Lens – OL (0-1) : le top et le flop, ce qu’il faut retenir

Top et flop. Pour son premier match de la saison, l’OL a su s’imposer en terre lensoise (0-1) en étant consistant même si tout n’a pas été parfait.

De l'un de nos deux envoyés spéciaux à Lens.

On a aimé

Un OL consistant qui lance bien sa saison

Et dire que l’OL aurait pu débuter avec un premier match à Laval. Mais c’est bel et bien contre Lens en Ligue 1 que l’équipe de Paulo Fonseca a bien lancé cette saison 2025-2026. Si tout n’a pas été parfait dans le Nord (lire ci-dessous), l’Olympique lyonnais a été consistant et a montré de bonnes intentions dans le jeu. Aligné dans son traditionnel 4-3-3 et emmené par un Tyler Morton très intéressant et un Malick Fofana toujours aussi indispensable, les Lyonnais ont été opportunistes.

Affichant un bon état d’esprit, à l’image de leurs matchs amicaux, les coéquipiers de Rémy Descamps – auteur de nombreux bons arrêts – réussissent une belle opération à Bollaert. Trois points dans la besace rhodanienne qui apportent une certaine sérénité. "Par rapport à tout ce qu’on a vécu, on a montré qu’on était un club fort et important, soufflait Jorge Maciel l’adjoint de Paulo Fonseca. C’est un message important pour tout le monde."

On a moins aimé

AMN pas dans son assiette, des axes d’amélioration

Tout n’a pas été parfait dans le succès lyonnais. À l'image du mauvais match de Ainsley Maitland-Nice. Mauvais placement, mauvais choix offensifs, inexistant dans les duels… l’Anglais qui pourrait s’en aller d'ici à la fin de l’été est passé complètement à côté de son sujet. Au niveau collectif, l’OL s’est montré parfois imprécis et indécis. Et il a eu quelques difficultés sur les sorties de balle au pied.

Défensivement, pourtant un secteur qui avait été loué par Paulo Fonseca en avant-match, il y a eu là aussi certaines lacunes. Des axes d’amélioration toute somme logique pour le staff lyonnais. "On doit avoir plus de maîtrise, notamment en seconde période, on a subi et il y a encore quelques détails à régler, admet Jorge Maciel. L’adversaire doit moins centrer, il doit toucher moins de ballon dans la surface."

Donnez-nous en commentaires, vos tops et vos flops.