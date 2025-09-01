L'OL boucle son mercato avec quelques trous

L'OL a recruté 8 joueurs cet été. Plutôt logique pour un groupe en reconstruction, même si tous objectifs n'ont pas été atteints.
Pas tout à fait 40 millions. C'est ce qu'aura dépensé l'OL cet été sur le marché des transferts, le tout pour 8 recrues. Précisément, il a déboursé en moyenne 4,6 millions d'euros par tête cet été. Suite aux nombreux départs qui ont émaillé la période estivale, le club rhodanien, qui s'est maintenu administrativement de justesse, a dû travailler avec moins de moyens. Et surtout étudier des pistes sortant des sentiers battus.
Il a ainsi pioché dans le championnat tchèque, espagnol, portugais, voire français, avec ce qui restera comme la dernière arrivée, celle de Martin Satriano en provenance de Lens. Ce qui n'est pas tout à fait ce qu'ambitionnait Matthieu Louis-Jean et ses équipes pour cette ultime journée.
Offensivement, le gros point d'interrogation
Le directeur technique, qui parlait dimanche soir de faire venir deux offensifs, n'y est finalement pas parvenu, malgré les nombreuses rumeurs et sollicitations de ce 1er septembre. Alors qu'un autre numéro 9 et un ailier droit étaient recherchés, l'Olympique lyonnais passera la première moitié de la saison avec une ligne offensive repensée, mais sur laquelle subsistent des doutes.
L'avenir nous dira si les décisions étaient les bonnes. Mais au club, on veut jouer la carte de la transparence en indiquant que la priorité était de conserver un certain équilibre dans le vestiaire. Avec, comme cela est répété ces dernières semaines, la volonté de s'appuyer sur des joueurs à la bonne mentalité.
La volonté de ne pas faire de panic buy
Il existait également la crainte du panic buy, ce qui a poussé les dirigeants à se montrer assez prudents. Sachant qu'il fallait des profils susceptibles de s'intégrer dans le "logiciel" Paolo Fonseca. Avec le départ ce lundi de Georges Mikautadze à Villarreal, l'OL paraît s'être considérablement appauvri offensivement, bien que ce mouvement soit nécessaire financièrement. À voir l'impact que cela aura sur les prochains mois.
Sans vrai 9, on va devoir changer de schéma pour jouer avec 2 attaquants.. Fofana +1
Genre de 4-3-1-2
On peut oublier les places européennes. C'est dommage, on était à deux jours d'avoir une équipe qui avait de l'allure, mais entre l'absence d'attaquant et le faiblesse du banc, on a intérêt à célébrer tous les points pris.
Satriano a intérêt de performer…c’est donc lui notre nouveau 9 attitré.
Et Karabec sera donc l’ailier droit titulaire…
Que de paris…
Sauve-nous Martin !
Une catastrophe cette dernière journée du mercato. Nous n'avons quasi pas de banc, la ligue Europa c'est le jeudi soir et vous rejouez 60 h plus tard. On va vite se rendre compte de la connerie de n'avoir pris personne...
Peut-être de la place pour les jeunes, c'est peut-être un mal pour un bien!
Le départ de mikau fait vraiment tâche, j'ai du mal a l'accepter
On paye les saloperies de textor qui a jeté le pognon de l'OL par les fenêtres sur quelques joueurs
A part Fofana, on manque de grand talent en attaque, faudra compenser en jouant différemment, le résultat d'hier soir prouve que c'est possible
Fonseca va avoir du boulot cette saison pour éviter les bonnes purges d'antan qui pouvaient être sauvées par des buts de Memphis par ex
A propos de Fofana les news sur sa blessure d'hier svp?
Un coup parait il sur la cheville
Pas grave sans doute
Il reste la possibilité de faire venir un joueur libre
Oui, effectivement je l'avais mentionné dans l'après-midi
Voici une liste, certains ont trouvé un club
https://www.footmercato.net/a8184303077944241581-ces-50-joueurs-libres-qui-peuvent-dynamiter-la-fin-de-mercato
Paco Alcacer , ça serait bien !
On n a pas voulu faire de panic buy ok
Mais la on a fait un panic sold...
Pk avoir prêté Kumbedi pour 1 millions, alors que ça te permettait de mettre AMN ailier droit quelques matchs dans la saison
Ça veut dire que quand AMN sera absent ou en méforme, on fera quoi?
On affaiblira notre DC pour mettre Mata a droite?
C est grotesque
On n a pas assez de joueurs pour jouer L1 et europa league a fond
On a 6 gardiens un seul ailier droit qui ne sera disponible qu’en janvier et trois 9 dont 2 avec 0 expérience et un que Lens ne voulait même plus dans la rotation. Superbe gestion.
