L'OL tient le premier des deux attaquants souhaités. Martin Satriano a signé en prêt, avec une option d'achat, ce lundi.

C'est un nouveau pari tenté par la cellule de recrutement. Orphelin de son buteur après le départ de Georges Mikautadze, l'OL engage un de ses remplaçants. En prêt payant (un million d'euros), avec option d'achat à hauteur de cinq millions d'euros, Martín Satriano tentera de se relancer entre Rhône et Saône après avoir passé une saison blanche au RC Lens. L'Uruguayen avait subi une rupture des ligaments croisés la saison dernière et avait disputé seulement sept matchs.

Passé par l'Inter Milan

Passé dans son pays par le Club Nacional, Martín Satriano a ensuite rejoint l'Inter Milan en janvier 2020. Écurie dans laquelle il vaguait de prêt en prêt. Il a été envoyé successivement au Stade brestois, à Empoli et chez les Sangs et Or.

Les Artésiens avaient recruté l'avant-centre de 24 ans avant qu'il ne se blesse, le privant de compétition pendant plusieurs mois. Cet été, ils ont engagé définitivement le footballeur de la génération 2001, mais Pierre Sage ne lui a pas donné sa chance en ce début de championnat.

55 matchs de Ligue 1, 8 buts

Malgré tout, Satriano dispose d'une certaine expérience puisqu'il compte 55 apparitions dans le championnat français. En revanche, son bilan décisif reste modeste pour le moment (huit buts, quatre passes décisives). Un autre coup tenté par la direction lyonnaise et un défi pour l'attaquant qui cherche à se relancer. En attendant, l'OL devrait encore recruter dans le secteur offensif. À noter que l'opération est affublée d'un bonus d'un million d'euros et d'un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future si l'option est levée.