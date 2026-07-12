OL Académie : les U16 connaissent leurs futurs adversaires

Pour la première fois depuis trois ans, l'OL disposera d'une équipe U16 en Régional 1. L'occasion de disputer quelques belles affiches pour l'équipe supervisée par Christian Bassila.

Ces dernières années, toutes les stratégies ont été essayées par les clubs français. Supprimer des équipes, les inscrire dans de nouvelles compétitions... Du côté de l'OL, on a beaucoup bougé à ce sujet au niveau de l'Académie. 2026-2027 n'échappera pas à la règle. Par exemple, les Lyonnais ne disputeront pas le Challenge Espoirs avec les autres réserves. À l'inverse, il a réengagé un groupe en U16. Il ne l'avait pas fait depuis trois ans.

Il devrait être dirigé par Christian Bassila, le directeur du centre de formation. L'ancien joueur professionnel sera épaulé par Rémy Kalèche (précédemment adjoint de Florent Balmont en U19) et Mour Paye (adjoint de Samy Saci en U17). L'occasion de faire la passerelle entre le niveau régional en U15 et les U17 nationaux. Les Gones, qui seront ceux de la génération 2011 et en dessous, disputeront des rencontres intéressantes face à des voisins.

Derbies contre le FC Lyon et l'ASSP

Dans leur championnat, les Rhodaniens défieront le FC Lyon, Saint-Priest, mais aussi Chambéry, Grenoble, Bourg-en-Bresse, le FC Annecy et l'Olympique Valence. Nous aurons également Annecy-le-Vieux, Cluses, Chandieu-Herieux et Rumilly. 24 matchs à disputer au total pour cet effectif qui devrait comprendre quelques anciens champions régionaux U14 et U15 en 2026 sous les ordres de Séckou Samaté et Martin Fabre.