous marin sans faire de bruit ...