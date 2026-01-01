OL - Mercato : Angers trop gourmand pour Abdelli ?

À la recherche d’un milieu de terrain, l’OL a ciblé Himad Abdelli, actuellement à la CAN. Malgré la fin de contrat dans six mois, Angers se montrerait gourmand.

Avec Endrick, l’OL a lancé les grandes manœuvres de son mercato hivernal. Il faudra patienter encore quelques heures pour voir le nouvel attaquant à l’œuvre, mais le club lyonnais a frappé fort d’entrée de jeu. Cependant, le marché des transferts lyonnais ne se limitera pas au simple joueur prêté par le Real Madrid. Un défenseur central est ciblé depuis quelques semaines déjà, mais l’entrejeu pourrait également connaitre un renfort. La cellule de recrutement vise Himad Abdelli et ce dernier aurait déjà donné son accord pour rejoindre la capitale des Gaules. À six mois de la fin de son contrat, l’Algérien représente un profil plutôt complet.

Des courtisans pour faire monter les enchères ?

L’OL se disait certainement qu’Angers n’allait pas être difficile à convaincre, au risque de le perdre sans rien. Ce ne semble malgré tout pas être la stratégie angevine. En pleine course au maintien en Ligue 1, le SCO se retrouverait privé de l’un de ses meilleurs éléments. Alors logiquement, il chercherait à faire monter les enchères, surtout avec un autre intérêt annoncé de l'OM. Quand un montant légèrement supérieur à un million d’euros était avancé il y a une dizaine de jours, Angers en demanderait un peu plus pour un joueur en fin de contrat à la fin de la saison. Quitte à le perdre contre zéro…