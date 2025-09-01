L'OL terrasse l'OM et part à la recherche d'un 9

Un TKYDG un peu spécial ce lundi à 19 heures. Outre la victoire face à l'OM dimanche (1-0), il est aussi question du mercato, qui se termine à 20 heures.

L'actualité est riche du côté de l'OL ces derniers temps. Le retour de la Ligue 1 déjà, qui est extrêmement positif pour le club. Il a ainsi remporté ses trois premières rencontres de la saison, dont la dernière face à l'OM dimanche (1-0). Un départ de bon augure, le tout sans concéder le moindre but, qui donne le sourire à nos consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale, qui seront présents dans Tant qu'il y aura des Gones ce lundi à 19 heures.

De cette victoire, il en sera question au cours du premier thème. Un débat en compagnie du rappeur L'Allemand, né à Vénissieux et supporters lyonnais, notre invité du jour. Dans un second temps, le plateau de TKYDG abordera le sujet de la défense, qui est l'une des satisfactions du début d'exercice. Alors, le club rhodanien s'est-il enfin trouvé une formule payante ?

Comment l'OL achèvera-t-il son mercato ?

Enfin, la troisième partie venant conclure l'émission tournera autour du mercato, qui se termine à 20 heures. Malgré des moyens limités, l'OL s'est montré actif. Reste à savoir si ces recrues apporteront une plus-value tout au long des mois à venir. L'occasion de faire un premier bilan du marché des transferts, avec un peu de rab pour ne rien manquer de la dernière ligne droite.

