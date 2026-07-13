Prêtée successivement au Washington Spirit puis au Paris FC la saison passée, Kysha Sylla ne devrait pas continuer à OL Lyonnes. La défenseuse se dirigerait vers la Juventus Turin.

Il y en a pour qui un prêt a le mérite de leur faire prendre de l'expérience et de marquer des points au moment de leur retour à Lyon, comme Julie Swierot ou encore Maéline Mendy. Et il y en a d'autres pour qui l'avenir lyonnais semble bouché. Cela semble être notamment le cas pour Kysha Sylla. Arrivée en 2019 au sein de l'OL Académie, la défenseuse n'a jamais vraiment eu la chance de se mettre en évidence à OL Lyonnes, malgré une polyvalence qui aurait pu lui rapporter des points. Ayant disputé neuf matchs avec la formation lyonnaise, elle a avant tout multiplié les prêts (Dijon, Washington Spirit et Paris FC).

Un départ pour enfin prendre son envol ?

Sous contrat jusqu'en juin 2027, Sylla devrait quitter définitivement OL Lyonnes durant l'été, si l'on en croit Tuttosport. À 22 ans, la native de Marseille devrait s'engager dans les prochaines heures ou prochains jours avec la Juventus Turin, comme rapporté par le média italien. Ce serait une deuxième expérience à l'étranger pour l'internationale française U23 après un an du côté des États-Unis dans la franchise de Michele Kang.