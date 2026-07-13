Actualités
Abner lors d'OL - Getafe à Bourgoin
Abner lors d’OL – Getafe à Bourgoin (crédit : David Hernandez)

OL - Mercato : Abner, Ouedraogo, Tagliafico… de la concurrence à gauche

  • par David Hernandez

    • En attendant que Nicolas Tagliafico revienne de la Coupe du monde dans les prochaines semaines, Abner et Mohamed Ouédraogo vont se partager le couloir gauche de la défense. Toutefois, avec trois solutions, cela devrait entraîner un départ estival.

    Il n'y a plus qu'un représentant de l'OL à la Coupe du monde et il pourrait bien réussir l'exploit de s'offrir un deuxième sacre de suite. Qualifié pour les demi-finales du Mondial 2026, Nicolas Tagliafico affronte l'Angleterre mercredi soir avec l'espoir de se frotter à la France ou l'Espagne le 19 juillet prochain pour la finale. Cela repousse encore un peu plus son retour à Décines, lui qui manquera quoi qu'il arrive le match aller du troisième tour de qualification de la Ligue des champions pour suspension. Mais a-t-il encore un avenir à l'OL après un premier semestre 2026 des plus compliqués ? Si la valeur marchande de l'Argentin n'est plus ce qu'elle était, Tagliafico possède un salaire conséquent et l'OL pourrait ne pas être contre s'en délester. Car il y a désormais trois latéraux à gauche de la défense.

    Abner : "Ça permet de tirer tout le monde vers le haut"

    En plus du champion du monde 2022, Abner et Mohamed Ouédraogo se partagent le couloir gauche depuis la reprise. Trois solutions, cela semble beaucoup même si Abner n'y voit pas que des désavantages. "Bien sûr mais ça fait du bien aussi. Il y a Nico qui est toujours là et on n’a pas besoin de parler de lui, on sait qui c’est. Il y a Mo’ (Mohamed Ouédraogo) qui est arrivé. On a vu sur les deux semaines de travail qu’il avait de la qualité, c’est un très bon joueur. Ça fait du bien, j’aime bien. C’est pour le groupe car ça permet de tirer tout le monde vers le haut, de pousser à travailler."Après avoir recruté pour être prêt pour le couperet européen, l'OL a malgré tout besoin de vendre. Et entre Abner et Nicolas Tagliafico, tout laisse à penser que l'un des défenseurs sud-américains devra faire ses valises.

    à lire également
    Kysha Sylla, défenseuse de l'OL Lyonnes
    Mercato : Kysha Sylla en passe de quitter définitivement OL Lyonnes

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Abner lors d'OL - Getafe à Bourgoin
    OL - Mercato : Abner, Ouedraogo, Tagliafico… de la concurrence à gauche 11:00
    Kysha Sylla, défenseuse de l'OL Lyonnes
    Mercato : Kysha Sylla en passe de quitter définitivement OL Lyonnes 10:15
    Pavel Sulc, joueur offensif de l'OL
    OL : Pavel Šulc attendu ce lundi à l'entraînement 09:30
    Lorna Chicha Douvier quitte OL Lyonnes pour Saint-Etienne
    Mercato : Lorna Chicha Douvier quitte OL Lyonnes et rejoint les Vertes 08:45
    OL : une jeunesse en forme mais qui va devoir patienter 08:00
    Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    OL : Merah a délaissé la botte médicale et a rechaussé les baskets 07:30
    Tabitha Chawinga, joueuse de l'OL, contre le Bayern
    OL Lyonnes : Tabitha Chawinga jouera bien la CAN cet été 12/07/26
    OL académie
    OL Académie : les U16 connaissent leurs futurs adversaires 12/07/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Rémi Himbert, attaquant de l'OL
    OL : Himbert, premiers triplés en préparation depuis décembre 2022 12/07/26
    OL Lyonnes : Giovanna Waksman a repris la course 12/07/26
    Mercato : l'OL ferait partie des clubs intéressés par Hidemasa Morita 12/07/26
    Où en est le Servette FC avant d'affronter l'OL ? 12/07/26
    Selma Bacha lors de Paris FC - OL Lyonnes
    Abonnement "flex" d'OL Lyonnes : voici les 4 matchs compris dans ce nouveau forfait 12/07/26
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : un premier test de valeur face au Servette FC ? 12/07/26
    Mercato : Imdad Charifou, non gardé par l'OL, a signé à Guingamp 12/07/26
    Abner Vinicius, défenseur de l'OL
    Abner après OL - FC Saint-Gall (6-3) : "Il y a de l'amélioration" 12/07/26
    Ballon OL à l'entraînement
    OL - Servette FC : Aurélien Petit garde le sifflet 12/07/26
    Paulo Fonseca lors de FCSB - OL à Bucarest en Ligue Europa
    OL - Mercato : Paulo Fonseca s'attend à d'autres renforts 12/07/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut