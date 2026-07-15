Mercato : l'OL sur la piste d'un international sud-coréen ?

Encore loin d'avoir fini son mercato estival, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs, l'OL multiplie les pistes. L'une d'elles mènerait à Bae Jun-ho, joueur offensif sud-coréen évoluant à Stoke City en Championship.

Ce mercredi soir, l'OL dispute son troisième match amical de l'été. Le premier en public et ce sera donc l'occasion pour les supporters lyonnais de voir à l'œuvre les quatre premières recrues estivales : Kaïl Boudache, Mads Bidstrup, Mohamed Ouédraogo et Julien Duranville. Face à l'urgence du troisième tour de qualification de la Ligue des champions, la direction rhodanienne a choisi d'aller vite sur certains profils pour avoir un mois de travail en commun avant l'Europe. Néanmoins, le mercato de l'été est encore loin d'être fini à Décines. Paulo Fonseca a encore répété qu'il attendait un attaquant. L'OL multiplie ainsi les pistes en sous-marin et l'une d'elles mène du côté de la Championship. Comme avancé par Foot Mercato, Bae Jun-ho ferait partie des profils ciblés par Matthieu Louis-Jean et la cellule de recrutement.

Plus qu'un an de contrat avec Stoke

À 22 ans, le Sud-Coréen n'est pas un attaquant de métier, mais plutôt un joueur offensif capable d'évoluer dans plusieurs positions. Une polyvalence qui semble plaire au sein du club septuple champion de France car, selon des déclarations de l'agent du joueur de Stoke City, l'OL serait le club qui se montre le plus insistant dans le dossier. Sous contrat jusqu'en juin 2027, Bae Jun-ho a donc pour lui d'être un dossier qui ne devrait pas coûter trop cher, tout en ayant déjà une expérience en Europe. Sélectionné pour la Coupe du monde 2026 avec la Corée du Sud, le joueur de 22 ans affiche 134 matchs en Championship. De la deuxième division certes, mais un championnat jamais facile. Reste à savoir si l'intérêt prononcé de l'OL débouchera sur une cinquième signature estivale.