L'OL s'impose à Lens non sans avoir souffert (0-1)

Pour sa rentrée des classes, l'OL a souffert à Lens. Mais grâce à l'unique but de Georges Mikautadze, les Lyonnais repartent avec les trois points.
C’était un rendez-vous coché depuis le 9 juillet dernier. En même temps que la commission d’appel de la DNCG annulait la rétrogradation administrative en Ligue 2, les supporters de l’OL ajoutaient le déplacement à Lens pour le compte de la première journée de Ligue 1 à leur calendrier. À l’image du temps qui file, ce mois de préparation est passé à une vitesse folle et ce 16 août 2025 est arrivé bien plus vite qu’on ne l’imaginait. Ce n’est finalement pas plus mal, car cela permet de laisser derrière soi les problèmes du début de l’été. Du moins temporairement, parce que tout n’a pas disparu en un coup de baguette magique.
Mais l’OL est en Ligue 1 et bien dans l’élite française. Après être passé proche d’une mort presque annoncée le 29 juin dernier, le club lyonnais a attaqué de la plus belle des manières sa 37e saison consécutive en première division. Même si cela est avant tout symbolique, après cette première victoire à Lens, l’OL est en tête de la Ligue 1.
Des principes bien définis
Cela porte forcément à sourire, mais il y a un peu plus d’un mois, tout un environnement s’imaginait recevoir Guingamp en Ligue 2, preuve du chemin parcouru. Ce samedi, dans un Bollaert qui affichait encore complet, les joueurs de Paulo Fonseca sont restés dans la lignée de leur préparation estivale. Forcément, contre une formation lensoise coachée par Pierre Sage beaucoup plus accrocheuse et talentueuse que ce qui a pu être croisé durant l’été, la domination rhodanienne a été moins criante. Et pourtant, cela n’a pas empêché de voir une nouvelle fois les principes de jeu souhaités par l’entraîneur portugais. Parfois un peu trop jusqu’au boutisme, mais quand ça marche, cela donne un OL qui étouffe son adversaire et récupère haut. Par deux fois, le travail de Morton et Tessmann, préféré à Merah, a permis aux Lyonnais de mettre la pression sur le but adverse.
Un but d'école
Mikautadze a trop tardé et s’est fait contrer (11e) avant que Tolisso ne pousse Risser à la parade (14e). Bien plus en jambes après une entame poussive, l’OL a malgré tout eu quelques trous d’air dans ce premier acte. À trop vouloir jouer ou presser haut, le bloc a été aspiré et la vigilance de Descamps (5e, 41e) ou des sauvetages de Mata (9e, 40e) ont empêché le RC Lens de prendre l’avantage. C’est finalement après un beau mouvement initié par Abner pour lancer Fofana que l’OL a douché les Sang et Or. En jouant parfaitement le coup en une touche, Fofana a mis sur orbite Mikautadze qui a coupé la trajectoire pour le 1-0 (45e). En menant à la pause, l’OL a validé sa domination pendant 45 minutes. Mais le travail était loin d’être fait et le festival de Diouf à la 56e minute l’a rappelé.
Une deuxième mi-temps de souffrance
À 1-0, les Lyonnais étaient loin d’être à l’abri. La parade de Descamps a permis de garder ce maigre avantage. Mais c'est clairement Lens qui a poussé dans ce deuxième acte. Mata n'est pas passé loin de concéder un penalty, mais la bonne foi de Wesley Saïd qui a voulu poursuivre jusqu'au bout au point de rater le cadre, a évité un énième moment de panique (65e). C'est à ce moment que Paulo Fonseca, toujours en tribunes, a choisi de lancer le jeune Merah pour ses débuts en pros. Un baptême du feu dans une enceinte mythique, il y a pire.
