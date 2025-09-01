Actualités
Adam Karabec lors d'OL - Metz
Adam Karabec lors d’OL – Metz (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

L'OL boucle son mercato avec quelques trous

  • par Gwendal Chabas
  • 42 Commentaires

    • L'OL a recruté 8 joueurs cet été. Plutôt logique pour un groupe en reconstruction, même si tous objectifs n'ont pas été atteints.

    Pas tout à fait 40 millions. C'est ce qu'aura dépensé l'OL cet été sur le marché des transferts, le tout pour 8 recrues. Précisément, il a déboursé en moyenne 4,6 millions d'euros par tête cet été. Suite aux nombreux départs qui ont émaillé la période estivale, le club rhodanien, qui s'est maintenu administrativement de justesse, a dû travailler avec moins de moyens. Et surtout étudier des pistes sortant des sentiers battus.

    Il a ainsi pioché dans le championnat tchèque, espagnol, portugais, voire français, avec ce qui restera comme la dernière arrivée, celle de Martin Satriano en provenance de Lens. Ce qui n'est pas tout à fait ce qu'ambitionnait Matthieu Louis-Jean et ses équipes pour cette ultime journée.

    Offensivement, le gros point d'interrogation

    Le directeur technique, qui parlait dimanche soir de faire venir deux offensifs, n'y est finalement pas parvenu, malgré les nombreuses rumeurs et sollicitations de ce 1er septembre. Alors qu'un autre numéro 9 et un ailier droit étaient recherchés, l'Olympique lyonnais passera la première moitié de la saison avec une ligne offensive repensée, mais sur laquelle subsistent des doutes.

    L'avenir nous dira si les décisions étaient les bonnes. Mais au club, on veut jouer la carte de la transparence en indiquant que la priorité était de conserver un certain équilibre dans le vestiaire. Avec, comme cela est répété ces dernières semaines, la volonté de s'appuyer sur des joueurs à la bonne mentalité.

    La volonté de ne pas faire de panic buy

    Il existait également la crainte du panic buy, ce qui a poussé les dirigeants à se montrer assez prudents. Sachant qu'il fallait des profils susceptibles de s'intégrer dans le "logiciel" Paolo Fonseca. Avec le départ ce lundi de Georges Mikautadze à Villarreal, l'OL paraît s'être considérablement appauvri offensivement, bien que ce mouvement soit nécessaire financièrement. À voir l'impact que cela aura sur les prochains mois.

    à lire également
    Rasmus Hojlund (Manchester United) et Paulo Akouokou (OL)
    OL - Mercato : Paul Akouokou à Saragosse, c'est officiel
    42 commentaires
    1. Avatar
      Clem07 - lun 1 Sep 25 à 20 h 46

      Sans vrai 9, on va devoir changer de schéma pour jouer avec 2 attaquants.. Fofana +1
      Genre de 4-3-1-2

      Signaler
    2. Avatar
      gOLdorak - lun 1 Sep 25 à 20 h 47

      On peut oublier les places européennes. C'est dommage, on était à deux jours d'avoir une équipe qui avait de l'allure, mais entre l'absence d'attaquant et le faiblesse du banc, on a intérêt à célébrer tous les points pris.

      Signaler
    3. RBV
      RBV - lun 1 Sep 25 à 20 h 48

      Satriano a intérêt de performer…c’est donc lui notre nouveau 9 attitré.
      Et Karabec sera donc l’ailier droit titulaire…
      Que de paris…

      Signaler
      1. Toitoi
        Toitoi - lun 1 Sep 25 à 21 h 01

        Sauve-nous Martin !

        Signaler
    4. Avatar
      Outlander - lun 1 Sep 25 à 20 h 48

      Une catastrophe cette dernière journée du mercato. Nous n'avons quasi pas de banc, la ligue Europa c'est le jeudi soir et vous rejouez 60 h plus tard. On va vite se rendre compte de la connerie de n'avoir pris personne...

      Signaler
    5. Avatar
      Cicinho2 - lun 1 Sep 25 à 20 h 49

      Peut-être de la place pour les jeunes, c'est peut-être un mal pour un bien!

