Actualités
Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
Ainsley Maitland-Niles lors de Lens – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Lens – OL (0-1) : le top et le flop, ce qu’il faut retenir

  • par Razik Brikh
  • 15 Commentaires

    • Top et flop. Pour son premier match de la saison, l’OL a su s’imposer en terre lensoise (0-1) en étant consistant même si tout n’a pas été parfait.

    De l'un de nos deux envoyés spéciaux à Lens.

    On a aimé

    Un OL consistant qui lance bien sa saison

    Et dire que l’OL aurait pu débuter avec un premier match à Laval. Mais c’est bel et bien contre Lens en Ligue 1 que l’équipe de Paulo Fonseca a bien lancé cette saison 2025-2026. Si tout n’a pas été parfait dans le Nord (lire ci-dessous), l’Olympique lyonnais a été consistant et a montré de bonnes intentions dans le jeu. Aligné dans son traditionnel 4-3-3 et emmené par un Tyler Morton très intéressant et un Malick Fofana toujours aussi indispensable, les Lyonnais ont été opportunistes.

    Affichant un bon état d’esprit, à l’image de leurs matchs amicaux, les coéquipiers de Rémy Descamps – auteur de nombreux bons arrêts – réussissent une belle opération à Bollaert. Trois points dans la besace rhodanienne qui apportent une certaine sérénité. "Par rapport à tout ce qu’on a vécu, on a montré qu’on était un club fort et important, soufflait Jorge Maciel l’adjoint de Paulo Fonseca. C’est un message important pour tout le monde."

    On a moins aimé

    AMN pas dans son assiette, des axes d’amélioration

    Tout n’a pas été parfait dans le succès lyonnais. À l'image du mauvais match de Ainsley Maitland-Nice. Mauvais placement, mauvais choix offensifs, inexistant dans les duels… l’Anglais qui pourrait s’en aller d'ici à la fin de l’été est passé complètement à côté de son sujet. Au niveau collectif, l’OL s’est montré parfois imprécis et indécis. Et il a eu quelques difficultés sur les sorties de balle au pied.

    Défensivement, pourtant un secteur qui avait été loué par Paulo Fonseca en avant-match, il y a eu là aussi certaines lacunes. Des axes d’amélioration toute somme logique pour le staff lyonnais. "On doit avoir plus de maîtrise, notamment en seconde période, on a subi et il y a encore quelques détails à régler, admet Jorge Maciel. L’adversaire doit moins centrer, il doit toucher moins de ballon dans la surface."

    Donnez-nous en commentaires, vos tops et vos flops.

    15 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - sam 16 Août 25 à 20 h 16

      je lis que Descamps est l'homme du match
      merde alors , pourquoi on ne lui a pas fait confiance et aller chercher ce slovaque
      On a de plus deux très bons jeunes en doublure

      1. Avatar
        PAT11grib - sam 16 Août 25 à 20 h 19

        On va pas s'emballer pour 1 match.

        1. Juni38
          Juni38 - sam 16 Août 25 à 20 h 29

          il est bon a tous les matchs qu'il a joué cet été

      2. Avatar
        Tom63 - sam 16 Août 25 à 20 h 23

        L'an dernier après Sainté au retour tout le monde l'enfonçait et là d'un coup il devient notre meilleur gardien ? Il faudrait voir sur la durée et arrêter de juger les joueurs sur un seul match.

        1. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - sam 16 Août 25 à 20 h 26

          Ne jamais dire "tout le monde", il y en aura tjrs au moins un qui ne rentrera pas dans le moule, en tout cas j'en étais pas.

        2. OLyonn@is
          OLyonn@is - sam 16 Août 25 à 20 h 27

          Je suis plutôt d'accord avec Tom63.

          Mais bravo à Descamps.👍

        3. Juni38
          Juni38 - sam 16 Août 25 à 20 h 30

          moi je ne l'ai jamais enfoncé et j'étais choqué qu'on le pousse dehors comme un moins que rien

    2. Avatar
      PAT11grib - sam 16 Août 25 à 20 h 18

      Top :
      La charnière Mata-Niakate très bien placée avec pourtant de nombreuses vagues adverses.
      Mikau parce qu'un buteur ça doit marquer. Fofana car danger permanent. Morton on a une perle. Decamp que je ne porte pas dans mon cœur mais qui sort un gros match. Fonseca pour apporté une fluidité dans le jeu (à améliorer). Rayan Cherki qui marque au bout de 5 minutes de jeu en Angleterre.
      Flop : Maitland pour sa nonchalance. Le bloc équipe qui recule trop. L'arbitre qui siffle dès que ça tombe.

