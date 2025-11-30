El-Arabi (Nantes) : "Nos qualités sont très différentes du Maccabi"

Dans le bas du tableau en Ligue 1, le FC Nantes a besoin de points. Malgré la large victoire de l’OL jeudi en Ligue Europa, les Nantais estiment pouvoir mettre en difficulté la formation lyonnaise.

Une victoire sur les dix derniers matchs de Ligue 1. C’est le triste bilan du FC Nantes et sur l’ensemble des treize journées déjà disputées, ce n’est pas mieux. Avec deux victoires et cinq nuls, les Canaris affichent onze points au compteur et sont à égalité de points avec Lorient et Metz, tous deux dans la zone rouge. Alors il y a forcément urgence pour les coéquipiers d’Anthony Lopes et Johann Lepenant, de retour à Décines ce dimanche soir (20h45).

Face à eux se présente un OL qui a certes largement gagné contre le Maccabi Tel Aviv jeudi en Ligue Europa mais qui reste sur un mois sans victoire en Ligue 1. De quoi espérer pouvoir ramener quelque chose du Parc OL ? "Ce sont des gros matchs, n’importe quel joueur veut jouer ce genre de matchs dans de beaux stades. On est conscient qu’il faut ramener des points, a avoué Youssef El-Arabi, l’attaquant nantais. On fait des gros matchs contre les grosses équipes depuis le début de la saison. Il faudra le faire à l’extérieur."

"On verra au coup de sifflet final si c'était le bon moment de jouer l'OL"

Si Luis Castro est réputé pour être un entraîneur qui aime le jeu offensif, il ne faut pas s’attendre à voir le FC Nantes partir à l’assaut du but de Dominik Greif. Toutefois, à l’image d’Auxerre le week-end dernier, les Nantais ne devraient pas mettre totalement le bus devant Anthony Lopes. "On a vu qu’ils avaient joué jeudi en Ligue Europa. On connait leurs qualités. Nos qualités sont très différentes de celles du Maccabi Tel Aviv, a déclaré l'attaquant, comme pour sous-entendre que défensivement ce sera une autre opposition pour l'OL. Ils sont sur une mauvaise série en Ligue 1, mais on verra ce dimanche si c’est le bon moment ou pas de les jouer. On a travaillé pour faire un gros match là-bas." Afin de gâcher un peu la fête des 75 ans du club lyonnais.