Actualités
Martin Satriano
Martin Satriano (@RC Lens)

Mercato : Satriano s'engage en prêt avec l'OL

  • par Antoine Lio
  • 50 Commentaires

    • L'OL tient le premier des deux attaquants souhaités. Martin Satriano a signé en prêt, avec une option d'achat, ce lundi.

    C'est un nouveau pari tenté par la cellule de recrutement. Orphelin de son buteur après le départ de Georges Mikautadze, l'OL engage un de ses remplaçants. En prêt payant (un million d'euros), avec option d'achat à hauteur de cinq millions d'euros, Martín Satriano tentera de se relancer entre Rhône et Saône après avoir passé une saison blanche au RC Lens. L'Uruguayen avait subi une rupture des ligaments croisés la saison dernière et avait disputé seulement sept matchs.

    Passé par l'Inter Milan

    Passé dans son pays par le Club Nacional, Martín Satriano a ensuite rejoint l'Inter Milan en janvier 2020. Écurie dans laquelle il vaguait de prêt en prêt. Il a été envoyé successivement au Stade brestois, à Empoli et chez les Sangs et Or.

    Les Artésiens avaient recruté l'avant-centre de 24 ans avant qu'il ne se blesse, le privant de compétition pendant plusieurs mois. Cet été, ils ont engagé définitivement le footballeur de la génération 2001, mais Pierre Sage ne lui a pas donné sa chance en ce début de championnat.

    55 matchs de Ligue 1, 8 buts

    Malgré tout, Satriano dispose d'une certaine expérience puisqu'il compte 55 apparitions dans le championnat français. En revanche, son bilan décisif reste modeste pour le moment (huit buts, quatre passes décisives). Un autre coup tenté par la direction lyonnaise et un défi pour l'attaquant qui cherche à se relancer. En attendant, l'OL devrait encore recruter dans le secteur offensif. À noter que l'opération est affublée d'un bonus d'un million d'euros et d'un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future si l'option est levée.

    à lire également
    Tanner Tessmann (OL)
    L'OL terrasse l'OM et part à la recherche d'un 9
    50 commentaires
    1. Avatar
      Olreal - lun 1 Sep 25 à 18 h 37

      Je rejoins l’auteur de l’article
      Tant qu’on nous donne un autre numéro 9 qui est sensé être titulaire il restera un pari
      Plus que 1h 23 minutes…. Tic tac

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - lun 1 Sep 25 à 18 h 39

      on entre dans les prolongations , toujours aucune nouvelle de la recrue mystère

      Signaler
      1. Avatar
        Olreal - lun 1 Sep 25 à 18 h 43

        Je suis scotché à mon téléphone 🫣

        Signaler
        1. RBV
          RBV - lun 1 Sep 25 à 18 h 45

          La même…on parle d’un joueur espagnol jouant en Arabie Saoudite je crois…y’a aussi un ailier anglais…mais pour l’instant rien…
          Peut-être qu’un DC va arriver aussi ?

      2. Kramel69
        Kramel69 - lun 1 Sep 25 à 18 h 47

        Une grosse rumeur enfle disant qu'ayant refusé le pret/vente de Molebe, l'OL ne recrutera aucun avant centre.

        Signaler
    3. Avatar
      MIMI38 - lun 1 Sep 25 à 18 h 45

      Si on refuse de vendre Molebe a Seville alors que tout etait ficelé ,c 'est que probablement personne d'autres ne viendra...pas d'ailier droit non plus...et pas de défenseur axe pour pallier l'absence de la paire niakhaté mata pendant la can..ca fait flipper un peu....

      Signaler
      1. Lyonnais_de_la_manche
        Lyonnais_de_la_manche - lun 1 Sep 25 à 18 h 47

        Pour la Can ça peut encore se faire au mercato d'hiver j'imagine. Même si il y aura zéro adaptation..

        Signaler
      2. Avatar
        Jeanmasse 39 le mytho - lun 1 Sep 25 à 18 h 47

        Hélas j’ai peur d’être bien d’accord avec toi Mimi38

        Signaler
    4. Lyonnais_de_la_manche
      Lyonnais_de_la_manche - lun 1 Sep 25 à 18 h 45

      C'est quand même fou de se dire que Sage n'en voulait pas mais il vient à Lyon. Après quand on voit le match d'hier il suffit juste d'un 9 capable de pousser la balle au fond et d'occuper la défense adverse et on avait au moins 2 buts en première... Mais bon comme beaucoup j'espère voir un nom plus rassurant arriver pour le poste.

