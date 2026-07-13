Après trois saisons et de façon presque inattendue, Kadidiatou Diani ne reprendra pas avec OL Lyonnes à la rentrée. La joueuse offensive a annoncé son départ du club via ses réseaux sociaux.

C'est un départ sur lequel personne n'aurait certainement misé et qui risque de faire parler. Ce lundi soir, Kadidiatou Diani a pris tout le monde de court en informant de la fin de son aventure avec OL Lyonnes. Dans un message vocal publié sur ses réseaux sociaux, la joueuse offensive a fait non pas des adieux "mais un petit au revoir" aux supporters lyonnais. Une décision choc alors que rien n'avait filtré en ce sens et que le mercato d'OL Lyonnes semblait bouclé dans un sens comme dans l'autre. Et pourtant, le 27 juillet prochain, Diani ne sera pas présente à la reprise de l'entraînement. Touchée au genou en fin de saison dernière et obligée de faire l'impasse sur la finale de la Ligue des champions et de Première Ligue, l'internationale française était toutefois l'une des grosses armes offensives lyonnaises.

La piste Paralluelo relancée ?

En trois saisons passées dans la capitale des Gaules, Kadidiatou Diani a disputé 94 matchs pour 43 buts. C'est une grosse perte pour Jonatan Giráldez qui l'avait utilisée à 31 reprises la saison passée. Ce départ soudain va-t-il relancer la piste Salma Paralluelo ? L'Espagnole a acté son départ du FC Barcelone et son futur club n'a toujours pas été annoncé, ce qui laisse forcément la porte ouverte aux Lyonnes, intéressées par son profil.