Une question , on a la carte de joker pour recruter en 9 ? Ça va pas possible jouer comme contre Marseille jusqu’au hiver !
Oui mais uniquement un achat en France. Peut être le 9 d'Auxerre ?
J’espère mais bon c’est difficile car Auxerre va le remplacer par qui ? =/
https://x.com/Santi_J_FM/status/1962583882940981389?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1962583882940981389%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmadeinfoot.ouest-france.fr%2Finfos%2Farticle-mercato-ol-l-olympique-lyonnais-avait-boucle-la-venue-d-un-attaquant-avant-que-tout-ne-capote-493964.html
La saison s'annonce très longue.
Hier, on a vu que sans Fofana il a été très dur d'apporter du danger offensivement. D'ici quelques semaines, les équipes vont faire en sorte de verrouiller Fofana et ce sera aussi très compliqué avec lui.
Il nous fallait absolument du renfort.
Fonseca sera obligé de changer de schéma.
Rafa Mujica a été trop gourmand en salaire. Le deal a capoté au dernier moment
Et on attends toujours le prêt de M City : vilain menteur John
🤣😭
John ! Menteur ?! ...naaaaaah ....
Après vouloir faire jouer Gomes et Enzo c'est une bonne chose pour l'avenir, mais dans l'immédiat ne pas avoir de 9 avec de l'expérience et bon devant le but c'est peut être problématique.
Bon du coup si on tente de faire le 11 ça donne :
Greif (Descamps)
AMN (Barisic) - Mata (Kluivert) - Niakhaté (?) - Tagliafico (Abner)
Morton (Mangala) - Tessmann (Merah) (+De Carvalho)
Tolisso (Sulc)
Nuamah (Karabec) - Satriano (AGR) - Fofana (Moreira) (+ Molebe qui peut dépanner aux 3 postes)
Belle équipe quand meme
Pavel peut jouer Avant centre aussi
Descamps
AMN - Mata - Niakhaté - Tagliafico
Morton - Tessmann -Tolisso
Nuamah - Fofana
Sulc
c pas mauvais non plus !! j ai confiance en la capacité de fonseca a utiliser les qualités des joueurs dans un système. et surtout l importance de la bonne entente entres joueurs ! et on sait jamais....pourquoi pas accrocher la 5 eme place
il reste les agents libres ….. pk pas Insigne est tjrs libre ? Jovic ou vardy il y a sûrement des joueurs libres à dénicher
On a pas assez de banc, on peut dire adieu aux places européennes,...
Que de défaitisme ici !!
Vous oubliez qu'il y a 1,5 mois on était en L2 ?
Que suite à notre maintien, on voyait absolument tout le monde partir ?
Finalement, l'essentiel du 11 est resté, même Tagliafico qui était pourtant en fin de contrat. On a le jeune Merah qui fait un début de saison canon, des joueurs certes inconnus, mais qui donne satisfaction pour le moment (Sulc, Karabec, et que dire de Morton !!).
On a gardé Fofana, qui est clairement le facteur X de l'équipe, plus que Mikautadze malgré tout son amour du club.
Nous sommes premier ex-æquo de L1, avec 9 points pris sur 9 possible et 3 clean sheet (combien de temps qu'on a pas enchaîné 3 clean sheet de suite ?). Et ça, en ayant tapé Lens chez eux et Marseille chez nous, donc 2 concurrents directs.
Bref, ça me fait chier aussi, mais on a quand même pas tant de raison que ça se pleurer !! La situation pourrait être infiniment pire !
Pour le manque de banc et le N°9, faisons confiance à notre cellule (qui ne semble pas s'être planté cet été) pour nous trouver ça sur le mercato d'hiver.
Sans oublier que certains voulaient absolument que Gomes et Molebe joue plus.
Cela va être le cas, espérons juste que la marche ne sera pas trop grande et il va valoir être patient, même si personnellement je suis sûr qu'ils peuvent faire une bonne saison.
N'oublions pas que nous sommes partis de L2 fin juin et que notre budget à été considérablement réduit
Tout ce que tu dis est très juste !
Je pense que la cellule a fait ce qu’elle a pu avec les moyens du bord, ça aurait pu être mieux mais au vu des résultats et du travail réalisé sur l’équipe depuis le début de l’année, je trouve que ça bosse vraiment bien.
Profitons d’être en ligue 1 et de pouvoir à nouveau jouer l’Europe cette saison.
Et si ça veut prendre et au vu du niveau des équipes qui compose notre championnat cette année pourquoi ne pas rêver d’accrocher la ldc en fin de saison.
N’oubliez jamais d’où l’on vient et kiffez un peu cette nouvelle saison au plus haut niveau !
Allez l’OL
+69 a ton post !!!
et même Léo Dubois est dispo pour doubler AMN Zouma aussi est dispo la can arrive ziyech bref il y a sûrement un truc à faire malgré la fin du mercato
On ne peut pas rester sans un vrai numéro 9.
