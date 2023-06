À l’occasion de la dernière journée de championnat, les équipes U16 et U15 de l’OL ont été sacrées championnes. Les joueurs de Nicolas Munda et Cyrille Dolce évoluaient en Régional 1 dans les deux catégories.

Le bilan de l’Académie se finira finalement avec le sourire. Quand les U19 et les U17 ont failli dans leur mission et que la réserve a trouvé le moyen d’être reléguée en National 3, tout n’est pas à jeter à Meyzieu au niveau sportif. Les U19 féminines ont été sacrées championnes de France pour la deuxième année consécutive. Les joueuses d'Antoine Capinielli et Joé Labiani ne sont pas les seules à avoir soulevé un trophée en cette fin de saison.

Lancés dans la course au titre en Régional 1 depuis le début de la saison, les U16 de Nicolas Munda ont remporté leur mano à mano avec l’AS Saint-Priest. Dans l’obligation de gagner lors de la dernière journée pour être certains de conserver la tête, les jeunes Lyonnais n’ont pas tremblé dans le derby contre le FC Lyon (1-3). Avec la défaite de l’ASSP dans le même temps, l’OL était de toute façon assuré de finir premier de cette campagne.

L’OL premier et Saint-Priest deuxième, c’est également le classement final en Régional 1 chez les U15. À la différence que les joueurs de Cyrille Dolce avaient validé leur titre depuis déjà deux journées. La défaite dans le derby contre l’AS Saint-Etienne samedi (4-1) n’a pas eu d’incidence sur le résultat final et un sacre lyonnais.