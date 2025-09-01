L'OL terrasse l'OM et part à la recherche d'un 9

  • par Gwendal Chabas
  • 7 Commentaires

    • Un TKYDG un peu spécial ce lundi à 19 heures. Outre la victoire face à l'OM dimanche (1-0), il est aussi question du mercato, qui se termine à 20 heures.

    L'actualité est riche du côté de l'OL ces derniers temps. Le retour de la Ligue 1 déjà, qui est extrêmement positif pour le club. Il a ainsi remporté ses trois premières rencontres de la saison, dont la dernière face à l'OM dimanche (1-0). Un départ de bon augure, le tout sans concéder le moindre but, qui donne le sourire à nos consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale, qui seront présents dans Tant qu'il y aura des Gones ce lundi à 19 heures.

    De cette victoire, il en sera question au cours du premier thème. Un débat en compagnie du rappeur L'Allemand, né à Vénissieux et supporters lyonnais, notre invité du jour. Dans un second temps, le plateau de TKYDG abordera le sujet de la défense, qui est l'une des satisfactions du début d'exercice. Alors, le club rhodanien s'est-il enfin trouvé une formule payante ?

    Comment l'OL achèvera-t-il son mercato ?

    Enfin, la troisième partie venant conclure l'émission tournera autour du mercato, qui se termine à 20 heures. Malgré des moyens limités, l'OL s'est montré actif. Reste à savoir si ces recrues apporteront une plus-value tout au long des mois à venir. L'occasion de faire un premier bilan du marché des transferts, avec un peu de rab pour ne rien manquer de la dernière ligne droite.

    7 commentaires
    1. orangecj85
      orangecj85 - lun 1 Sep 25 à 19 h 00

      Rien de 9 sur le sujet ?

    2. Juni38
      Juni38 - lun 1 Sep 25 à 19 h 18

      Ils l'ont pas trouvé ce 9 , on est mal.

      1. Avatar
        Jeanbouininflateral - lun 1 Sep 25 à 19 h 31

        Toujours pas. De fumée blanche
        Encore quelques heures

        1. Avatar
          Jeanbouininflateral - lun 1 Sep 25 à 19 h 44

          Sinon y a balerdi à l'OM
          Il est pas mal en 9😂

    3. Monark pour Sinayoko à l’OL !
      Monark pour Sinayoko à l’OL ! - lun 1 Sep 25 à 19 h 29

      Le kosovar me plaît bien mais je pense que c ‘est plutôt le joueur qui joue au quatar qui va sortir du chapeau à 20 heures.

      1. Dragon2332
        Dragon2332 - lun 1 Sep 25 à 19 h 38

        @Monark pour Sinayoko à l’OL ! : sur les vidéos youtube, il court beaucoup et sait apparemment jouer des 2 pieds

        C'est déjà pas mal je trouve

    4. gone16
      gone16 - lun 1 Sep 25 à 19 h 48

      panic buy dans 5,4,3,2,1....
      19:48 et pas de fumée blanche alors que le mercato ferme dans 12min et toujours des trous dans l effectif...

