Mercato : vers un prêt en Angleterre pour Mamadou Sarr (ex-OL) ?

Revenu à Chelsea sur la deuxième moitié de la saison 2025-2026, Mamadou Sarr a très peu joué avec Chelsea. Il pourrait être prêté à un club anglais cet été.

La saison 2025-2026 a été très frustrante pour Mamadou Sarr. Transféré à Chelsea depuis Strasbourg en juin 2025, l'ancien Lyonnais est retourné à la fin de l'été en Alsace, où il pensait vivre un exercice en prêt pour gagner en expérience. Mais seulement six mois plus tard, en février 2026, les Blues ont mis un terme à ce transfert provisoire. Dans quel but ? C'est toute la question, car il n'a joué que six matchs avec les Londoniens sur le semestre suivant.

Pas une seule minute à la Coupe du monde

Et en sélection, le Sénégalais a d'abord eu un rôle crucial lors de la CAN remportée sur le terrain par les Lions de la Teranga en janvier. Mais au Mondial, plus rien. Il n'a pas disputé une seule rencontre de la Coupe du monde, n'entrant même pas en jeu aux côtés de Moussa Niakhaté. Pourtant, il était titulaire lors des deux amicaux avant la compétition.

Le défenseur central aura-t-il davantage de considération cette année ? En tout cas, son club aimerait le prêter en Angleterre d'après The Athletic. L'occasion pour le natif de Martigues de faire plus ample connaissance avec la Premier League ? Ce serait l'idée afin qu'il s'aguerrisse, car ce grand espoir à ce poste n'a que 20 ans.