      Signaler
    5. Avatar
      Jeanmasse 39 le mytho - lun 1 Sep 25 à 18 h 46

      D’après ce qui sort à priori il n’y aura plus personne
      Va falloir sacrément se creuser la tête pour le staff pour réussir la saison 😢

      Signaler
      1. RBV
        RBV - lun 1 Sep 25 à 18 h 54

        Cela veut aussi dire que Karabec est peutetre une bonne surprise et qu’il pourrait être notre ailier droit le temps que Nuamah se remette sur pied ?
        Du coup il ne manquerait « que » notre 9 titulaire…
        Parce que Satriano, avec Gomes Rodriguez et Molebe en back up, c’est chaud pour 3 compétitions quand même…

        Signaler
    6. Avatar
      ciresglover - lun 1 Sep 25 à 18 h 47

      Si le club garde Molebe c’est que nous n’avons pas d’accord pour un autre joueur cela va faire léger mais est ce utile d’empiler des joueurs.
      Encore 1 h15 sachant qu’il faut faire passer le dossier à la Ligue. Aucune info ne filtre lorsqu’on lit que l’OL fait une offre c’est trop tard car il y a la visite médicale à faire à moins que ce soit une clause suspensive stress et hâte que ça se termine mais la je ne crois pas trop à d’autres recrues.

      Signaler
    7. Avatar
      Coucou - lun 1 Sep 25 à 18 h 49

      Est-ce qu'il a vraiment vocation à devenir notre attaquant de pointe ? Sa meilleure saison c'est en 2023/2024 où il marque 4 buts et fait 4 passes décisives. Depuis qu'il est passé pro il a marqué 10 buts en 4 saisons, soit moins que ce qu'on attends sur une seule à l'OL. Je m'interroge sur ce recrutement.

      Même Amine Sarr que nous avait ramené cheyrou était meilleur. Bref, je lui souhaite tout de même de de réussir, autant pour lui que pour le club.

      Signaler
    8. Avatar
      Sébastien TTP - lun 1 Sep 25 à 18 h 50

      C'est un pari, il va sûrement être sûr le banc de touche.
      Il deviendra peut-être une bonne surprise, même si j'ai de gros doutes .

      Niveau attaquant il y a le nom de Rafa Mujica qui circule il joue au Qatar

      Signaler
    9. Juni38
      Juni38 - lun 1 Sep 25 à 18 h 51

      Rafa Mujica, actuel attaquant d'Al-Sadd , en prêt , dernier espoir .
      L'espagnol serait ok pour venir .

      Signaler
      1. le_yogi
        le_yogi - lun 1 Sep 25 à 18 h 52

        D'autres lui préfèreront Pepe Mujica, mais chacun son truc 😜

        Signaler
        1. Mimoun
          Mimoun - lun 1 Sep 25 à 18 h 59

          Laurent Blanc doit rester notre seul président

        2. le_yogi
          le_yogi - lun 1 Sep 25 à 19 h 05

          Joli 😜 A propos du messie à la touillette, un extrait d'itw de J. Lepennant qui évoquait une anecdote sympa à son sujet:

          "Votre plus gros fou rire ?
          C'était lors d'un toro, à Lyon, avec le coach Laurent Blanc. Il perd la balle et il va au milieu. Il y avait Castello (Lukeba), Malo (Gusto), Bradley (Barcola), on le fait tourner et, à un moment, il tombe par terre. Il se relève, je lui mets un petit pont et il retombe par terre (il se marre). Je revois souvent Castello en équipe de France (*), et on en rigole encore. Il (Blanc) l'avait bien pris, il avait aussi rigolé."

        3. Mimoun
          Mimoun - lun 1 Sep 25 à 19 h 37

          Belle anecdote le_yogi !

