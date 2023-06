Mercato : l’OL utilisé dans le dossier Diani (PSG) ?

En fin de contrat à la fin du mois, Kadidiatou Diani n’a toujours pas prolongé avec le PSG. L’attaquante susciterait l’intérêt de l’OL qui pourrait servir de moyen de pression sur le club parisien.

Va-t-on revivre le même scénario qu’il y a un an avec Marie-Antoinette Katoto ? Il y a de fortes chances même si le renfort de Kadidiatou Diani serait une très grosse prise de la part de l’OL. Comme Katoto il y a douze mois, l’attaquante du PSG est en fin de contrat avec le club parisien et n’a toujours pas prolongé. Il existe des discussions avec la capitaine mais à 25 jours de se retrouver totalement libre, la pression se fait sentir sur le PSG. Le clan de Diani l’a bien compris et semble faire jouer la carte de la concurrence pour parvenir à ses fins.

Blessée en fin de championnat suite à une blessure à la clavicule, Diani a malgré tout fini meilleure buteuse du championnat et reste l’un des maillons forts de l’équipe de France. D’après Le Parisien, l’attaquante susciterait l’intérêt de l’OL à la recherche de renforts offensifs avec les départs de Signe Bruun et Catarina Macario ainsi que la grave blessure de Delphine Cascarino, et de Chelsea. Voir les Fenottes jouer encore un mauvais coup à leurs concurrentes serait la preuve que l’OL reste toujours attractif mais quelque chose nous dit que le dénouement ne sera pas en faveur des Lyonnaises. Marie-Antoinette Katoto avait profité de l’intérêt lyonnais et de grands clubs européens pour forcer la main des dirigeants parisiens l’été dernier. On se dirigerait bien vers un bis repetita avec le dossier Diani.