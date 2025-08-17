Deuxième succès pour l’OL Lyonnes cet été

Après un large succès contre le Servette FC, l’OL Lyonnes a enchaîné samedi contre Nuremberg. Dans une nouvelle revue d’effectif, les Fenottes l’ont emporté 3-0.
Face à un promu de Bundesliga, on se doutait bien que l’OL Lyonnes n’aurait pas trop de difficultés à se sortir du piège, même dans un début de préparation. Une semaine après la manita infligée au Servette FC, les joueuses de Jonatan Giraldez ont signé un deuxième succès en deux amicaux ce samedi contre le Nuremberg FC. Ce succès 3-0 porte la marque d’une première réalisation sous les couleurs lyonnaises d’Elma Nelhage. La défenseuse suédoise, alignée aux côtés de la jeune Fathallah, a permis à l’OL Lyonnes de mener 1-0 à la pause.
Un test différent jeudi à Décines
Comme une semaine plus tôt, Giraldez a opéré une large revue d’effectif, changeant une nouvelle fois le onze dans sa totalité au retour des vestiaires. Cela a notamment permis à Ada Hegerberg et surtout Ingrid Engen de faire leurs débuts estivaux. La Norvégienne, transfuge du FC Barcelone, a évolué aux côtés de Wendie Renard dans l’axe de la défense. Dans cette matinée de première, Korbin Albert a fait le break à la 56e minute avant que Julie Swierot n’enfonce le clou à un quart d’heure de la fin. Après deux amicaux plutôt tranquilles, les Lyonnaises vont augmenter le curseur dès jeudi avec la réception du London City Lionesses.
La composition de la première mi-temps : Endler - Lawrence, Fathallah, Nelhage, Svava - Benyahia, Yohannes, Heaps - Mendy, Joseph, Chawinga
La composition de la deuxième mi-temps : Belhadj - Sangare, Engen, Renard, Olivier - Shrader, Swierot, Dumornay - Vicki, Hegerberg, Bekhaled
Bonjour à tous
Bonjour David, j'ai une question pour O et L.
Hier pour le match des gones à Lens, un article sur la victoire de l'OL est paru dans la seconde après la fin du match, ToiToi en a fait la remarque d'ailleurs. Et concernant ce match des Fenottes, cet article parait 24h après le match !
Sachant que l'on a pu intervenir sur cette victoire hier grâce aux infos postées par Isabielle (merci beaucoup à elle) sur l'article qui présentait le match, j'imagine que pas grand monde va poster sur celui-là vu qu'on n'est plus vraiment dans les temps pour en parler, puis surtout on l'a déjà fait hier.
Je suppose que O et L tient ses stats sur le nombre d'abonnés par article, ma question est ne serait-ce pas plutôt préférable de créer des articles en temps et en heures sur l'actualité des Lyonnes pour éviter que certains de ces articles ne voient pas grand monde intervenir ?
Puis cela démontrerait qu' O et L respecte la parité H/F au sein de son entreprise^^
Bonjour,
Malheureusement la journée de samedi a été occupée par le trajet pour aller jusqu’à Lens avec l’enchaînement du match dans la foulée. Difficile donc d’être de partout à la fois avec seulement deux mains. Nous avons un suivi quasi quotidien sur les Fenottes mais quand ce match est à huis clos total, c’est également le revers de la médaille d’une actualité qui passe après les autres. Mais jeudi, le résumé du match contre le London City sera bien en ligne à peine le coup de sifflet final retenti avec O&L présent sur place 😉
Même si cette réponse ne m'est pas destinée, merci David pour ces précisions.
Et BRAVO d'être allé jusqu'à là bas pour voir nos gones !👍
David,
Merci pour ta réponse, je comprends mieux le retard de cet article et reconnait volontiers qu' O&L nous offre très régulièrement des infos sur les Lyonnes.
Et merci d'avance pour jeudi ! 👍😊