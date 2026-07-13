Après trois saisons et de façon presque inattendue, Kadidiatou Diani ne reprendra pas avec OL Lyonnes à la rentrée. La joueuse offensive a annoncé son départ du club via ses réseaux sociaux.
C'est un départ sur lequel personne n'aurait certainement misé et qui risque de faire parler. Ce lundi soir, Kadidiatou Diani a pris tout le monde de court en informant de la fin de son aventure avec OL Lyonnes. Dans un message vocal publié sur ses réseaux sociaux, la joueuse offensive a fait non pas des adieux "mais un petit au revoir" aux supporters lyonnais. Une décision choc alors que rien n'avait filtré en ce sens et que le mercato d'OL Lyonnes semblait bouclé dans un sens comme dans l'autre. Et pourtant, le 27 juillet prochain, Diani ne sera pas présente à la reprise de l'entraînement. Touchée au genou en fin de saison dernière et obligée de faire l'impasse sur la finale de la Ligue des champions et de Première Ligue, l'internationale française était toutefois l'une des grosses armes offensives lyonnaises.
La piste Paralluelo relancée ?
En trois saisons passées dans la capitale des Gaules, Kadidiatou Diani a disputé 94 matchs pour 43 buts. C'est une grosse perte pour Jonatan Giráldez qui l'avait utilisée à 31 reprises la saison passée. Ce départ soudain va-t-il relancer la piste Salma Paralluelo ? L'Espagnole a acté son départ du FC Barcelone et son futur club n'a toujours pas été annoncé, ce qui laisse forcément la porte ouverte aux Lyonnes, intéressées par son profil.
Si c'est un "petit au revoir", c'est peut-être un prêt, genre en NWSL ? Enfin j'pense pas, en général on ne laisse pas ce genre de message pour un prêt... C'est peut-être un départ surprise pour nous, mais pas forcément pour le club, il était dit qu'il y aurait sans doute des départs, Diani avait un contrat jusqu'en 2027, donc si elle part c'est que l'OL l'a vendu (ou rupture de contrat ?). A 31 ans, elle veut sans doute encore connaître autre chose.
C’est un coup dur, c’était une des taulières offensivement.
Qui va percuter à droite maintenant ?
Je ne vois qu'une explication, elle aurait eu vent d'une arrivée prochaine de Paralluelo et craindrait pour sa place de titulaire (?). Sinon, je ne comprends pas du tout. Et je la regrette déjà énormément.
Et pourquoi ce "petit au revoir" ???
Une grosse perte, j'ai du mal à comprendre aussi 🤔
Je pense que ça vient pas de ça chignol, tu sais tout comme moi que dans les grandes équipes il faut doubler les postes avec des très bonnes joueuses.