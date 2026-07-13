En attendant que Nicolas Tagliafico revienne de la Coupe du monde dans les prochaines semaines, Abner et Mohamed Ouédraogo vont se partager le couloir gauche de la défense. Toutefois, avec trois solutions, cela devrait entraîner un départ estival.

Il n'y a plus qu'un représentant de l'OL à la Coupe du monde et il pourrait bien réussir l'exploit de s'offrir un deuxième sacre de suite. Qualifié pour les demi-finales du Mondial 2026, Nicolas Tagliafico affronte l'Angleterre mercredi soir avec l'espoir de se frotter à la France ou l'Espagne le 19 juillet prochain pour la finale. Cela repousse encore un peu plus son retour à Décines, lui qui manquera quoi qu'il arrive le match aller du troisième tour de qualification de la Ligue des champions pour suspension. Mais a-t-il encore un avenir à l'OL après un premier semestre 2026 des plus compliqués ? Si la valeur marchande de l'Argentin n'est plus ce qu'elle était, Tagliafico possède un salaire conséquent et l'OL pourrait ne pas être contre s'en délester. Car il y a désormais trois latéraux à gauche de la défense.

Abner : "Ça permet de tirer tout le monde vers le haut"

En plus du champion du monde 2022, Abner et Mohamed Ouédraogo se partagent le couloir gauche depuis la reprise. Trois solutions, cela semble beaucoup même si Abner n'y voit pas que des désavantages. "Bien sûr mais ça fait du bien aussi. Il y a Nico qui est toujours là et on n’a pas besoin de parler de lui, on sait qui c’est. Il y a Mo’ (Mohamed Ouédraogo) qui est arrivé. On a vu sur les deux semaines de travail qu’il avait de la qualité, c’est un très bon joueur. Ça fait du bien, j’aime bien. C’est pour le groupe car ça permet de tirer tout le monde vers le haut, de pousser à travailler."Après avoir recruté pour être prêt pour le couperet européen, l'OL a malgré tout besoin de vendre. Et entre Abner et Nicolas Tagliafico, tout laisse à penser que l'un des défenseurs sud-américains devra faire ses valises.