    10. j.f.ol
      j.f.ol - lun 1 Sep 25 à 18 h 53

      C'est dur de croire en satriano, qu'il va marquer 15 a 25 buts dans la saison comme Lacazette
      On sera vite fixer sur ses capacités mais il a eu une blessure grave, sage ne le veut pas, ça fait beaucoup

      On n'a plus de grand talent en attaque, faut se faire une raison, on aura des joueurs solides certes et c'est très bien mais on était tellement habitué à Lyon a voir des Lacazette, Fekir, cherki (sa dernière saison 😉), Memphis et j'en oublie ... Faudra pas compter gagner des matchs sur des exploits individuels

      Signaler
    11. Mimoun
      Mimoun - lun 1 Sep 25 à 19 h 00

      Mujica : C'est un simple bruit d'ailes
      Un vol d'hirondelles
      Qui fait la vie belle
      Qui nous fait rêver... (en vrai non, je ne connais pas ce joueur !)

      Signaler
    12. Avatar
      gOLdorak - lun 1 Sep 25 à 19 h 01

      Alors lui, c'est même pas un pari, c'est de la charité.

      Signaler
    13. vav
      vav - lun 1 Sep 25 à 19 h 03

      Bienvenue à lui, et au boulot! Les préparateurs physiques vont aussi devoir l’encadrer après sa récente blessure. Il n’a pas percé à Lens si convaincu Sage, donc c’est douteux, mais donnons-lui sa chance quand même !

      J’espère encore un ailier de métier et un défenseur central, ça semble exigeant en si peu de temps…

      Et le prêt du Citizen alors ???

      Signaler
      1. Avatar
        gOLdorak - lun 1 Sep 25 à 19 h 04

        Simple engagement oral fait à Textor, autant dire qu'on en verra jamais la couleur.

        Signaler
        1. orangecj85
          orangecj85 - lun 1 Sep 25 à 19 h 07

          C'est le risque lorsque l'on se fait prendre pour un américain ^^

        2. vav
          vav - lun 1 Sep 25 à 19 h 16

          Ah- merci encore John!

    14. Avatar
      Cicinho2 - lun 1 Sep 25 à 19 h 07

      Allez, j’ai décidé de rester positif cette saison, son 1er passage à Brest avait été pas mal du tout, et les uruguayens ont en général une mentalité à rien lâcher sur un terrain ✌️

      Signaler
    15. Olympien First
      Olympien First - lun 1 Sep 25 à 19 h 09

      Il faut quand même prendre en considération le déroulement de carrière de ce joueur. Peut-être pas d'énormes statistiques, mais son activité et sa grinta (une des composantes majeures du style de jeu des Urugayens) peut créer pas mal d'espaces pour ses partenaires.

      Les stats ne disent pas tout d'un joueur, surtout qu'il s'inscrit évidemment dans un collectif. J'imagine que Fonseca a donné son aval sur ce profil, lui qui aime les joueurs travailleurs et déterminés.

      Par ailleurs, hier j'avais crû comprendre que ce serait normalement "deux" recrues (un "9" titulaire et un ailier en plus de lui destiné à être la doublure initialement prévue pour Mikautadze, et que son prêt était déjà annoncé. Bon, la communication est toujours suffisamment floue pour qu'on l'interprète différemment...

      Signaler
      1. Avatar
        Jeanmasse 39 le mytho - lun 1 Sep 25 à 19 h 14

        Pareil que Cicinho et OlympienFirst j’ai envie de rester positif
        Si cet uruguayen travaille les défenses et ouvre des espaces à Malik, crée des brèches pour les frappes des milieux ça me va même si il ne plante pas.
        Quitte à passer pour un naïf je sais qu’aucun joueur n’arrive sans l’aval du coach et si Fonseca valide c’est qu’il a un plan avec lui.
        Après est ce que le plan va fonctionner c’est une autre histoire

        Signaler
      2. Avatar
        gOLdorak - lun 1 Sep 25 à 19 h 19

        On n'a pas besoin d'un joueur qui créé des espaces, on a besoin d'un joueur capable de pousser le ballon dans le but en profitant des espaces créés par tous les autres – soit ce qui nous a cruellement manqué contre Marseille.

        Signaler
        1. OLVictory
          OLVictory - lun 1 Sep 25 à 19 h 24

          On a Pavel qui peut pousser les ballons depuis son poste de neuf et demi

        2. orangecj85
          orangecj85 - lun 1 Sep 25 à 19 h 27

          Pavel en mettra quelques uns cette saison.

