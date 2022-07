Mercato : Marie-Antoinette Katoto confirme avoir discuté avec l’OL

Katoto et Lindsey Horan (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ayant finalement prolongé avec le PSG, Marie-Antoinette Katoto a réfléchi à un départ. L’attaquante concède avoir discuté avec l’OL et le FC Barcelone.

Pour sa première compétition internationale avec l’équipe de France, Marie-Antoinette Katoto n’a pas manqué ses débuts contre l'Italie. Titulaire à la pointe de l’attaque des Bleues, la Parisienne a ouvert son compteur but dans cet Euro 2022 où elle compte briller. Délestée du flou et de la pression entourant son futur en club, Katoto joue désormais avec l’esprit libéré. Si elle a finalement prolongé son contrat avec le PSG, l’attaquante ne s’était pas montrée fermée à un départ. Attentif à sa situation, l’OL était même venu aux renseignements. Une version confirmée par la joueuse qui assure avoir eu des contacts avec le club lyonnais et le FC Barcelone.

"Dire que je n’ai pas hésité à partir, ce serait mentir. D’ailleurs, les échanges avec ces clubs ont été bons, je les en remercie. Il y a toujours eu du respect. Ils ont été au courant de ma décision dès qu’elle a été prise, a confié Katoto dans les colonnes de France Football. Mais oui, du 1er janvier à début juin, j’ai imaginé plusieurs possibilités, y compris celle d’un départ. Il y a eu des moments compliqués. Puis je me suis faite à l’idée que, du jour au lendemain, le PSG pouvait revenir, me dire : 'Ok, tout est bon, on avance' ".

Ayant fait le choix de rester dans son club formateur, Marie-Antoinette Katoto a désormais un nouvel objectif : celui de faire tomber l’OL. Seulement les Fenottes ont démontré cette saison leur force de caractère et comptent bien faire le triplé lors du prochain exercice.