Mercato : Fofana s’exprime sur son avenir à l’OL

Passeur décisif ce samedi soir à Lens, Malick Fofana ne sait pas de quoi sera fait son avenir. Néanmoins, il se dit heureux à l’OL.

Il y a eu deux Malick Fofana ce samedi à Lens (0-1). D’abord, un ailier un peu timide dans ses décisions et que ses coéquipiers ont eu du mal à trouver. Et puis il y a ce Diable Rouge qui dynamite l’attaque de l’OL, qui prend la profondeur et pousse donc le bloc adverse à reculer. Et c’est forcément ce visage que les supporters lyonnais attendent. Passeur décisif pour Georges Mikautadze juste avant la mi-temps, Fofana a loupé le but du break à un quart d’heure de la fin. De quoi pousser Moussa Niakhaté à une pique après la rencontre, tout en souriant. "Il a fait une passe, mais il aurait dû marquer. À 2-0, le match est fini."

"Je suis très content ici" mais…

Il est vrai que l’occasion aurait pu enlever une belle épine du pied à l’OL. Il aura l’occasion de se rattraper contre Metz samedi prochain. S’il est encore présent dans le groupe lyonnais. La situation du Belge reste toujours aussi incertaine, même si les offres n’affluent pas pour le moment. Mais on sait que dans le mercato, tout peut s’emballer à la fin, notamment chez les cadors. Interrogé sur son futur, Malick Fofana a forcément botté un peu en touche, même s’il a rappelé son attachement au club. Seulement, il est aussi conscient de la situation économique du club. "C’est la question piège (sourire). Dans le foot, tout peut se passer, on verra. Mais je suis très content ici à l’OL. Ce n’est pas que j’ai envie de partir, mais si une bonne opportunité arrive, on va voir. Mais je suis très content ici."

Patience donc, mais cette dernière quinzaine pourrait bien bousculer des choses entre Rhône et Saône.