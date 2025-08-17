Deuxième succès pour l’OL Lyonnes cet été

Après un large succès contre le Servette FC, l’OL Lyonnes a enchaîné samedi contre Nuremberg. Dans une nouvelle revue d’effectif, les Fenottes l’ont emporté 3-0.

Face à un promu de Bundesliga, on se doutait bien que l’OL Lyonnes n’aurait pas trop de difficultés à se sortir du piège, même dans un début de préparation. Une semaine après la manita infligée au Servette FC, les joueuses de Jonatan Giraldez ont signé un deuxième succès en deux amicaux ce samedi contre le Nuremberg FC. Ce succès 3-0 porte la marque d’une première réalisation sous les couleurs lyonnaises d’Elma Nelhage. La défenseuse suédoise, alignée aux côtés de la jeune Fathallah, a permis à l’OL Lyonnes de mener 1-0 à la pause.

Un test différent jeudi à Décines

Comme une semaine plus tôt, Giraldez a opéré une large revue d’effectif, changeant une nouvelle fois le onze dans sa totalité au retour des vestiaires. Cela a notamment permis à Ada Hegerberg et surtout Ingrid Engen de faire leurs débuts estivaux. La Norvégienne, transfuge du FC Barcelone, a évolué aux côtés de Wendie Renard dans l’axe de la défense. Dans cette matinée de première, Korbin Albert a fait le break à la 56e minute avant que Julie Swierot n’enfonce le clou à un quart d’heure de la fin. Après deux amicaux plutôt tranquilles, les Lyonnaises vont augmenter le curseur dès jeudi avec la réception du London City Lionesses.

La composition de la première mi-temps : Endler - Lawrence, Fathallah, Nelhage, Svava - Benyahia, Yohannes, Heaps - Mendy, Joseph, Chawinga

La composition de la deuxième mi-temps : Belhadj - Sangare, Engen, Renard, Olivier - Shrader, Swierot, Dumornay - Vicki, Hegerberg, Bekhaled