    16. Avatar
      Sébastien TTP - lun 1 Sep 25 à 19 h 11

      N'oublions pas que les joueurs sans contrat peuvent signer après la période de mercato
      Cela serai un énorme pari de faire signer un joueur sans vrai préparation et qui n'a pas joué depuis longtemps

      Signaler
    17. isabielle
      isabielle - lun 1 Sep 25 à 19 h 11

      Avec un tel patronyme facile de lui faire une chanson quand il va marquer un but décisif.... et pourquoi pas un triplé ! 😂
      Y'en a bien un qui va réécrire de bonnes paroles adaptées 😜
      https://www.youtube.com/watch?v=bjXZYQyxO-c

      Signaler
      1. le_yogi
        le_yogi - lun 1 Sep 25 à 19 h 15

        Tu le sais peut-être, mais cette reprise existe déjà dans certains stades ! Il y a la version marseillaise, mais je ne mets que la lensoise pour éviter à certain·es de faire une crise d'urticaire 😜😜
        https://www.youtube.com/watch?v=k727qRVUsRU

        Signaler
        1. isabielle
          isabielle - lun 1 Sep 25 à 19 h 24

          C'est le "top buteur" qu'on va honorer plus que les drapeaux ...

      2. Avatar
        bretonico - lun 1 Sep 25 à 19 h 21

        @Isa

        C'est marrant mais j'en avais posté une, de chanson sur Satriano, mais pour son arrivée, pas pour un but lol
        Posté sur le premier article sur ce joueur :

        bretonico - sam 30 Août 25 à 19 h 09
        Ouaaaiiiiis ! Trop Bien !! Depuis le temps qu'on t'attend !

        Sacré Hugues Aux Fraises :

        "C'est un fameux... 3 buts mis en 1 saison, hisse et ho, hisse et hoooo, Satrianooo,
        18 francs, ou 3 euuuros, il est notre nouveau super héros,
        Tiens bon le match, tiens toute la saison, hisse et ho, hisse et hooo, Satrianooo,
        Si Kang veut, nous serons champions,
        Ou sinon on coulera de 3 niveauuuux..."

        Bienvenue, et ne te blesse plus !

        Je reconnais qu'elle n'était pas très sympa, mais cela reste de l'humour !! 😜😂

        Signaler
        1. le_yogi
          le_yogi - lun 1 Sep 25 à 19 h 26

          J'adore, bravo pour l'inspi Bretonico 😍😍

        2. Avatar
          bretonico - lun 1 Sep 25 à 19 h 29

          Merci le yogi, bien aussi ton numéro de soliste plus bas 😉👌🤣

          Mais c'est étonnant que Isabielle parle de cette chanson, alors que j'avais fait un essai déjà il y a quelques jours...
          L'avais-tu lu Isabielle ? Ou as-tu eu la même idée ? 😜

        3. isabielle
          isabielle - lun 1 Sep 25 à 19 h 31

          Samedi, j'ai pas vu ton post.... à c't'heure là j'étais à l'apéro en famille et aussi avec quelques "amis marseillais" qui nous ont chambré un max 😂

        4. Avatar
          bretonico - lun 1 Sep 25 à 19 h 32

          @ Isabielle

          Dac, l'apéro prime sur les infos de toute façon 👍😜

    18. Avatar
      Moddus25 - lun 1 Sep 25 à 19 h 15

      Comme beaucoup, je reste dubitatif. Souhaitons lui le meilleur, aussi bien pour lui que pour nous !

      l'OL pourra tjrs signer un joueur libre après cette date, la solution pourrai venir de là.

      Vous pensez que Lacazette a une période d'essai dans son contrat avec Neom ? X)

      Et je vais me faire insulter par certains supporters, mais KTE est libre de tout contrat je crois ^^

      Signaler
      1. Dragon2332
        Dragon2332 - lun 1 Sep 25 à 19 h 34

        @Moddus25 : si tu veux reparler de KTE, tu peux aussi aller chercher WBY ...

        Bien sûr, il y a ses dossiers avec lui

        Mais un WBY en forme, c'est 15-25 buts dans une saison je pense

        Signaler
        1. Avatar
          Moddus25 - lun 1 Sep 25 à 19 h 39

          Ses déboires avec la justice sont derrière lui ?

          Rien que pour ça, j'ai du mal avec l'idée de WBY.
          Mais c'est sur qu'il serait plus rassurant en attaque.

          KTE a 32 ans contre 35 pour WBY, donc théoriquement, il n'est pas cramé. Et il sort d'une saison 2024 - 2025 où il a joué quand même.

