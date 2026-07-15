Mercato : OL Lyonnes s'offre un record avec le départ de Diani

Si sportivement, OL Lyonnes perd gros avec le départ de Kadidiatou Diani, la vente de l'internationale française au London City Lionesses permet de signer un record. Contre un chèque de 800 000 euros, Diani devient la plus grosse vente du club lyonnais.

Elle reste dans le giron Kynisca, mais c'est bien du côté de Londres que ses dribbles sur le côté vont ravir les supporters dans les prochaines semaines et mois. Après trois saisons à OL Lyonnes, Kadidiatou Diani a choisi de mettre les voiles pour une première aventure à l'étranger. Convaincue par l'offre et le projet du London City Lionesses, l'internationale française a signé un contrat jusqu'en juin 2029 avec l'un des autres clubs de Michele Kang. Un départ surprise et qui risque de faire grincer quelques dents sportivement, mais qui est une bonne affaire financièrement pour OL Lyonnes.

De plus en plus de transferts payants

Dans un football féminin où les transferts sont de plus en plus légion, le club lyonnais a plutôt bien rentabilisé la dernière année de contrat qu'il restait à Diani. Cette dernière devient en effet la vente la plus lucrative des Fenottes. Si, dans son communiqué, le London City Lionesses a parlé "d'un montant non-dévoilé", la vente de Kadidiatou Diani va rapporter 800 000€ à OL Lyonnes, comme l'a appris Olympique-et-Lyonnais. Un montant loin de ce qui peut se faire dans le foot masculin, mais la preuve que le foot féminin évolue et qu'il est désormais possible de se renforcer en mettant la main à la poche.