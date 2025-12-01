Tolisso : "C'est une très belle fête pour l'OL"

Après son triplé en Ligue Europa, Corentin Tolisso n'a pas marqué contre Anthony Lopes lors d'OL - Nantes. Néanmoins, le capitaine était satisfait du visage montré dimanche soir.

Quel sentiment prédomine après une telle soirée ?

Corentin Tolisso : Je suis très content, je suis très heureux de la victoire, surtout que ça faisait un moment qu'on n'avait pas gagné en Ligue 1.

Il fallait enchaîner après la victoire européenne ?

Exactement. Comme je l'ai dit, ça faisait un moment qu'on n'avait pas gagné en Ligue 1, mais on a réussi à gagner en Europa League cette semaine. Je pense qu'on a retrouvé un peu de confiance, on a réussi à mettre six buts. Aujourd'hui, on met trois buts, donc c'est bien pour la confiance offensive. On n'en prend pas aussi, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut continuer, notamment ce qu'on faisait en début de saison. Il faut qu'on arrive à reproduire ça, à reprendre cette marche en avant, à enchaîner, à faire des séries de victoires. Il reste deux matchs de championnat avant la trêve, si je ne dis pas de bêtises, et il faut qu'on arrive à prendre six points sur six.

9-0 en une semaine, c'est sans doute du jamais-vu dans l'histoire de l'OL...

Oui, c'est vrai qu'on a mis beaucoup de buts. On n'en a pas pris, comme je l'ai dit, et c'est très, très bien. Il faut qu'on continue comme ça. On sait que si on respecte les plans du coach et si on a le bon état d'esprit, on peut gagner tous les matchs. Donc, il faut que ça continue. Il faut qu'on ait cette agressivité aussi qu'on n'a pas eue à Auxerre, surtout en première mi-temps. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas si on met tout ça en place.