          Après, je pense à lui parce qu'on a vraiment personne devant.

        2. Dragon2332
          Dragon2332 - lun 1 Sep 25 à 19 h 46

          @Moddus25 : je ne sais pas si il a encore son affaire avec la justice derrière lui honnêtement

          Mais avec un WBY même pour 30 ou 60 minutes par match, cela pourrait être intéressant (à voir pour son salaire mais je doute qu'après avoir joué en Iran et ailleurs ses prétentions soient super hautes).
          Avec un WBY en forme, avec les débordements de Fofana, cela pourrait constituer un duo très intéressant
          Par contre, c'est plus un profil de renard des surfaces qu'un attaquant qui prend la profondeur si je me rappelle bien

          Sinon, il y a aussi V Aboubacar qui peut apporter un profil intéressant à l'équipe pour faire remonter le bloc sur les sorties de balles et faire un point de fixation comme on aime à l'OL
          Il est sans contrat pour l'instant

    19. le_yogi
      le_yogi - lun 1 Sep 25 à 19 h 17

      Pour Satriani, la tâche m'a l'air dans ses cordes, mais j'espère juste qu'il ne va pas partir que dans des numéros de solistes 🤡

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - lun 1 Sep 25 à 19 h 26

        Top 😉

        Signaler
      2. isabielle
        isabielle - lun 1 Sep 25 à 19 h 34

        Wahou ! tu la joues fine le_yogi ! ... bien brossée la balle au rebond 👍

        Signaler
      3. Mimoun
        Mimoun - lun 1 Sep 25 à 19 h 39

        👏

        Signaler
    20. OLyonn@is
      OLyonn@is - lun 1 Sep 25 à 19 h 47

      Des nouvelles de Romain Faivre.

      "19h13 : Le milieu offensif de Bournemouth Romain Faivre va être prêté, avec option d'achat à 10 M€, à l'Hellas Vérone."

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tanner Tessmann (OL)
    L'OL terrasse l'OM et part à la recherche d'un 9 18:55
    Martin Satriano
    Mercato : Satriano s'engage en prêt avec l'OL 18:31
    Georges Mikautadze lors d'OL - Toulouse
    OL - Mercato : Georges Mikautadze part à Villarreal contre 36 millions 18:00
    Pavel Sulc avec l'OL
    OL - OM (1-0) : Pavel Šulc récompensé 17:50
    Moussa Niakhaté (OL) contre Rennes
    L'OL ira à Rennes le dimanche 14 septembre (20h45) 17:00
    Paul Akouokou, milieu de l'OL
    Mercato : l'OL devrait prêter Paul Akouokou à Saragosse  16:55
    Adam Karabec, ailier de l'OL
    OL : Adam Karabec avec Pavel Šulc en sélection 16:10
    Rémy Descamps lors d'Hoffenheim - OL
    Et si l'OL installait une concurrence entre Descamps et Greif ? 15:20
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL ont rendu hommage à Lacombe face à l'OM
    Tout l'OL a rendu hommage à Bernard Lacombe face à l'OM 14:30
    Michele Kang, présidente de l'OL
    OL - OM (1-0) : Michele Kang félicite le vestiaire lyonnais après la victoire 13:45
    Georges Mikautadze lors de Montpellier - OL
    Mercato : Mikautadze "espère" revenir un jour à l'OL 13:00
    Jesurun Rak-Sakyi, ailier de Crystal Palace et proposé à l'OL
    Mercato : l'ailier Rak-Sakyi de nouveau dans le viseur de l'OL ? 12:20
    Le rappeur lyonnais L'Allemand
    OL, OM, Mercato... un TKYDG spécial avec le rappeur L'Allemand 11:50
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Jorge Maciel après OL - OM (1-0) : "Il est facile de perdre la maîtrise dans ces rencontres" 11:00
    Martin Satriano avec Lens
    OL - Mercato : Satriano - Mikautadze, la croisée des destins 10:10
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : Malick Fofana touché à la cheville 09:25
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    Comment sans numéro 9, l'OL a perturbé l'OM (1-0) 08:45
    Georges Mikautadze était présent au stade dimanche pour OL - OM
    OL : grand absent face à l'OM, Mikautadze ovationné par tout un stade 08:10
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut