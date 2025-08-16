Actualités
Les joueurs de l'OL contre Lens
Les joueurs de l’OL contre Lens (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Niakhaté après Lens - OL (0-1) : "On devait faire le travail sur le terrain"

  • par David Hernandez

    • Passé proche de la catastrophe industrielle avec une relégation en Ligue 2, l'OL a finalement sauvé sa peau en coulisses. Ce samedi, Moussa Niakhaté et les siens ont obtenu une première victoire à Lens, symbole du caractère qui anime ce groupe.

    Il y a un mois et demi, l'OL était en Ligue 2. Ce samedi, vous gagnez votre premier match de la saison et en Ligue 1...

    Moussa Niakhaté : C'est bien, c'est bien. J'en ai parlé juste avant le match. On a dit que les dirigeants et la direction ont fait leur travail, celui de nous maintenir en Ligue 1. Il y a eu beaucoup de parlottes durant tout l'été, durant ces deux, trois derniers mois. Maintenant, c'est à nous de faire les choses. Ils ont assuré dans les bureaux, on doit assurer sur le terrain, on doit assumer les choses. Et c'est bien ce qu'on a fait ce (samedi) soir. Tout n'est pas parfait, loin de là. Il y a une chose qui était parfaite, c'était le caractère montré sur le terrain.

    "On n'a rien lâché"

    On a vu des automatismes, de l'osmose dans l'équipe. C'est un été qui déroule finalement ?

    Bien sûr, mais c'est à l'image de notre pré-saison. On a bien joué, on a fait de bonnes choses. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. On aurait pu être plus calme à un moment donné. On s'est un peu précipité. Mais bon, on ne va pas faire la fine bouche. On était très contents. Mais ce que je retiens surtout, c'est le caractère de l'équipe. On n'a rien lâché. C'était une très belle équipe en face qui nous a mis le feu à un moment donné. Mais on a fait preuve de calme, d'expérience et de très bonnes choses qui ont fait qu'on a gagné ce (samedi) soir (0-1).

    Il y a aussi Malick Fofana qui a encore régalé sur son côté gauche...

    Incroyable. Incroyable. Mais il n'a pas marqué. Il doit tuer le match à 2-0. Il doit le faire. Malick, c'est un petit phénomène. C'est un phénomène. Je suis super content de l'avoir avec nous. Il y a de très belles choses qui l'attendent à l'avenir, c'est sûr.

