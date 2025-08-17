Carnet noir : l’OL pleure la disparition de Gérard Drevet

Pionnier de la formation lyonnaise, Gérard Drevet s’en est allé samedi. Il avait notamment été l’intendant du centre de formation à Tola Vologe.

L’année 2025 est décidément sous la signe de la tristesse concernant les anciens et pionniers de l’OL. Ces derniers mois, Bernard Lacombe ou encore Bernard Roubaud ont quitté ce monde pour un autre bien plus paisible. Depuis samedi, ils ont été rejoint par Gérard Drevet, comme l’a annoncé le club ce dimanche matin. A la différence des deux noms cités précédemment, Drevet n’a pas fait le bonheur du club lyonnais sur les terrains. Il a avant tout oeuvré dans l’ombre au sein de la formation du côté de Tola Vologe.

Bergougnoux ou encore Gonalons lui ont rendu hommage

Après avoir pris en charge des équipes au sein du centre, il a surtout eu le rôle d’intendant en chef de l’Académie quand cette dernière était encore dans le 7e arrondissement de Lyon. Durant toutes ces années durant, il a vu plusieurs générations de joueurs passées. Ces dernières heures, de nombreux éléments passés à Tola Vologe comme Bryan Bergougnoux ou Maxime Gonalons lui ont rendu hommage sur leurs réseaux sociaux. Bien qu’Ardéchois de naissance, Gérard Drevet restera un des grands noms de la formation lyonnaise. La rédaction d’Olympique-et-Lyonnais présente ses vives condoléances à ses proches et ses amis.