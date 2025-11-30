Actualités
Michele Kang présidente de l'OL et de l'OL Lyonnes
Michele Kang présidente de l’OL et de l’OL Lyonnes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Malgré les chiffres, l’OL a "totalement confiance" en Kang et la direction

  • par David Hernandez

    • Au lendemain de la publication des chiffres alarmants sur la situation financière de l’OL lors du dernier exercice, Corentin Tolisso et Paulo Fonseca ont envoyé un message positif.

    Le sportif ne permet pas d’occulter complètement ce qui peut se passer en dehors des terrains. Le communiqué publié vendredi soir sur les résultats de l’exercice 2024-2025 a rappelé le club et ses supporters à la réalité. Les pots cassés de John Textor sont bel et bien toujours présents et rythment encore le quotidien de l’OL. Même si le départ de l’Américain durant l’été a ramené un peu de sérénité entre Rhône et Saône. "Comparé à il y a un an et demi, où tous les jours, j’avais l'impression de voir un truc sur l'OL et les finances, etc, franchement, pour travailler, c'est mieux, maintenant", avoue Corentin Tolisso.

    Néanmoins, les 200 millions d’euros de perte déclarés vendredi soir montrent bien que la situation est encore loin d’être revenue à la normale. Mais si l’on pourrait penser que rien n’a changé avec des chiffres toujours dans le rouge, le capitaine de l’OL assure qu’il y a une vraie évolution dans le quotidien lyonnais. "On a vu qu'il y avait des choses qui avaient été mises en place par la direction pour combler tout ça, pour que ça s'améliore. Aujourd'hui, j'ai carrément confiance en la direction. On voit que depuis que Michel Kang a repris la tête du club, ça va quand même mieux. Il faut espérer que ça continue."

    "Si on performe, ça aidera le club financièrement"

    Même s’il assure que le groupe tente de se détacher au maximum de cette situation et qu’il ne s’est pas "spécialement plongé sur les chiffres car je profitais de ma famille" après le périple en Serbie, Corentin Tolisso est conscient que les joueurs ont un rôle à jouer dans ce redressement financier. "C'est sûr que si on performe, si on est bons, si on arrive à nos objectifs, ça aidera aussi le club financièrement et c'est ce qu'on veut faire."

    Une qualification en Ligue des champions ferait bien évidemment du bien aux finances, de quoi espérer que ces "histoires passent vite et que dans un, deux ou trois ans, ce sera de l’histoire ancienne et que l’OL sera de retour dans le positif." Quoi qu’il en soit, Paulo Fonseca et ses joueurs tentent de faire bonne figure face à la situation. "Nous avons confiance. L’atmosphère ici est fantastique et les sensations que j’ai sur le futur sont toutes positives."

