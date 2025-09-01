L'OL terrasse l'OM et part à la recherche d'un 9

Un TKYDG un peu spécial ce lundi à 19 heures. Outre la victoire face à l'OM dimanche (1-0), il est aussi question du mercato, qui se termine à 20 heures.
L'actualité est riche du côté de l'OL ces derniers temps. Le retour de la Ligue 1 déjà, qui est extrêmement positif pour le club. Il a ainsi remporté ses trois premières rencontres de la saison, dont la dernière face à l'OM dimanche (1-0). Un départ de bon augure, le tout sans concéder le moindre but, qui donne le sourire à nos consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale, qui seront présents dans Tant qu'il y aura des Gones ce lundi à 19 heures.
De cette victoire, il en sera question au cours du premier thème. Un débat en compagnie du rappeur L'Allemand, né à Vénissieux et supporters lyonnais, notre invité du jour. Dans un second temps, le plateau de TKYDG abordera le sujet de la défense, qui est l'une des satisfactions du début d'exercice. Alors, le club rhodanien s'est-il enfin trouvé une formule payante ?
Comment l'OL achèvera-t-il son mercato ?
Enfin, la troisième partie venant conclure l'émission tournera autour du mercato, qui se termine à 20 heures. Malgré des moyens limités, l'OL s'est montré actif. Reste à savoir si ces recrues apporteront une plus-value tout au long des mois à venir. L'occasion de faire un premier bilan du marché des transferts, avec un peu de rab pour ne rien manquer de la dernière ligne droite.
Rendez-vous sur les plateformes dont vous avez l'habitude, que ce soit sur YouTube, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV
Rien de 9 sur le sujet ?
Ils l'ont pas trouvé ce 9 , on est mal.
Toujours pas. De fumée blanche
Encore quelques heures
Sinon y a balerdi à l'OM
Il est pas mal en 9😂
Le kosovar me plaît bien mais je pense que c ‘est plutôt le joueur qui joue au quatar qui va sortir du chapeau à 20 heures.
@Monark pour Sinayoko à l’OL ! : sur les vidéos youtube, il court beaucoup et sait apparemment jouer des 2 pieds
C'est déjà pas mal je trouve
panic buy dans 5,4,3,2,1....
19:48 et pas de fumée blanche alors que le mercato ferme dans 12min et toujours des trous dans l effectif...