OL : un programme encore chargé avant les fêtes

Avec le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France, l'OL connait son programme complet pour le dernier mois de l'année. Un enchaînement de quatre match en dix-neuf jours, avant la trêve hivernale.

Un derby rhodanien pour terminer cette année 2025. L'OL pouvait difficilement rêver mieux pour refermer le chapitre de douze mois mouvementés. Il ne reste plus qu'à espérer qu'ils ne se terminent pas d'une façon négative en affrontant les voisins du FC Saint-Cyr Collonges, pensionnaires de Régional 1. En attendant de savoir si le match se jouera au Parc OL ou non, Paulo Fonseca et ses joueurs ont désormais une vision totale sur leur mois de décembre. Avec l'entraîneur portugais de retour aux affaires courantes à plein temps, les Lyonnais mêleront Ligue 1, Ligue Europa et Coupe de France.

Se donner de l'air dans toutes les compétitions

Avec l'ambition d'engranger un maximum de points que ce soit en championnat pour garder le contact avec le haut du tableau, qu'en coupe d'Europa afin de valider au plus vite une qualification en huitième de finale. Toute commencera ce dimanche avec un déplacement à Lorient pour le retour de Fonseca sur le banc lyonnais. Après un prime-time ce 7 décembre, les coéquipiers de Corentin Tolisso enchaîneront avec la réception du club néerlandais de Go Ahead Eagles, le jeudi 11 décembre (21h) avant de voir Le Havre s'inviter à Décines, trois jours plus tard (15h). L'OL en finira donc avec décembre avec ce match de Coupe de France, qui a tout du piège avec l'un des Petits Poucets de ces 32es de finale.