OL - Nantes : un pan de l’histoire pour mieux regarder devant

Ce dimanche, l’OL accueille le FC Nantes pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Un match marqué par les 75 ans du club mais qui doit surtout permettre aux Lyonnais de tenir la cadence du haut du tableau.

Le travail a été fait et bien fait jeudi soir en Serbie. Comme ce fut déjà le cas contre le FC Bâle, l’OL a profité de la Ligue Europa pour se remettre la tête à l’endroit. Incapables de gagner depuis cinq matchs, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont profité de la faiblesse du Maccabi Tel Aviv pour empiler les buts et retrouver le goût de la victoire (6-0). Un succès qui arrive à point nommé au moment de retrouver le Parc OL ce dimanche soir (20h45) pour la venue du FC Nantes. À cette rencontre de la 14e journée, personne ne peut oublier les festivités des 75 ans du club.

Le poids du passé est bien là

Une journée anniversaire qui commencera dès 16h avec le match de l’OL Légendes sur la pelouse du GOLTC. L’occasion de revoir les anciens grands noms du club et de ce passé glorieux du début des années 2000. Un passé peut-être encombrant par moment, mais qui doit servir de repères pour la nouvelle génération afin de passer avec un peu plus de douceur les tourments actuels. Comme cadeau de 75 ans, l’OL aurait certainement aimé autre chose qu’une dette qui s’élève à 200 millions d’euros, comme ce fut communiqué vendredi. Mais le mal est fait et l’objectif commun est désormais de retrouver, non pas le lustre d'antan, mais un semblant de retour à la normale. "Dans un an, deux ans, trois ans, ce sera de l’histoire ancienne, et si l’on performe sur le terrain, on aidera aussi le club financièrement", a promis Corentin Tolisso.

Le retour de Lopes, comme un symbole

Ce dimanche, le capitaine mènera ses troupes avec une confiance à son maximum. Comme un symbole, en cette semaine de festivités, le milieu a trouvé le moyen d’inscrire son premier triplé en carrière et par la même occasion, le 500e but européen de l’OL. Une symbolique qui a touché Tolisso, lui qui est "un enfant du club" et pour qui l’OL "représente énormément depuis tout petit". Aujourd’hui, il est le garant de cet ADN lyonnais après les départs de Rayan Cherki et Alexandre Lacazette durant l’été. Ce dimanche, il recroisera la route d’un autre enfant du club : Anthony Lopes. Près d’un an après son départ, le gardien va faire son retour à Décines pour la première fois.

Ne pas se laisser décrocher au classement

Un moment particulier, d’autant plus avec ces 75 ans mis à l’honneur. Il aurait certainement aimé être du côté rouge et bleu pour le fêter, mais, dans la lutte pour le maintien des Canaris, Lopes va assurément vouloir briller pour marquer son retour au fer rouge. Un scénario que personne ne veut imaginer dans la capitale des Gaules en ce jour de fête. "Nous savons que c’est un jour important pour le club, pour les supporters. Nous voulons être à la hauteur du moment", prévient Paulo Fonseca, qui vivra sa dernière en tribunes. Incapable de gagner depuis un mois, l’OL désire retrouver le chemin de la victoire en Ligue 1. Il le faudra pour continuer à vouloir regarder vers le haut. La soirée d’anniversaire doit aider à se surpasser encore un peu, car sans accroc, la fête n’en sera que plus folle au Parc OL.