Vainqueur de ses deux premiers matchs de préparation, l'OL affronte le Servette FC ce mercredi soir à Bourgoin. À trois semaines du troisième tour de qualification pour la Ligue des champions, Paulo Fonseca va commencer à se rapprocher de ce qu'il veut mettre en place début août.

La reprise du championnat n'est que dans un peu plus d'un mois et pourtant, l'OL est déjà pleinement lancé dans sa préparation estivale. Cela fait pourtant tout juste deux semaines que les coéquipiers de Corentin Tolisso ont repris le chemin de l'entraînement. Seulement, chaque jour compte dans les rangs lyonnais, la faute à la quatrième place acquise la saison passée en Ligue 1. Il y a certes toujours cet espoir de retrouver la Ligue des champions grâce aux différents tours de barrage, mais tout cela a bouleversé le programme de la préparation.

Obligé de reprendre la compétition deux semaines avant la plupart des autres clubs français, l'OL doit déjà mettre les bouchées doubles. Au moment de se lancer dans son troisième match amical, Paulo Fonseca devrait normalement continuer certaines expérimentations avec un large effectif. Il y a un an, l'OL affrontait Hambourg pour sa troisième sortie de l'été et l'entraîneur portugais en était encore à donner du temps de jeu à tout le monde. Deux équipes pendant quarante-cinq minutes, à la veille de se projeter sur un stage en Autriche. Douze mois plus tard, le scénario devrait être différent à Bourgoin-Jallieu.

L'Europe, si loin et si près en même temps

Après deux amicaux dans lesquels chaque joueur a pu disputer 45 minutes à chaque sortie (hormis Melvyn Otobo et Mathys De Carvalho), Fonseca devrait commencer à se projeter sur le troisième tour de qualification européen. C'est en tout cas ce qu'il a laissé entendre après la victoire contre le FC Saint-Gall (6-3). "Contre le Servette FC, on va resserrer un peu, des joueurs vont se produire pendant 60 minutes pour monter en puissance." Au stade Pierre-Rajon, l'OL évoluera sur un plan de deux fois 45 minutes. Cela sous-entend donc que certains, pour la plupart des jeunes, vont devoir patienter en vue du stage en Allemagne dans quatre jours.

Ce court déplacement en Isère doit donc être le point de départ d'une montée en puissance physique puisque les prochains rendez-vous contre le Slavia Prague et Wolfsburg se joueront en deux mi-temps d'une heure. L'Europe parait loin et en même temps très proche et Fonseca est conscient qu'il n'y a pas de temps à perdre dans la planification de l'été. "Il faut qu'on soit prêt pour le début du mois d'août. Que ce soit physiquement ou dans les automatismes."

Retrouver certains automatismes

En ce sens, les expérimentations observées contre Mâcon 71 et le FC Saint-Gall devraient être moindres face au Servette FC. Il y a de la confiance à prendre, notamment sur le plan défensif. Avec déjà cinq buts encaissés en deux matchs, l'OL a fait preuve d'une certaine fébrilité. Paulo Fonseca ne veut pas s'alarmer pour autant. "On a fait de bonnes choses, assurait le coach lyonnais samedi dernier. Ce sont avant tout des erreurs individuelles qu'il faut gommer." En cherchant à s'appuyer le plus vite possible sur une formation qui ressemblera à celle alignée début août, Fonseca veut instaurer des automatismes avec les nouveaux (Bidstrup notamment) et retrouver une solidité qui avait fait la force lyonnaise en début d'exercice dernier. Premier test ce mercredi soir (18h30) à Pierre-Rajon pour l'unique rencontre en public dans la région lyonnaise.