      Signaler
    6. j.f.ol
      j.f.ol - lun 1 Sep 25 à 20 h 49

      Le départ de mikau fait vraiment tâche, j'ai du mal a l'accepter
      On paye les saloperies de textor qui a jeté le pognon de l'OL par les fenêtres sur quelques joueurs
      A part Fofana, on manque de grand talent en attaque, faudra compenser en jouant différemment, le résultat d'hier soir prouve que c'est possible
      Fonseca va avoir du boulot cette saison pour éviter les bonnes purges d'antan qui pouvaient être sauvées par des buts de Memphis par ex

      Signaler
      1. Avatar
        Doudski69 - lun 1 Sep 25 à 20 h 58

        A propos de Fofana les news sur sa blessure d'hier svp?

        Signaler
        1. j.f.ol
          j.f.ol - lun 1 Sep 25 à 21 h 00

          Un coup parait il sur la cheville
          Pas grave sans doute

    7. Avatar
      Tondu69 - lun 1 Sep 25 à 20 h 49

      Il reste la possibilité de faire venir un joueur libre

      Signaler
      1. Avatar
        Sébastien TTP - lun 1 Sep 25 à 20 h 54

        Oui, effectivement je l'avais mentionné dans l'après-midi
        Voici une liste, certains ont trouvé un club
        https://www.footmercato.net/a8184303077944241581-ces-50-joueurs-libres-qui-peuvent-dynamiter-la-fin-de-mercato

        Signaler
        1. Jerinho
          Jerinho - lun 1 Sep 25 à 21 h 02

          Paco Alcacer , ça serait bien !

    8. Avatar
      Polygone - lun 1 Sep 25 à 20 h 51

      On n a pas voulu faire de panic buy ok
      Mais la on a fait un panic sold...
      Pk avoir prêté Kumbedi pour 1 millions, alors que ça te permettait de mettre AMN ailier droit quelques matchs dans la saison
      Ça veut dire que quand AMN sera absent ou en méforme, on fera quoi?
      On affaiblira notre DC pour mettre Mata a droite?
      C est grotesque
      On n a pas assez de joueurs pour jouer L1 et europa league a fond

      Signaler
    9. LeCaladois
      LeCaladois - lun 1 Sep 25 à 20 h 52

      On a 6 gardiens un seul ailier droit qui ne sera disponible qu’en janvier et trois 9 dont 2 avec 0 expérience et un que Lens ne voulait même plus dans la rotation. Superbe gestion.

      Signaler
    10. Jerinho
      Jerinho - lun 1 Sep 25 à 20 h 53

      Une question , on a la carte de joker pour recruter en 9 ? Ça va pas possible jouer comme contre Marseille jusqu’au hiver !

      Signaler
      1. Avatar
        Yaumgui - lun 1 Sep 25 à 20 h 55

        Oui mais uniquement un achat en France. Peut être le 9 d'Auxerre ?

        Signaler
        1. Jerinho
          Jerinho - lun 1 Sep 25 à 21 h 03

          J’espère mais bon c’est difficile car Auxerre va le remplacer par qui ? =/

    11. Avatar
      Tondu69 - lun 1 Sep 25 à 20 h 54

      https://x.com/Santi_J_FM/status/1962583882940981389?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1962583882940981389%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmadeinfoot.ouest-france.fr%2Finfos%2Farticle-mercato-ol-l-olympique-lyonnais-avait-boucle-la-venue-d-un-attaquant-avant-que-tout-ne-capote-493964.html

      Signaler
    12. Avatar
      Olbra - lun 1 Sep 25 à 20 h 55

      La saison s'annonce très longue.
      Hier, on a vu que sans Fofana il a été très dur d'apporter du danger offensivement. D'ici quelques semaines, les équipes vont faire en sorte de verrouiller Fofana et ce sera aussi très compliqué avec lui.
      Il nous fallait absolument du renfort.

      Fonseca sera obligé de changer de schéma.

      Signaler
    13. Avatar
      Tondu69 - lun 1 Sep 25 à 20 h 56

      Rafa Mujica a été trop gourmand en salaire. Le deal a capoté au dernier moment

      Signaler
    14. Avatar
      KIM K - lun 1 Sep 25 à 20 h 57

      Et on attends toujours le prêt de M City : vilain menteur John

      Signaler
      1. Avatar
        Sébastien TTP - lun 1 Sep 25 à 21 h 02

        🤣😭

        Signaler
      2. Bioman
        Bioman - lun 1 Sep 25 à 21 h 21

        John ! Menteur ?! ...naaaaaah ....