    3. Juni38
      Juni38 - sam 16 Août 25 à 20 h 21

      https://www.footmercato.net/a5355726768248860193-rc-lens-ol-les-notes-du-match

      a ceux qui ont vu le match , etes vous d'accord avec ces notes ?

      si oui , il y a un pb en DC , il faut recruter ; pb aussi avec AMN mais ça va se solutionner car un ailier droit titulaire doit arriver .

      La bonne pioche : Morton , déjà titularisé , déjà bon

    4. Avatar
      Gonedamien38 - sam 16 Août 25 à 20 h 24

      Belle victoire
      Descamps, omniprésent
      Pas besoin de l'autre qui se fait désirer
      Descamps numéro 1

    5. Avatar
      Gonedamien38 - sam 16 Août 25 à 20 h 31

      Content des 3 points
      Descamps , homme du march, il en a sorti plusieurs grosses
      Numero 1, on le veut sisi, ok la direction

    6. cavegone
      cavegone - sam 16 Août 25 à 20 h 32

      C’est bien comme symbole que ce soit George qui marque le but de cette première victoire ça ne peut que mieux lancer sa saison. Et si il nous faisait une saison à 30 buts ? 😉 Le gars s’enflamme 🥵🤭 En tout cas c’est une belle performance face à une équipe sacrément dure à jouer, heureusement qu’ils ont manqué de qualité devant.
      Mais Sage a mis sa main sur l’équipe ça se voit.
      Et comme il nous connaît bien il a fait ce qu’il faut mais ça n’a pas suffit avec ce marquage individuel de Malang Sarr sur George notamment. 😙

    7. OLyonn@is
      OLyonn@is - sam 16 Août 25 à 20 h 40

      Mikautadze 30 buts?😅😆

      Je n'en demande pas tant,entre 15 et 20 en championnat ce serait déjà bien.

    8. Avatar
      leroilyon - sam 16 Août 25 à 20 h 45

      Moi j'y crois toute compétition confondu il doit viser les 30.
      Il sera notre fer de lance cette saison, l'an dernier il termine à 17, Alex à 19.
      Il va beaucoup plus jouer.

    9. Avatar
      bretonico - sam 16 Août 25 à 20 h 48

      D'accord avec l'article, puis d'accord avec Maciel, on doit avoir plus de maitrise surtout en seconde période où l'on a pas mal subi. Mais le message pour les autres clubs est là, on n'a pas pris de buts et on a su tenir le score, l'équipe est solidaire dans l'effort défensif même si on a bien vu que c'était dur pour tout le monde en deuxième mi-temps. Mais c'est à Bollaert que nos joueurs ont réalisé cette performance, ce n'est pas donné à tout le monde.

      Ce n'est que le début de saison, qui est réussi grâce en grande partie au match de Rémi Descamps qui aura vraiment été bon avec ses nombreuses parades. Il ne faut oublier que les attaquants Lensois n'ont pas été adroits non plus, même si Lens a poussé on peut constater qu'ils ont perdu en qualité de joueurs à force de voir partir tous leurs talents depuis 6 mois.

      On retiendra donc cette solidarité, le joueur qui va aidé son coéquipier quand il est dépassé, il faudra savoir mieux tenir le ballon à l'avenir, et être bien meilleur dans la relance depuis le gardien car plusieurs fois cela a fini comme occasion de but pour l'adversaire. Remi Descamps a dû alterner avec des relances longues, même si nos attaquants ne sont pas vraiment des géants. En taille, j'entends par là^^

      L'équipe apprend et est en bonne marche. La solution Coco en 10 à très bien fonctionné, il a trouvé les passes pour mettre Georges en situation, mais ce dernier a vendangé un peu. Il a marqué, c'est le principal ! Très heureux pour lui.
      Malick a mis un peu de temps a trouvé ses marques en première mi-temps, jusqu'à sa passe décisive. Puis a été vraiment précieux en seconde, il aurait mérité de conclure une de ses occasions. Il a fait les replis défensifs, alors que AMN à droite à juste fait semblant pour sa part. Ainsley a raté son occasion de but, ses replis défensifs, a fait des passes au centre pour l'adversaire... Bref, il n'est pas ailier, et ça se voit. Puis même son replacement derrière ça n'a pas été intense.

      Bravo aux deux milieux qui n'ont pas démérités, sur les différents sites de foot ils récoltent de bonnes notes.

      Bon j'arrête là, en tout cas une victoire encourageante, j'ai hâte que le mercato se termine pour connaitre enfin le groupe définitif. Avec ou sans Malick pour commencer

    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut