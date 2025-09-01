L'OL tient le premier des deux attaquants souhaités. Martin Satriano a signé en prêt, avec une option d'achat, ce lundi.
C'est un nouveau pari tenté par la cellule de recrutement. Orphelin de son buteur après le départ de Georges Mikautadze, l'OL engage un de ses remplaçants. En prêt payant (un million d'euros), avec option d'achat à hauteur de cinq millions d'euros, Martín Satriano tentera de se relancer entre Rhône et Saône après avoir passé une saison blanche au RC Lens. L'Uruguayen avait subi une rupture des ligaments croisés la saison dernière et avait disputé seulement sept matchs.
Passé par l'Inter Milan
Passé dans son pays par le Club Nacional, Martín Satriano a ensuite rejoint l'Inter Milan en janvier 2020. Écurie dans laquelle il vaguait de prêt en prêt. Il a été envoyé successivement au Stade brestois, à Empoli et chez les Sangs et Or.
Les Artésiens avaient recruté l'avant-centre de 24 ans avant qu'il ne se blesse, le privant de compétition pendant plusieurs mois. Cet été, ils ont engagé définitivement le footballeur de la génération 2001, mais Pierre Sage ne lui a pas donné sa chance en ce début de championnat.
55 matchs de Ligue 1, 8 buts
Malgré tout, Satriano dispose d'une certaine expérience puisqu'il compte 55 apparitions dans le championnat français. En revanche, son bilan décisif reste modeste pour le moment (huit buts, quatre passes décisives). Un autre coup tenté par la direction lyonnaise et un défi pour l'attaquant qui cherche à se relancer. En attendant, l'OL devrait encore recruter dans le secteur offensif. À noter que l'opération est affublée d'un bonus d'un million d'euros et d'un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future si l'option est levée.
Je rejoins l’auteur de l’article
Tant qu’on nous donne un autre numéro 9 qui est sensé être titulaire il restera un pari
Plus que 1h 23 minutes…. Tic tac
on entre dans les prolongations , toujours aucune nouvelle de la recrue mystère
Je suis scotché à mon téléphone 🫣
La même…on parle d’un joueur espagnol jouant en Arabie Saoudite je crois…y’a aussi un ailier anglais…mais pour l’instant rien…
Peut-être qu’un DC va arriver aussi ?
Une grosse rumeur enfle disant qu'ayant refusé le pret/vente de Molebe, l'OL ne recrutera aucun avant centre.
Si on refuse de vendre Molebe a Seville alors que tout etait ficelé ,c 'est que probablement personne d'autres ne viendra...pas d'ailier droit non plus...et pas de défenseur axe pour pallier l'absence de la paire niakhaté mata pendant la can..ca fait flipper un peu....
Pour la Can ça peut encore se faire au mercato d'hiver j'imagine. Même si il y aura zéro adaptation..
Hélas j’ai peur d’être bien d’accord avec toi Mimi38
C'est quand même fou de se dire que Sage n'en voulait pas mais il vient à Lyon. Après quand on voit le match d'hier il suffit juste d'un 9 capable de pousser la balle au fond et d'occuper la défense adverse et on avait au moins 2 buts en première... Mais bon comme beaucoup j'espère voir un nom plus rassurant arriver pour le poste.
D’après ce qui sort à priori il n’y aura plus personne
Va falloir sacrément se creuser la tête pour le staff pour réussir la saison 😢
Cela veut aussi dire que Karabec est peutetre une bonne surprise et qu’il pourrait être notre ailier droit le temps que Nuamah se remette sur pied ?
Du coup il ne manquerait « que » notre 9 titulaire…
Parce que Satriano, avec Gomes Rodriguez et Molebe en back up, c’est chaud pour 3 compétitions quand même…
Si le club garde Molebe c’est que nous n’avons pas d’accord pour un autre joueur cela va faire léger mais est ce utile d’empiler des joueurs.
Encore 1 h15 sachant qu’il faut faire passer le dossier à la Ligue. Aucune info ne filtre lorsqu’on lit que l’OL fait une offre c’est trop tard car il y a la visite médicale à faire à moins que ce soit une clause suspensive stress et hâte que ça se termine mais la je ne crois pas trop à d’autres recrues.
Est-ce qu'il a vraiment vocation à devenir notre attaquant de pointe ? Sa meilleure saison c'est en 2023/2024 où il marque 4 buts et fait 4 passes décisives. Depuis qu'il est passé pro il a marqué 10 buts en 4 saisons, soit moins que ce qu'on attends sur une seule à l'OL. Je m'interroge sur ce recrutement.