        Signaler
    15. Avatar
      Sébastien TTP - lun 1 Sep 25 à 21 h 00

      Après vouloir faire jouer Gomes et Enzo c'est une bonne chose pour l'avenir, mais dans l'immédiat ne pas avoir de 9 avec de l'expérience et bon devant le but c'est peut être problématique.

      Signaler
    16. Avatar
      lekinslayer - lun 1 Sep 25 à 21 h 02

      Bon du coup si on tente de faire le 11 ça donne :

      Greif (Descamps)

      AMN (Barisic) - Mata (Kluivert) - Niakhaté (?) - Tagliafico (Abner)

      Morton (Mangala) - Tessmann (Merah) (+De Carvalho)

      Tolisso (Sulc)

      Nuamah (Karabec) - Satriano (AGR) - Fofana (Moreira) (+ Molebe qui peut dépanner aux 3 postes)

      Signaler
      1. Avatar
        regard01 - lun 1 Sep 25 à 21 h 06

        Belle équipe quand meme

        Signaler
      2. Kramel69
        Kramel69 - lun 1 Sep 25 à 21 h 09

        Pavel peut jouer Avant centre aussi

        Descamps

        AMN - Mata - Niakhaté - Tagliafico

        Morton - Tessmann -Tolisso

        Nuamah - Fofana
        Sulc

        Signaler
      3. Avatar
        Fabkidugone - lun 1 Sep 25 à 21 h 17

        c pas mauvais non plus !! j ai confiance en la capacité de fonseca a utiliser les qualités des joueurs dans un système. et surtout l importance de la bonne entente entres joueurs ! et on sait jamais....pourquoi pas accrocher la 5 eme place

        Signaler
    17. Avatar
      LugduGone - lun 1 Sep 25 à 21 h 04

      il reste les agents libres ….. pk pas Insigne est tjrs libre ? Jovic ou vardy il y a sûrement des joueurs libres à dénicher

      Signaler
    18. Avatar
      Moddus25 - lun 1 Sep 25 à 21 h 05

      On a pas assez de banc, on peut dire adieu aux places européennes,...
      Que de défaitisme ici !!

      Vous oubliez qu'il y a 1,5 mois on était en L2 ?
      Que suite à notre maintien, on voyait absolument tout le monde partir ?
      Finalement, l'essentiel du 11 est resté, même Tagliafico qui était pourtant en fin de contrat. On a le jeune Merah qui fait un début de saison canon, des joueurs certes inconnus, mais qui donne satisfaction pour le moment (Sulc, Karabec, et que dire de Morton !!).
      On a gardé Fofana, qui est clairement le facteur X de l'équipe, plus que Mikautadze malgré tout son amour du club.

      Nous sommes premier ex-æquo de L1, avec 9 points pris sur 9 possible et 3 clean sheet (combien de temps qu'on a pas enchaîné 3 clean sheet de suite ?). Et ça, en ayant tapé Lens chez eux et Marseille chez nous, donc 2 concurrents directs.

      Bref, ça me fait chier aussi, mais on a quand même pas tant de raison que ça se pleurer !! La situation pourrait être infiniment pire !

      Pour le manque de banc et le N°9, faisons confiance à notre cellule (qui ne semble pas s'être planté cet été) pour nous trouver ça sur le mercato d'hiver.

      Signaler
      1. Avatar
        Sébastien TTP - lun 1 Sep 25 à 21 h 11

        Sans oublier que certains voulaient absolument que Gomes et Molebe joue plus.
        Cela va être le cas, espérons juste que la marche ne sera pas trop grande et il va valoir être patient, même si personnellement je suis sûr qu'ils peuvent faire une bonne saison.
        N'oublions pas que nous sommes partis de L2 fin juin et que notre budget à été considérablement réduit

        Signaler
      2. kourju
        kourju - lun 1 Sep 25 à 21 h 18

        Tout ce que tu dis est très juste !
        Je pense que la cellule a fait ce qu’elle a pu avec les moyens du bord, ça aurait pu être mieux mais au vu des résultats et du travail réalisé sur l’équipe depuis le début de l’année, je trouve que ça bosse vraiment bien.
        Profitons d’être en ligue 1 et de pouvoir à nouveau jouer l’Europe cette saison.
        Et si ça veut prendre et au vu du niveau des équipes qui compose notre championnat cette année pourquoi ne pas rêver d’accrocher la ldc en fin de saison.
        N’oubliez jamais d’où l’on vient et kiffez un peu cette nouvelle saison au plus haut niveau !
        Allez l’OL

        Signaler
      3. RBV
        RBV - lun 1 Sep 25 à 21 h 20

        +69 a ton post !!!

