L'OL boucle son mercato avec quelques trous

L'OL a recruté 8 joueurs cet été. Plutôt logique pour un groupe en reconstruction, même si tous objectifs n'ont pas été atteints.

Pas tout à fait 40 millions. C'est ce qu'aura dépensé l'OL cet été sur le marché des transferts, le tout pour 8 recrues. Précisément, il a déboursé en moyenne 4,6 millions d'euros par tête cet été. Suite aux nombreux départs qui ont émaillé la période estivale, le club rhodanien, qui s'est maintenu administrativement de justesse, a dû travailler avec moins de moyens. Et surtout étudier des pistes sortant des sentiers battus.

Il a ainsi pioché dans le championnat tchèque, espagnol, portugais, voire français, avec ce qui restera comme la dernière arrivée, celle de Martin Satriano en provenance de Lens. Ce qui n'est pas tout à fait ce qu'ambitionnait Matthieu Louis-Jean et ses équipes pour cette ultime journée.

Offensivement, le gros point d'interrogation

Le directeur technique, qui parlait dimanche soir de faire venir deux offensifs, n'y est finalement pas parvenu, malgré les nombreuses rumeurs et sollicitations de ce 1er septembre. Alors qu'un autre numéro 9 et un ailier droit étaient recherchés, l'Olympique lyonnais passera la première moitié de la saison avec une ligne offensive repensée, mais sur laquelle subsistent des doutes.

L'avenir nous dira si les décisions étaient les bonnes. Mais au club, on veut jouer la carte de la transparence en indiquant que la priorité était de conserver un certain équilibre dans le vestiaire. Avec, comme cela est répété ces dernières semaines, la volonté de s'appuyer sur des joueurs à la bonne mentalité.

La volonté de ne pas faire de panic buy

Il existait également la crainte du panic buy, ce qui a poussé les dirigeants à se montrer assez prudents. Sachant qu'il fallait des profils susceptibles de s'intégrer dans le "logiciel" Paolo Fonseca. Avec le départ ce lundi de Georges Mikautadze à Villarreal, l'OL paraît s'être considérablement appauvri offensivement, bien que ce mouvement soit nécessaire financièrement. À voir l'impact que cela aura sur les prochains mois.