Même Amine Sarr que nous avait ramené cheyrou était meilleur. Bref, je lui souhaite tout de même de de réussir, autant pour lui que pour le club.
C'est un pari, il va sûrement être sûr le banc de touche.
Il deviendra peut-être une bonne surprise, même si j'ai de gros doutes .
Niveau attaquant il y a le nom de Rafa Mujica qui circule il joue au Qatar
Rafa Mujica, actuel attaquant d'Al-Sadd , en prêt , dernier espoir .
L'espagnol serait ok pour venir .
D'autres lui préfèreront Pepe Mujica, mais chacun son truc 😜
Laurent Blanc doit rester notre seul président
Joli 😜 A propos du messie à la touillette, un extrait d'itw de J. Lepennant qui évoquait une anecdote sympa à son sujet:
"Votre plus gros fou rire ?
C'était lors d'un toro, à Lyon, avec le coach Laurent Blanc. Il perd la balle et il va au milieu. Il y avait Castello (Lukeba), Malo (Gusto), Bradley (Barcola), on le fait tourner et, à un moment, il tombe par terre. Il se relève, je lui mets un petit pont et il retombe par terre (il se marre). Je revois souvent Castello en équipe de France (*), et on en rigole encore. Il (Blanc) l'avait bien pris, il avait aussi rigolé."
Belle anecdote le_yogi !
C'est dur de croire en satriano, qu'il va marquer 15 a 25 buts dans la saison comme Lacazette
On sera vite fixer sur ses capacités mais il a eu une blessure grave, sage ne le veut pas, ça fait beaucoup
On n'a plus de grand talent en attaque, faut se faire une raison, on aura des joueurs solides certes et c'est très bien mais on était tellement habitué à Lyon a voir des Lacazette, Fekir, cherki (sa dernière saison 😉), Memphis et j'en oublie ... Faudra pas compter gagner des matchs sur des exploits individuels
Mujica : C'est un simple bruit d'ailes
Un vol d'hirondelles
Qui fait la vie belle
Qui nous fait rêver... (en vrai non, je ne connais pas ce joueur !)
Alors lui, c'est même pas un pari, c'est de la charité.
Bienvenue à lui, et au boulot! Les préparateurs physiques vont aussi devoir l’encadrer après sa récente blessure. Il n’a pas percé à Lens si convaincu Sage, donc c’est douteux, mais donnons-lui sa chance quand même !
J’espère encore un ailier de métier et un défenseur central, ça semble exigeant en si peu de temps…
Et le prêt du Citizen alors ???
Simple engagement oral fait à Textor, autant dire qu'on en verra jamais la couleur.
C'est le risque lorsque l'on se fait prendre pour un américain ^^
Ah- merci encore John!
Allez, j’ai décidé de rester positif cette saison, son 1er passage à Brest avait été pas mal du tout, et les uruguayens ont en général une mentalité à rien lâcher sur un terrain ✌️
Il faut quand même prendre en considération le déroulement de carrière de ce joueur. Peut-être pas d'énormes statistiques, mais son activité et sa grinta (une des composantes majeures du style de jeu des Urugayens) peut créer pas mal d'espaces pour ses partenaires.
Les stats ne disent pas tout d'un joueur, surtout qu'il s'inscrit évidemment dans un collectif. J'imagine que Fonseca a donné son aval sur ce profil, lui qui aime les joueurs travailleurs et déterminés.
Par ailleurs, hier j'avais crû comprendre que ce serait normalement "deux" recrues (un "9" titulaire et un ailier en plus de lui destiné à être la doublure initialement prévue pour Mikautadze, et que son prêt était déjà annoncé. Bon, la communication est toujours suffisamment floue pour qu'on l'interprète différemment...
Pareil que Cicinho et OlympienFirst j’ai envie de rester positif
Si cet uruguayen travaille les défenses et ouvre des espaces à Malik, crée des brèches pour les frappes des milieux ça me va même si il ne plante pas.
Quitte à passer pour un naïf je sais qu’aucun joueur n’arrive sans l’aval du coach et si Fonseca valide c’est qu’il a un plan avec lui.
Après est ce que le plan va fonctionner c’est une autre histoire
On n'a pas besoin d'un joueur qui créé des espaces, on a besoin d'un joueur capable de pousser le ballon dans le but en profitant des espaces créés par tous les autres – soit ce qui nous a cruellement manqué contre Marseille.
On a Pavel qui peut pousser les ballons depuis son poste de neuf et demi
Pavel en mettra quelques uns cette saison.
N'oublions pas que les joueurs sans contrat peuvent signer après la période de mercato
Cela serai un énorme pari de faire signer un joueur sans vrai préparation et qui n'a pas joué depuis longtemps
Avec un tel patronyme facile de lui faire une chanson quand il va marquer un but décisif.... et pourquoi pas un triplé ! 😂
Y'en a bien un qui va réécrire de bonnes paroles adaptées 😜
https://www.youtube.com/watch?v=bjXZYQyxO-c
Tu le sais peut-être, mais cette reprise existe déjà dans certains stades ! Il y a la version marseillaise, mais je ne mets que la lensoise pour éviter à certain·es de faire une crise d'urticaire 😜😜
https://www.youtube.com/watch?v=k727qRVUsRU
C'est le "top buteur" qu'on va honorer plus que les drapeaux ...
@Isa
C'est marrant mais j'en avais posté une, de chanson sur Satriano, mais pour son arrivée, pas pour un but lol
Posté sur le premier article sur ce joueur :
bretonico - sam 30 Août 25 à 19 h 09
Ouaaaiiiiis ! Trop Bien !! Depuis le temps qu'on t'attend !
Sacré Hugues Aux Fraises :
"C'est un fameux... 3 buts mis en 1 saison, hisse et ho, hisse et hoooo, Satrianooo,
18 francs, ou 3 euuuros, il est notre nouveau super héros,
Tiens bon le match, tiens toute la saison, hisse et ho, hisse et hooo, Satrianooo,
Si Kang veut, nous serons champions,
Ou sinon on coulera de 3 niveauuuux..."
Bienvenue, et ne te blesse plus !
Je reconnais qu'elle n'était pas très sympa, mais cela reste de l'humour !! 😜😂
J'adore, bravo pour l'inspi Bretonico 😍😍
Merci le yogi, bien aussi ton numéro de soliste plus bas 😉👌🤣
Mais c'est étonnant que Isabielle parle de cette chanson, alors que j'avais fait un essai déjà il y a quelques jours...
L'avais-tu lu Isabielle ? Ou as-tu eu la même idée ? 😜
Samedi, j'ai pas vu ton post.... à c't'heure là j'étais à l'apéro en famille et aussi avec quelques "amis marseillais" qui nous ont chambré un max 😂
@ Isabielle
Dac, l'apéro prime sur les infos de toute façon 👍😜
Comme beaucoup, je reste dubitatif. Souhaitons lui le meilleur, aussi bien pour lui que pour nous !
l'OL pourra tjrs signer un joueur libre après cette date, la solution pourrai venir de là.
Vous pensez que Lacazette a une période d'essai dans son contrat avec Neom ? X)
Et je vais me faire insulter par certains supporters, mais KTE est libre de tout contrat je crois ^^
@Moddus25 : si tu veux reparler de KTE, tu peux aussi aller chercher WBY ...
Bien sûr, il y a ses dossiers avec lui
Mais un WBY en forme, c'est 15-25 buts dans une saison je pense
Ses déboires avec la justice sont derrière lui ?
Rien que pour ça, j'ai du mal avec l'idée de WBY.
Mais c'est sur qu'il serait plus rassurant en attaque.
KTE a 32 ans contre 35 pour WBY, donc théoriquement, il n'est pas cramé. Et il sort d'une saison 2024 - 2025 où il a joué quand même.
Après, je pense à lui parce qu'on a vraiment personne devant.
@Moddus25 : je ne sais pas si il a encore son affaire avec la justice derrière lui honnêtement
Mais avec un WBY même pour 30 ou 60 minutes par match, cela pourrait être intéressant (à voir pour son salaire mais je doute qu'après avoir joué en Iran et ailleurs ses prétentions soient super hautes).
Avec un WBY en forme, avec les débordements de Fofana, cela pourrait constituer un duo très intéressant
Par contre, c'est plus un profil de renard des surfaces qu'un attaquant qui prend la profondeur si je me rappelle bien
Sinon, il y a aussi V Aboubacar qui peut apporter un profil intéressant à l'équipe pour faire remonter le bloc sur les sorties de balles et faire un point de fixation comme on aime à l'OL
Il est sans contrat pour l'instant
Pour Satriani, la tâche m'a l'air dans ses cordes, mais j'espère juste qu'il ne va pas partir que dans des numéros de solistes 🤡
Top 😉
Wahou ! tu la joues fine le_yogi ! ... bien brossée la balle au rebond 👍
👏
Des nouvelles de Romain Faivre.
"19h13 : Le milieu offensif de Bournemouth Romain Faivre va être prêté, avec option d'achat à 10 M€, à l'Hellas Vérone."