        Signaler
    19. Avatar
      LugduGone - lun 1 Sep 25 à 21 h 07

      et même Léo Dubois est dispo pour doubler AMN Zouma aussi est dispo la can arrive ziyech bref il y a sûrement un truc à faire malgré la fin du mercato

      Signaler
    20. OLyonn@is
      OLyonn@is - lun 1 Sep 25 à 21 h 10

      On ne peut pas rester sans un vrai numéro 9.
      🤷 J'espère qu'ils vont trouver une solution pendant la trêve avec un joker ,ou un joueur libre.

      Signaler
    21. Avatar
      Sébastien TTP - lun 1 Sep 25 à 21 h 16

      Vardy à trouver un club, il a signé cette après midi en Italie chez le promu Cremonese

      Signaler
    22. florentdu42
      florentdu42 - lun 1 Sep 25 à 21 h 16

      Il y avait des joueurs qui auraient pu venir je pense mais ils ne voulaient prendre n'importe qui juste pour faire le nombre.
      C est un choix.
      Les panic buy, c est pas toujours bon.

      Mais c est sur que satriano va devoir être performant.
      Molebe, ça va être difficile pour lui car il reste pas car on le veux, il reste car on a personne d'autre.
      Niveau confiance c est pas le top.
      Ou alors il peut se dire, j'ai ma chance et je vais leur prouver ce que je vaux.
      Ça dépend de son caractère.

      Par contre à droite, karabec ça va faire juste.
      Il a une belle qualité de centre et j'espère que satriano a un bon jeu de tête, auquel cas il pourrait être intéressant.

      Signaler
    23. ShinSekai - lun 1 Sep 25 à 21 h 17

      Les gars je vous trouve un peu gonflés pour certains... Je sais pas comment on passe de "Le club risque de mourir" à "c'est une catastrophe si on peut pas jouer la L1 et l'Europa à fond cette année" en moins de 3 mois! Y a pas si longtemps on aurait tous signer des 2 mains pour finir 15e cette saison...
      Je vais être honnête ça me frustre grave qu'on soit passé aussi près de pouvoir vraiment rêver du podium dès cette année! Miko qui part comme ça je vais mettre un moment à m'en remettre! On va devoir composer avec des trous importants dans l'effectif et on n'a certainement pas le banc nécessaire pour 2 compétitions majeures d'ici janvier mais si on doit bazarder l'Europa cette saison j'en ferais certainement pas une jaunisse!
      Maintenant que ça c'est dit je vois surtout qu'on a fait un mercato cohérent jusqu'au bout et qu'on s'est pas Aminesarrisė encore une fois. On va avoir de la place pour quelques jeunes (coucou les Moleboys). Je préfère un effectif dégarni mais cohérent et déterminé que 3 renforts inutiles qu'on va trainer des plombes! Il y a encore des choses à essayer avec le groupe qu'on a avant d'affirmer qu'on est cuit sans 9, ou juste avec Satriano et AGR, jusqu'à l'hiver! On a tenu contre l'OM comme ça, même sur les 35 minutes avant le rouge, alors ne baissez pas les bras si vite! Ce qui est sûr c'est que l'objectif financier, crucial pour notre survie, est atteint, à partir de maintenant on peut reconstruire sereinement!

      Signaler
    24. Avatar
      Olreal - lun 1 Sep 25 à 21 h 18

      Panic vente
      Un gros TROU
      Comment gâcher sa demi saison et peut être sa saison
      N’importe quoi désolé
      Ils se sont chier dessus
      Ils avaient l’intention de faire et ne l’ont pas fait
      Désolé fallait pas vendre tout simplement

      Signaler
    25. Avatar
      gg - lun 1 Sep 25 à 21 h 21

      Hello,

      Autant je trouvais l’idée Satriano plutôt bonne pour faire souffler le joueur titulaire qu’on aurait embauché.
      Maintenant lui comme seul attaquant c’est très limite, enfin faisons confiance au coach qui pour le moment a de bons résultats et créé un beau collectif.