Mais, le plus important était les trois points et à un quart d'heure de la fin, Fofana a manqué l'occasion de faire le break et presque tuer le match. Sur un contre, Mikautadze et Tolisso ont parfaitement joué le coup, mais l'ailier belge a buté sur Risser (75e), laissant Lens en vie. Pendant 15 minutes, l'OL a donc fait front collectivement, avec toujours un pied ou une tête, souvent de Tessmann, pour repousser le danger. Les minutes furent longues avec ce souffle de l'égalisation dans le cou. A Bollaert, cela a tenu, mais c'est encore jouer avec les nerfs des supporters.
Chapeau pour la rapidité de publication de l'article, le direct que je suivais n'était même pas encore fini 😄
Bon, c'était limite, Lens aurait aussi pu gagner ou au moins mérité de faire nul, mais en tant que supporteurs lyonnais, nous dirons que l'essentiel est la victoire pour ce premier match.
Salut toitoi, ne faisons pas la fine bouche. On aurait pu aussi gagner 2 à 0 au vu de notre dernière grosse occasion. On a souffert, mais cela veut dire que l on a progressé sur la solidité et la mentalité. Et effectivement Descamps, Mata et la maladresse des lensois ont beaucoup joué. D ailleurs au delà de l assaut mené sur notre cage, aucune des situations n a donné lieu dans la dernière demi heure à une occasion franche côté lensois.
Yes !!! Bon week-end a tous
Et voilà, on est premier au classement !! 👍👍
Et ben pour un gardien qui est censé n'être que le second il a été magistral aujourd'hui !
Il est tout simplement l'homme du match pour moi
https://www.beinsports.com/fr-fr/football/ligue-1/articles-video/ligue-1-mikautadze-ouvre-le-score-et-refroidit-bollaert-2025-08-16
Bollaert 🥶🥶🥶🥶🥶
✌️✌️✌️😁😁
Vive Georges!(et Malick).
Bravo l'équipe ! 👏
Et pas de buts encaissé en plus🫠
Ça fait du bien. On a été bousculés certes mais on s'est créé de nombreuses situations.
Il nous manque encore du physique et avec une recrue ou deux la mayonnaise peut prendre.
J AI LU LES COMMENTAIRES DE CEUX QUI REGARDAIENT, je suis un peu stupéfait des réactions sur notre défense "soit didant de m..."
ça fait plusieurs fois qu on prends pas de but et c'est plutôt positif, gagner à LENS même en subissant c 'est un bon résultat
il faut surtout pas croire que L OL va rouler sur ses adversaires en LIGUE1 , l 'esprit d'équipe, la solidarité seront les vrais atouts cette année....et j espère que MALICK restera car il est le facteur X
Hello Kazo,
Franchement j’ai vu le match et la defense centrale risque encore de nous plomber sur pas mal de match…on est à la limite presque tout le match…
C’est très clairement le point à améliorer mais bon, Niakhaté ne sera jamais un relanceur avec un bon jeu au pied et de la vitesse, c’est à dire tout ce que prône Fonseca.
C’est passé aujourd’hui, mais honnêtement, ca va être souvent compliqué avec cette défense centrale…
Lens a fait un match à la Lyon finalement. On souffre énormément mais on gagne. Gros match de Descamps dont je n’étais pas très fan mais à souligner. Le banc devra vite être au niveau car on va souffrir contre bcp d’équipe de la 1ere moitié de tableau.
C’est très bien de commencer avec une victoire contre cette belle équipe. Un mec comme Thauvin nous aurait pas mal aidé dommage
Pierre Sage aura vécu ses premiers matchs en tant qu'entraineur de chacun des clubs sur des Lens-Lyon, et aura vécu 2 défaites
Et les deux fois son équipe aura fini en dominant le match..
Si démarrer sur une défaite lui offre le même parcours que chez nous ensuite, c'est tout le mal que je lui souhaite
Bravo à toute l'équipe car, gagner à Lens, ce n'est pas chose facile, bon nombre d'équipes, réputées, y ont laissé des plumes.
Les + : Morton, Tolisso, Tessman.
Ce trio semble déjà bien installé. Morton va être dur à bouger (récupérations, passes, bonnes lectures du jeu...)
Les - : MN (catastrophique, trop de pertes de balles dangereuses, en dilettante comme pendant les matchs amicaux), Niakate,
Dans une moindre mesure Descamps (même si 2 très bonnes parades à mettre à son actif, la relance au pied est très mauvaise) et aurait pu nous coûter un but et nous a coûté plusieurs pertes de balle dangereuses
Salut Rémi, Niakhate a sorti quand même 2 à 3 ballons chauds. Tout n est pas à jeter. L équipe n'a pas été parfaite, mais est ce que c est cela qu' on leur demande. En revanche des joueurs qui se battent jusqu au bout et qui plient comme le roseau, cela me rappelle des équipes lyonnaises à l'ancienne et cela me va parfaitement.
comment mettre Descamps dans les "Moins" ?
Je ne suis clairement pas fan du joueur mais il faut lui reconnaitre qu'il a fait preuve de beaucoup de caractère et s'est bien imposé dans la surface.
Commentaires plutôt sévéres sur le fil du direct....
Ce match en vaut bien d'autres, avec ce qui aurait été l'équipe bis la saison dernière .
Pas d'enflammade, mais pas de pessimisme exagéré non plus .
Enfin, moi j'ai aimé...
ALLEZ L'OL ! 💖💙
Descamps et Tessmann, sur ce match, font taire leurs détracteurs.
Fonseca aussi ! l'OL bien mieux organisé tactiquement que Lens.
Et Morton plutôt bien.
Niakhaté, comme souvent, nous a fait deux belles frayeurs.
Maitland Niles la tête ailleurs ? Son départ permettrait de recruter un vrai latéral droit.
L'inconnue, c'est le niveau du banc.
Allez l'OL !!!
Si l etat d esprit est le meme toute la saison que sur ce match alors on va voir de belles choses .Belle revanche par rapport aux lensois et surtout le thomasson qui avait fait le match de sa vie au groupama en Mai dernier pour venir nous priver d'une place en LDC alors qu il ne jouait plus rien.Allez , battre Metz Samedi prochain pour rendre un bel hommage a Bernard Lacombe...
Je me permets de coller ici un commentaire posté sur l'article du live (désolé du doublon).
Quelques enseignements de mon côté sur ce premier match:
- L'équipe semble bien soudée; point très positif puisque le collectif sera fondamental pour notre saison.
- Bémol sur ce point est AMN qui a été au top de sa non chalance et agaçant par des moments
- Tessman a été bon (peut-être un de ses meilleurs matchs chez nous).
- En revanche, avec un milieu Morton, Tessman et Tolisso, on n'a pas d'alternative pour gagner en fraîcheur lors qu'on subit défensivement comme lors de cette deuxième mi-temps.
- En jouant avec Abner et Kumbedi, on est très fragiles sur les côtés et la paire Mata Niakhaté est vite trop exposée. Cela devrait s'améliorer avec le retour de Tagliafico mais Kumbedi doit (et peut à mon avis) faire mieux.
- Descamps a été bon. Pas sûr que le nouveau gardien soit titulaire immédiatement.
bon bien voilà premier match et une petite victoire qui fait du bien...
tactiquement l'équipe semble assez équilibrée même si nos latéreaux à mon gout semblent un peu léger.
le milieu à été à la hauteur ça fait plaisir et même Tesman nous sort un bon match comme quoi tout peut arriver. (il attendait surement le bon moment pour sortir le grand jeu?)
bon ont manque de créativité mais va falloir s'habituer à un jeu plus basé sur le collectif que sur certaines individualités flamboyantes.
bon la défense centrale montre quand même quelques limites, Niakaté bien il fait du Niakaté une ou deux frayeurs mais il nous sort pareil deux trois ballons chauds.
après ça reste un premier match de championnat qui n'est jamais très facile à aborder, K.Merah prend du temps de jeu et vu les bourrins en face je comprends qu'il ne soit pas aligner d'entré. ça lui permet d'engrenger de l'expérience mais il va devoir s'endurcir.
dans l'ensemble il y a de belles choses et sur un mal entendu sachant que personne ne nous attends, ont peut créer la surprise pour prendre max de pts.
allez l'OL....