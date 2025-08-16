Actualités
Malick Fofana buteur lors d'OL - Rennes.
Malick Fofana buteur lors d’OL – Rennes. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Mercato : Fofana s’exprime sur son avenir à l’OL

  • par David Hernandez
  • 14 Commentaires

    • Passeur décisif ce samedi soir à Lens, Malick Fofana ne sait pas de quoi sera fait son avenir. Néanmoins, il se dit heureux à l’OL.

    Il y a eu deux Malick Fofana ce samedi à Lens (0-1). D’abord, un ailier un peu timide dans ses décisions et que ses coéquipiers ont eu du mal à trouver. Et puis il y a ce Diable Rouge qui dynamite l’attaque de l’OL, qui prend la profondeur et pousse donc le bloc adverse à reculer. Et c’est forcément ce visage que les supporters lyonnais attendent. Passeur décisif pour Georges Mikautadze juste avant la mi-temps, Fofana a loupé le but du break à un quart d’heure de la fin. De quoi pousser Moussa Niakhaté à une pique après la rencontre, tout en souriant. "Il a fait une passe, mais il aurait dû marquer. À 2-0, le match est fini."

     "Je suis très content ici" mais…

    Il est vrai que l’occasion aurait pu enlever une belle épine du pied à l’OL. Il aura l’occasion de se rattraper contre Metz samedi prochain. S’il est encore présent dans le groupe lyonnais. La situation du Belge reste toujours aussi incertaine, même si les offres n’affluent pas pour le moment. Mais on sait que dans le mercato, tout peut s’emballer à la fin, notamment chez les cadors. Interrogé sur son futur, Malick Fofana a forcément botté un peu en touche, même s’il a rappelé son attachement au club. Seulement, il est aussi conscient de la situation économique du club. "C’est la question piège (sourire). Dans le foot, tout peut se passer, on verra. Mais je suis très content ici à l’OL. Ce n’est pas que j’ai envie de partir, mais si une bonne opportunité arrive, on va voir. Mais je suis très content ici."

    Patience donc, mais cette dernière quinzaine pourrait bien bousculer des choses entre Rhône et Saône.

    14 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - sam 16 Août 25 à 20 h 28

      Reste ici fiston , tu as le temps d'aller en angleterre , on a besoin de toi.

      
    2. Avatar
      PAT11grib - sam 16 Août 25 à 20 h 30

      C'est cuit, il part c'est certain vu sa décla.

      
    3. Avatar
      Fab - sam 16 Août 25 à 20 h 30

      Que ce soit pour lui ou pour l'OL, si une bonne opportunité telle que Liverpool avec 40 M€ + 10 M€ + 10 % en cas de plus-value à la revente, malheureusement pour nous, il partira.
      Sinon, ce sera également une bonne opportunité pour l'équipe s'il reste cette saison.

      
      1. Avatar
        Nini69 - sam 16 Août 25 à 20 h 48

        Si Liverpool le revend, c'est qu'il ne s'est ps adapté à la première league; Donc n'attends pas de plus value.

        
    4. Avatar
      leroilyon - sam 16 Août 25 à 20 h 33

      On doit forcément avoir un plan b pour le remplacer.
      Mais reste Malick stp ! 🙏

      
    5. RBV
      RBV - sam 16 Août 25 à 20 h 35

      Si Kalumuendo est parti pour 30M en Angleterre, Fofana c’est au moins 50M franchement…
      Mais quelle énorme perte…

      
      1. OLyonn@is
        OLyonn@is - sam 16 Août 25 à 20 h 55

        Il y a Evan Guessan qui est parti pour 30 millions aussi.

        
    6. Avatar
      Coucou - sam 16 Août 25 à 20 h 37

      Après le match d'aujourd'hui, il faut vraiment souhaiter qu'il reste, toutes les attaques passaient de son coté, il est seul à amener le ballon vers l'avant.

      
    7. Juni38
      Juni38 - sam 16 Août 25 à 20 h 38

      MLJ et la cellule de recrutement sont au courant depuis longtemps qu'il est susceptible de partir , et ils ont certainement un remplaçant en ligne de mire .
      Nous verrons bien.

      
    8. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - sam 16 Août 25 à 20 h 40

      Fofana est un très bon jeune joueur ! MAIS personne n’est irremplaçable ! Avec le produit de sa vente je ne doute pas un seul instant que MLJ nous trouvera un voire deux de bon niveau! En particulier un bon défenseur central pour que Mata reprenne son couloir droit ( kumbedi trop faible) !

      
      1. Juni38
        Juni38 - sam 16 Août 25 à 20 h 43

        exactement , il est vital de prendre un très bon DC , et que Mata retourne jouer à sa place , en latéral droit .
        Là on sera déjà beaucoup mieux défensivement ( avec Tagliafico présent également bien sur )

        
        1. Avatar
          leroilyon - sam 16 Août 25 à 20 h 48

          Le probleme messieurs c'est que Mata prefere jouer dans l'axe.
          Et il n'a plus ces jambes d'il ya 3 ans.
          Mais je suis pas contre un DC supplémentaire meme si je crois beaucoup en Barisic.

    9. OLyonn@is
      OLyonn@is - sam 16 Août 25 à 20 h 50

      🤞On croise les doigts pour qu'il reste.

      Malick t'en va pas!

      
    10. Avatar
      bretonico - sam 16 Août 25 à 21 h 06

      Ouais, vu sa décla il ne se battra pas pour rester. Il attend les propositions de fin de mercato, mais s'il reste il sera heureux quand même.
      Le club a ses pistes au cas où...
      Je pense à Eli Junior Kroupi, qui sort d'une saison à 22 buts avec Lorient et qui est retourné à Bournemouth à qui il appartient. Alors c'est plus un attaquant qu'un ailier gauche mais il performe aux deux postes. Puis c'est une ancienne piste de l'OL

      Bref, mais le choix number one, c'est "reste Malick !!"

      