      Signaler
    26. Avatar
      Mym’b - lun 1 Sep 25 à 21 h 23

      Un certain Bernard Lacombe disait toujours qu'il y a deux poste clefs dans une équipe : le gardien et le buteur. Je dirais plutot que les postes clefs sont les 3 milieux. Alors j'espère que Nanard se trompait.
      Après avoir connu des Coupet, LLoris, Lopes, Perri, ou Cavegoal, Sonny, Karim, Lisandro, Alex, ça va nous faire bizarre.
      Depuis la fin des années Aulas, l'OL doit faire des grosses ventes tous les 6 mois pour survivre. Les investissements de Textor sur le sportif (Perri, Mitaukadze) et le centre de formation (Cherki), nous permettent de survivre et nous le permettront encore un peu (Fofana, Nuamah, Niakhite, Mangala (pour les 2 derniers je n'ai vu que quelques matchs d'eux où ils ont étés très bon alors j'y crois!)). Le centre est toujours là (Merah).
      Mais après?! Comment faire des grosses plue-value sur des joueurs achetés à bas prix. Si le niveau global baisse, comment les joueurs vont ils prendre de la valeur ensemble?! Espèrons qu'ils ne s'enterrent pas les uns les autres. J'espère que les recruteurs de l'OL sont des genies, et qu'ils nous ont trouvé des pepites à moindre cout. De ce que je lis, Morton a l'air d 'etre une bonne pioche. Je ne sais pas jusqu'a quand l'OL doit rembourser le stade et combien de temps va durer la période de vaches maigres. Grace a Aulas nous avons un grand stade, et un public, l'OL restera un grand club quelques soient les résultats.

      Signaler
    27. Avatar
      Lyonnaisdusahara - lun 1 Sep 25 à 21 h 24

      Quid de nos N°9 titulaires en N3 : Sekou Lega, Bryan Meyo, Yannus Lagha, Ibrahima Fall.....

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Rasmus Hojlund (Manchester United) et Paulo Akouokou (OL)
    OL - Mercato : Paul Akouokou à Saragosse, c'est officiel 21:19
    Adam Karabec lors d'OL - Metz
    L'OL boucle son mercato avec quelques trous 20:40
    Tanner Tessmann (OL)
    L'OL terrasse l'OM et part à la recherche d'un 9 18:55
    Martin Satriano
    Mercato : Satriano s'engage en prêt avec l'OL 18:31
    Georges Mikautadze lors d'OL - Toulouse
    OL - Mercato : Georges Mikautadze part à Villarreal contre 36 millions 18:00
    Pavel Sulc avec l'OL
    OL - OM (1-0) : Pavel Šulc récompensé 17:50
    Moussa Niakhaté (OL) contre Rennes
    L'OL ira à Rennes le dimanche 14 septembre (20h45) 17:00
    Paul Akouokou, milieu de l'OL
    Mercato : l'OL devrait prêter Paul Akouokou à Saragosse  16:55
    d'heure en heure
    Adam Karabec, ailier de l'OL
    OL : Adam Karabec avec Pavel Šulc en sélection 16:10
    Rémy Descamps lors d'Hoffenheim - OL
    Et si l'OL installait une concurrence entre Descamps et Greif ? 15:20
    Les joueurs de l'OL ont rendu hommage à Lacombe face à l'OM
    Tout l'OL a rendu hommage à Bernard Lacombe face à l'OM 14:30
    Michele Kang, présidente de l'OL
    OL - OM (1-0) : Michele Kang félicite le vestiaire lyonnais après la victoire 13:45
    Georges Mikautadze lors de Montpellier - OL
    Mercato : Mikautadze "espère" revenir un jour à l'OL 13:00
    Jesurun Rak-Sakyi, ailier de Crystal Palace et proposé à l'OL
    Mercato : l'ailier Rak-Sakyi de nouveau dans le viseur de l'OL ? 12:20
    Le rappeur lyonnais L'Allemand
    OL, OM, Mercato... un TKYDG spécial avec le rappeur L'Allemand 11:50
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Jorge Maciel après OL - OM (1-0) : "Il est facile de perdre la maîtrise dans ces rencontres" 11:00
    Martin Satriano avec Lens
    OL - Mercato : Satriano - Mikautadze, la croisée des destins 10:10
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : Malick Fofana touché à la cheville 09:25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut