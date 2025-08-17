Actualités
Gift Orban lors d'Arsenal - OL
Gift Orban lors d’Arsenal – OL (Photo by BENJAMIN CREMEL / AFP)

Mercato : l'OL devrait recroiser Gift Orban en Ligue 1

  par David Hernandez
    • Six mois après son départ de l’OL pour Hoffenheim, Gift Orban devrait faire son retour en Ligue 1. L’attaquant nigérian va rejoindre en prêt Toulouse.

    Samedi, Georges Mikautadze a parfaitement assuré le passage de flambeau suite au départ d’Alexandre Lacazette. Propulsé numéro 9 titulaire de l’OL, le Géorgien a inscrit l’unique but de la rencontre contre Lens. Une trajectoire coupée au premier poteau qui a offert les trois points aux Lyonnais et a parfaitement lancé cette saison. Ce rôle, Gift Orban aurait pu le prendre. C’est en tout cas ce qui avait été un temps espéré au moment de son arrivée en 2024 en provenance de La Gantoise. Seulement, la trajectoire du Nigérian n’a clairement pas été la même que celle de Malick Fofana, lui aussi transfuge du club belge à la même époque.

    4 buts avec Hoffenheim

    Incapable de se fondre dans le collectif et avec une personnalité détonante, Orban n’a tenu qu’un an. Il a ensuite rejoint Hoffenheim en janvier dernier contre neuf millions d'euros. Toutefois, le jeune attaquant (23 ans) pourrait bien rapidement recroiser la route de l’OL. Non pas en coupe d’Europe, mais bien en Ligue 1, comme avancé par nos confrères de Foot Mercato. Auteur de quatre buts en treize matchs avec Hoffenheim, Gift Orban devrait rallier les bords de la Garonne dans les prochains jours. Le club allemand et Toulouse auraient trouvé un accord pour un prêt avec option d’achat du Nigérian pour la saison à venir. 

    2 commentaires
    1. RBV
      RBV - dim 17 Août 25 à 13 h 20

      Joueur parfait pour le TFC qui joue le contre 👍

      Signaler
    2. Avatar
      Tigone - dim 17 Août 25 à 13 h 43

      Pas sûr que ce jeune homme soit fait pour les sport collectifs ??

      Sinon W.Guebbels transféré , en attendant Lukeba et espérons Barcola c'est la trésorerie de l'OL qui est contente.

      Signaler

