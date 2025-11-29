OL - Eagle Football : Textor avance que Kang ne veut "plus partager"

Tancé que ce soit à Botafogo ou à l’OL, John Textor continue de s’accrocher à son poste. L’Américain a rappelé qu’il restait le patron d’Eagle Football.

À Lyon, l'action en justice entre John Textor et Iconic Sport va être suivie avec attention et pour cause. Cela pourrait avoir une vraie incidence sur la suite d’Eagle Football Holding et donc par ricochet sur tout le système mis en place par l’Américain. En cas de décision positive envers Iconic, cela pourrait mettre un sérieux coup à la direction de Textor et être un moyen de le pousser dans ses retranchements. Car pour le moment, l’homme d’affaires s'accroche tant bien que mal à sa position.

Il est pourtant décrié à l’OL, où il n’intervient plus, et désormais même à Botafogo. Face aux différentes accusations venues du Brésil, il a choisi d’apporter un droit de réponse, dont il a l’habitude dorénavant, à Canal do TF sur YouTube. "Ce qui n'est pas vrai, c'est l'affirmation selon laquelle j'ai été expulsé de Lyon. Je reste l'actionnaire majoritaire, avec le contrôle de la majorité au conseil d'administration, et personne ne m'a expulsé de Lyon. Les documents d'Eagle Football garantissent ma présence au conseil d'administration de toutes les entités d'Eagle, y compris les clubs."

"Il y a une différence de 30 millions de dollars"

Solidement accroché à ses fonctions, John Textor n’est pas prêt de lâcher, quitte à faire couler tout le navire. Le communiqué d’Eagle Football Group vendredi a montré que la situation était plus que critique à l’OL avec des pertes de 200 millions d’euros sur l’exercice 2024-2025. Il a également été fait état des dettes et créances liées à des transactions au sein même d’Eagle. Un audit a d’ailleurs été lancé par la nouvelle direction de Michele Kang pour faire toute la lumière sur les tours de passe-passe de Textor. Ce dernier est revenu sur les litiges qui opposent Botafogo à l’OL avec des sommes non réglées par le club lyonnais.

Une accusation réfutée par Eagle Football Group mais sur laquelle insiste l’Américain. "Avec tous les allers-retours, la différence entre toutes les transactions entre les entreprises, entre Botafogo et Lyon, n'est que de 30 millions de dollars sur 18 mois." Une somme que l’OL ne serait pas prêt à régler d’après l’Américain car Michele Kang aurait décidé "de ne plus partager" au moment de sa prise de pouvoir en juillet dernier. "Elle n'a pas le droit de faire cela, et c'est la nature même du litige", poursuit John Textor qui avoue que "c’est très souvent l’OL qui a aidé Botafogo".