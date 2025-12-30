Actualités
Martin Satriano lors d'OL - Toulouse
Martin Satriano lors d’OL – Toulouse (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL - Mercato : Martin Satriano serait courtisé en Espagne

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Prêté avec option d'achat par Lens à l'OL, Martin Satriano serait sur les tablettes de clubs espagnols. La presse évoque Levante, Elche et Gérone.

    Le 20 décembre dernier, Levante a changé d'entraîneur. L'ancien coach nantais, Luis Castro, est à présent à la tête de la formation espagnole. Y retrouvera-t-il un de ses bourreaux ? Battu par l'OL pour son avant-dernière sortie avec les Canaris le 30 novembre, le technicien portugais avait subi le réveil ponctuel de Martin Satriano.

    3 buts en 15 titularisations

    L'avant-centre avait, ce jour-là, un soir d'anniversaire, claqué un doublé lors de la victoire des Lyonnais 3 à 0. Il n'a pas marqué depuis, malgré quatre titularisations à suivre sur la fin d'année. Avec l'arrivée d'Endrick, le rôle de l'Uruguayen, qui a vécu 17 apparitions avec les Rhodaniens (15 fois dans le 11 de départ), devrait s'amenuiser.

    Aujourd'hui, il est prêté par Lens, pour un coût d'un million d'euros. Il existe également une option d'achat à hauteur de cinq millions d'euros, ainsi qu'un bonus d'un million d'euros supplémentaire. L'opération, si elle est confirmée, montera donc à sept millions d'euros.

    Levante a des manques en attaque en janvier

    Mais l'attaquant n'a jusqu'ici pas réussi à se relancer après sa grave blessure en 2024-2025, alors que Paulo Fonseca lui a accordé une grande confiance. Sera-t-il amené à tenter sa chance ailleurs ? Un éventuel transfert sera compliqué, puisqu'il faudrait que les Lensois, l'OL et le joueur acceptent de mettre un terme à son prêt, alors que les Sang et Or semblent gagnants financièrement.

    Néanmoins, Marca avance que plusieurs équipes de Liga seraient intéressées par Martin Satriano. Selon le média, Levante aimerait le faire venir afin de compenser l'absence d'Etta Eyong, retenu en Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun. Une option de plus à Goduine Koyalipou, actuellement blessé.

    L'ancien footballeur de l'Inter Milan serait également sur les tablettes de Gérone et Elche.

    Jérémy Stinat
    Lille - OL : Jérémy Stinat arbitre du 16e de finale de Coupe de France
    1 commentaire
    1. limax
      limax - mar 30 Déc 25 à 15 h 11

      Hélas trop tard, le père Noël est déjà passé.

      Signaler