🤷 J'espère qu'ils vont trouver une solution pendant la trêve avec un joker ,ou un joueur libre.
Vardy à trouver un club, il a signé cette après midi en Italie chez le promu Cremonese
Il y avait des joueurs qui auraient pu venir je pense mais ils ne voulaient prendre n'importe qui juste pour faire le nombre.
C est un choix.
Les panic buy, c est pas toujours bon.
Mais c est sur que satriano va devoir être performant.
Molebe, ça va être difficile pour lui car il reste pas car on le veux, il reste car on a personne d'autre.
Niveau confiance c est pas le top.
Ou alors il peut se dire, j'ai ma chance et je vais leur prouver ce que je vaux.
Ça dépend de son caractère.
Par contre à droite, karabec ça va faire juste.
Il a une belle qualité de centre et j'espère que satriano a un bon jeu de tête, auquel cas il pourrait être intéressant.
Les gars je vous trouve un peu gonflés pour certains... Je sais pas comment on passe de "Le club risque de mourir" à "c'est une catastrophe si on peut pas jouer la L1 et l'Europa à fond cette année" en moins de 3 mois! Y a pas si longtemps on aurait tous signer des 2 mains pour finir 15e cette saison...
Je vais être honnête ça me frustre grave qu'on soit passé aussi près de pouvoir vraiment rêver du podium dès cette année! Miko qui part comme ça je vais mettre un moment à m'en remettre! On va devoir composer avec des trous importants dans l'effectif et on n'a certainement pas le banc nécessaire pour 2 compétitions majeures d'ici janvier mais si on doit bazarder l'Europa cette saison j'en ferais certainement pas une jaunisse!
Maintenant que ça c'est dit je vois surtout qu'on a fait un mercato cohérent jusqu'au bout et qu'on s'est pas Aminesarrisė encore une fois. On va avoir de la place pour quelques jeunes (coucou les Moleboys). Je préfère un effectif dégarni mais cohérent et déterminé que 3 renforts inutiles qu'on va trainer des plombes! Il y a encore des choses à essayer avec le groupe qu'on a avant d'affirmer qu'on est cuit sans 9, ou juste avec Satriano et AGR, jusqu'à l'hiver! On a tenu contre l'OM comme ça, même sur les 35 minutes avant le rouge, alors ne baissez pas les bras si vite! Ce qui est sûr c'est que l'objectif financier, crucial pour notre survie, est atteint, à partir de maintenant on peut reconstruire sereinement!
Panic vente
Un gros TROU
Comment gâcher sa demi saison et peut être sa saison
N’importe quoi désolé
Ils se sont chier dessus
Ils avaient l’intention de faire et ne l’ont pas fait
Désolé fallait pas vendre tout simplement
Hello,
Autant je trouvais l’idée Satriano plutôt bonne pour faire souffler le joueur titulaire qu’on aurait embauché.
Maintenant lui comme seul attaquant c’est très limite, enfin faisons confiance au coach qui pour le moment a de bons résultats et créé un beau collectif.
Un certain Bernard Lacombe disait toujours qu'il y a deux poste clefs dans une équipe : le gardien et le buteur. Je dirais plutot que les postes clefs sont les 3 milieux. Alors j'espère que Nanard se trompait.
Après avoir connu des Coupet, LLoris, Lopes, Perri, ou Cavegoal, Sonny, Karim, Lisandro, Alex, ça va nous faire bizarre.
Depuis la fin des années Aulas, l'OL doit faire des grosses ventes tous les 6 mois pour survivre. Les investissements de Textor sur le sportif (Perri, Mitaukadze) et le centre de formation (Cherki), nous permettent de survivre et nous le permettront encore un peu (Fofana, Nuamah, Niakhite, Mangala (pour les 2 derniers je n'ai vu que quelques matchs d'eux où ils ont étés très bon alors j'y crois!)). Le centre est toujours là (Merah).
Mais après?! Comment faire des grosses plue-value sur des joueurs achetés à bas prix. Si le niveau global baisse, comment les joueurs vont ils prendre de la valeur ensemble?! Espèrons qu'ils ne s'enterrent pas les uns les autres. J'espère que les recruteurs de l'OL sont des genies, et qu'ils nous ont trouvé des pepites à moindre cout. De ce que je lis, Morton a l'air d 'etre une bonne pioche. Je ne sais pas jusqu'a quand l'OL doit rembourser le stade et combien de temps va durer la période de vaches maigres. Grace a Aulas nous avons un grand stade, et un public, l'OL restera un grand club quelques soient les résultats.
Quid de nos N°9 titulaires en N3 : Sekou Lega, Bryan Meyo, Yannus Lagha, Ibrahima Fall.....